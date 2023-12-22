Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin "savunma sanayi" alanında da güçlendirilmesi hedefleniyor

İSMAİL ÖZDEMİR/BEDRUDİN BRLJAVAC - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkileri değerlendirerek, "Sırbistan ile ilişkilerimizi, savunma sanayi alanında daha da ileri götürmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı'mızın Sırbistan'ı ziyareti söz konusu, çalışmalarımıza başladık." dedi.

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin her alanda en üst seviyede olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki iyi düzeyde bulunan ilişkilerin hukuki olarak altyapısını da oluşturduklarını aktaran Büyükelçi Aksoy, "Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurduk, geçen yıl üçüncü toplantısı yapıldı, önümüzdeki sene de Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla dördüncü toplantıyı düzenlemeyi arzu ediyoruz. Sırbistan ile 26 anlaşma imzaladık, hukuki işbirliğimizin zemini çok sağlam, her yüksek düzeyli ziyarette bu anlaşmaların sayısı artıyor." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yakın zamanda Sırbistan'ı ziyaret ettiğini ve çok verimli görüşmeler yaptığını dile getiren Büyükelçi Aksoy, şunları ifade etti:

"Sırbistan ile ilişkilerimizi, savunma sanayi alanında daha da ileri götürmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı'mızın Sırbistan'ı ziyareti söz konusu, çalışmalarımıza başladık. Her ziyaret yeni hedefleri ortaya koyuyor. Bu da iki ülkenin ilişkilerinin daha yoğun bir çerçevede ilerlemesine neden oluyor. Sırbistan ile ilişkilerimizin bence geldiği noktanın en somut göstergesi son iki senede açtığımız temsilciliklerdir. Örneğin 2021'de Yeni Pazar'da bir başkonsolosluk kurduk ve Türkiye, Yeni Pazar'da başkonsolosluk açan ilk ülke oldu. Daha sonra da Niş'te bir konsolosluk ofisi açtık, böylece Belgrad Büyükelçiliği ile Sırbistan'daki temsilcilik sayımız üçe çıkmış oldu. Başka herhangi bir ülkenin bu denli kuvvetli bir şekilde temsil edildiğini sanmıyorum. Bu da Türkiye - Sırbistan ilişkilerinin geldiği noktayı göstermesi bakımından en önemli unsurlardan biridir."

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde ticaret hacminin geçen yıl 2,35 milyar dolar seviyesine çıkarak bir rekor kırdığını aktaran Aksoy, bu sene de aynı rakamı tutturmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Sırbistan'daki Türk yatırımlarının son 10 yılda 1 milyon dolardan, 400 milyon dolar seviyesine çıktığını kaydeden Aksoy, "Tekstil, otomotiv yan sanayi fabrikalarımız var, toplamı 20'den fazla. Diğer alanlarda da Türk iş adamlarının büyük bir ilgisi var. Aynı zamanda Türk firmaları Sırbistan'daki büyük altyapı projelerine de çok ilgi gösteriyor." dedi.

"Türk firmaları Sırbistan'daki enerji konusuna ilgi duyuyor"

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı birbirine bağlayan otoyol projesini de Türk firmalarının yaptığını belirten Büyükelçi Hami Aksoy, çok güzel bir iş çıkarıldığını söyledi.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Sancak bölgesinde de başka bir Türk firmasının projeler aldığını dile getiren Aksoy, ülkenin ciddi bir kalkınma hamlesi yaptığını, geçen yıl 4,4 milyar avroluk dış yatırım geldiğini kaydetti.

Bölgeye gelen yabancı yatırımın yüzde 66'sının Sırbistan'a yapıldığını ifade eden Hami Aksoy, "Bizim amacımız da daha fazla Türk iş insanının buraya gelmesi, yatırım yapması. Aynı zamanda Sırp iş adamlarını da Türkiye'ye yatırıma teşvik ediyoruz. Türk firmaları enerji konusuna da çok ilgi duyuyorlar, bazı firmalarımız şimdiden yatırım yaptı. Biz de elimizden geldiğince firmaları yönlendirmeye çalışıyoruz. Sırbistan'ın içinde bulunduğu bu kalkınma hamlesine biz de katkımızı yapmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk dizileri, Sırpların Türkiye'yi ziyaret etmesini cazip hale getiriyor"

Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde turizmin de önemli bir payı bulunduğunu aktaran Büyükelçi Aksoy, geçen yıl 360 bin Sırp vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bunun da rekor olduğunu dile getirdi.

Sırbistan'a gelen Türk turist sayısının da arttığını aktaran Aksoy, şunları ifade etti:

"İlk 9 ayda 170 bin civarında Türk vatandaşı Sırbistan'ı ziyaret etti. Buranın ünlü bir caddesi var, Knez Mihailova, orada yürüyüş yaptığımda çok Türk vatandaşıyla karşılaşıyorum, bunlar sevindirici gelişmeler. Ortak tarihimiz, kültürümüz var, vize uygulanmaması da Sırbistan'ı cazip hale getiriyor. Biz de bu turizm işbirliğini geliştirmek için Türk Hava Yolları (THY) ile bir çalışma yapıyoruz, 2021 yılında Ankara'ya doğrudan seferler başlattık. Şu anda THY ve Air Serbia'nın haftada 8 seferi var Ankara'ya. İzmir'e doğrudan seferler başladı, İstanbul ve Belgrad arasında uçak sayısı günde 6 bazen 7 civarında."

Sırpların Türk dizilerine çok meraklı olduğunu ve hemen her evde bir Türk dizisinin takip edildiğini belirten Büyükelçi Aksoy, "Bu da Türkiye'yi çok cazip hale getiriyor. Bu diziler alt yazılı olduğu için Sırp gençler çok kolay bir şekilde Türkçe öğreniyor. Bu sene Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümüydü, Sırbistan Posta Teşkilatı ile bir çalışma yaptık ve bir anma pulu çıkarttık, bu da bize gurur verdi." dedi.

"Yasa dışı göçle ilgili Türkiye ve Sırbistan arasında çalışma grubu kurulacak"

Yasa dışı göçün son zamanlarda ülke gündeminde yer aldığını aktaran Aksoy, Sırbistan İçişleri Bakanı ile bu konuda görüştüklerini de söyledi.

Sırbistan'ın emniyet genel müdürünün de Türkiye'yi ziyaret ettiğini ifade eden Büyükelçi Aksoy, şöyle konuştu:

"Biz bu konuda çalışmalarımıza hemen başladık. İki taraf arasında bir mutabakat sağlandı, düzensiz göçle mücadele için bir çalışma grubu kurulması söz konusu. Bu çalışma grubu kurulduğunda çok daha hızlı bir şekilde hem düzensiz göçle hem göçmen kaçakçılığıyla mücadele bakımından çok seri bir şekilde hareket edilebilecek. Bu dünyanın diğer ülkelerinde de yaşanan, karşılaşılan problemler, Türkiye olarak biz bunu çok yakından biliyoruz. Çünkü Türkiye, dünyada en fazla düzensiz göçe maruz kalan ülkelerden bir tanesi. Sırbistan ile hemen çalışmalarımıza başladık, vatandaşlarımıza herhangi bir zarar gelmeden bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum."