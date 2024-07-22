Türkiye, Sudan'a insani yardım göndermeye devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye, Sudan'a insani yardım göndermeye devam ediyor

Türkiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Sudan'a göndererek dünyanın en cömert ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor. Türkiye, ayrıca Somali'ye yardım gemisi göndermeyi planlarken, Afganistan'a insani yardımlarla dolu bir tren gönderdi. Sudan ise dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık kriziyle mücadele ediyor.

22.07.2024 21:43
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Sudan'a gönderen Türkiye, insani yardımların gayrisafi milli hasılaya oranı itibarıyla dünyanın en cömert ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre, Gazze'deki insanlık dramına kayıtsız kalmayan Türkiye ve sivil toplum kuruluşları, AFAD'ın eşgüdümünde dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı çeken, yokluk yaşayan insanlara yardım ulaştırma yönündeki çabalar yürütüyor.

Bu çerçevede son olarak Sudan'da çeşitli kanallardan gelen yardım taleplerine karşılık Sudan'a insani yardım taşıyan bir gemi gönderildi.

İnsani yardımların gayrisafi milli hasılaya oranı itibarıyla dünyanın en cömert ülkelerinden biri olan Türkiye, bu anlayışa uygun olarak mazlum coğrafyalara el uzatmaya devam edecek. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Somali'ye de yardım gemisi gönderilmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra Türkiye, Afganistan'a da son dönemde insani yardımlarla dolu bir tren gönderdi.

Ayrıca, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Rohingya Müslümanlarına yönelik yardımların son durumunu görmek ve güncel ihtiyaçları tespit etmek üzere ilgili kurum ve STK'larla bir değerlendirme ziyaretinde bulunulması öngörülüyor.

2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesi Sudan'a ulaşmıştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaşmıştı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım, Sudan makamlarına törenle teslim edilmişti.

Törene, Hükümet Sözcüsü ve Kültür Bakanı Graham Abdülkadir, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Hüseyin El-Emin, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Dışişleri Bakanlığı İnsani Yardımlar Direktörü Abdülrauf Emer, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği yetkilileri ve Sudan Kızılayı yetkilileri katılmıştı.

Sudan'a gönderilen yardım gemisinde 1986 ton gıda malzemesi, 160 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 128 ton kıyafet, 90 ton hijyen malzemesi ve 44 ton battaniye ile çeşitli barınma malzemeleri bulunuyor.

Sudan'a ulaştırılması için AFAD öncülüğünde hazırlanan gemi 13 Temmuz'da Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkmıştı.

Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık kriziyle mücadele ediyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 aydır süren çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizi ile mücadele ediyor.

Çatışmalardan doğrudan etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin olarak tespit edilse de sağlık sisteminin çökmüş olması sebebiyle ölü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, Sudan'da savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana 7 milyon 720 bin 119 kişi ülke içinde yerinden edildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın 5 milyon ile dünyanın en fazla çocuğun yerinden edildiği ülke olduğunu bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın sürdüğü Sudan'da her 5 kişiden 1'inin acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşadığını vurgulamıştı.

İnsani yardım kuruluşu Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Sudan Ülke Direktörü Eatizaz Yusuf da devam eden savaş sebebiyle neredeyse ülkenin yarısının insani yardıma muhtaç durumda ve 3 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ve açlıktan ölebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Sudan'a insani yardım göndermeye devam ediyor - Son Dakika

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