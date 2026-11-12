Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri İstanbul\'da gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin 1400'ü aşan projesi ve yaklaşık 120 milyar dolarlık proje portföyüyle Suudi Arabistan ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, "Beraber geliştirebileceğimiz ve ileri atabileceğimiz her adımı birlikte atmak üzere hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Saha İstanbul ve Suudi Arabistan Askeri Sanayileri (SAMI) tarafından İstanbul'da Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri düzenlendi.

Programa, Haluk Görgün, Suudi Arabistan Devlet Bakanı ve Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkan Vekili Bandar Al-Khorayef, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra Suudi Arabistan Askeri Sanayileri (SAMI) CEO'su Thamer AlMuhid, DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü ile SAHA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci katıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayisinde önemli tecrübeler edindiğini belirterek, bu birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı ve ortak projelerle geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle önemli bir ekosistem oluşturduğunu ifade etti.

Bu ekosistemin rakamlara yansıyan başarılara ve çok sayıda örneğe sahip olduğunu belirten Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisi modelini dost ve kardeş ülkelerle paylaşarak birlikte geliştirmeyi vizyon olarak benimsediğini kaydetti.

Görgün, bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat ve yetkiler çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son 3 buçuk yılda, Suudi Arabistan'da 2030 vizyonu doğrultusunda kurgulanan GAMI, aynı felsefeye sahip olduğumuz ve birlikte birçok projeyi yürüttüğümüz GAMI, SAMI ve GADD (Savunma Geliştirme Genel Otoritesi) ile birlikte emin adımlarla ilerliyoruz. Son 3 buçuk yılda sadece Savunma Sanayii Başkanlığındaki arkadaşlarımızın ve çoğuna benim de katıldığım, düzenlediğimiz toplantıların sayısı 75. Bu senede 25 toplantıya, ayda en az iki defa bir araya gelmeye denk gelir. Üst seviyede bu birliktelik bugüne kadar çok kıymetli sonuçlar getirdi ama öyle bir süreçten geçiyoruz ki bugüne kadar başardıklarımızın çok daha ötesinde yapacağımız, yapmak zorunda olduğumuz kıymetli çalışmalar var."

Görgün, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında savunma sanayisindeki en önemli hedeflerinden birinin ihtiyaç duyulan ürünlerin en az yüzde 50'sinin ülke içinde üretilmesi, tedarik zincirinin güvenli ve güçlü hale getirilmesi olduğunu dile getirdi.

Bu hedef doğrultusunda Türk savunma sanayisi şirketlerinin Suudi Arabistan'daki paydaşlarla birçok alanda ortak çalışmalar yürüttüğünü aktaran Görgün, kamu ve özel sektör şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda somut örneklerin ortaya konulduğunu söyledi.

Görgün, bugün gerçekleştirilen toplantının da devam eden ve gelecekte sürdürülecek işbirliği sürecinin önemli adımlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sayısı 4 bin 500'e yaklaşan savunma sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'miz, 1400'ü aşan projemiz, yaklaşık 120 milyar dolarlık portföyümüz ve Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği yetkiyle çalıştığımız her projeyi, beraber geliştirebileceğimiz ve ileri atabileceğimiz her adımı birlikte atmak üzere hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde savunma alanında mükemmeliyet merkezleri kurmayı hedeflediğini aktaran Görgün, bu merkezlerin önceliklendirilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik adımlar konusunda önde gelen Türk şirketleriyle Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görgün, Suudi Arabistan tarafının da konuya kararlı yaklaştığını belirterek, Türkiye'nin de bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken katkıyı sunmaya hazır olduğunun altını çizdi.

"Türkiye ve Suudi Arabistan kardeşlik temelinde de işbirliği yapıyor"

Suudi Arabistan Devlet Bakanı ve Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkan Vekili Bandar Al-Khorayef de Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki savunma sanayisi işbirliğini iki ülkenin tecrübelerinden yararlanarak daha ileri taşımak istediklerini belirterek, "Türkiye ve Suudi Arabistan sadece sanayi alanında değil, aynı zamanda kardeşlik temelinde de işbirliği yapıyor." dedi.

Al-Khorayef, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında düzenlenen toplantıların iki ülke arasında yeni ortaklıkların önünü açtığını ifade etti.

İki ülkenin birçok alanda ortak hareket ettiğine işaret eden Al-Khorayef, G20 ve Pakistan'ın da dahil olduğu Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliklerine dikkati çekti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini vurgulayan Al-Khorayef, "Özellikle savunma sanayisi alanında her iki ülkenin sahip olduğu deneyim ve tecrübelerden istifade ederek ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ülkedeki savunma sanayisi yerlilik oranının yüzde 4 seviyesinden yüzde 27'ye yükseldiğini aktaran Al-Khorayef, 2030 Vizyonu kapsamında savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Al-Khorayef, bu süreçte Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden şirketlerle işbirliğine önem verdiklerini belirterek, teknoloji transferinin ve farklı tecrübelerden yararlanmanın Suudi Arabistan'ın savunma sanayisi hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın teknoloji ve AR-GE alanlarında uluslararası deneyimlerden yararlanarak hem yerel hem de küresel ölçekte rekabet edebilecek bir savunma sanayisi oluşturmayı hedeflediğini bu doğrultuda uzun vadeli ortaklıklar kurmak istediklerini vurgulayan Al-Khorayef, "Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz. Ortaklıklar oluşturarak tedarik zincirimizi daha da güçlendirmeyi ve pekiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın daha fazla yatırımcı çekmek amacıyla çeşitli teşvikler sunduğunu aktaran Al-Khorayef, uluslararası ve yerel şirketleri bir araya getirerek güçlü ortaklıklar kurmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu çalışmalarla yerel sanayiyi desteklemeyi ve Suudi Arabistanlı şirketlere yeni iş fırsatları oluşturmayı hedeflediklerini bildiren Al-Khorayef, 2030 Vizyonu kapsamında sanayinin farklı alanlarına yatırım çekmeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye ile işbirliğinin bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu belirten Al-Khorayef, "Türkiye'nin savunma sanayisinde başarı elde etmiş, deneyimli şirketlerinin birikimini Suudi Arabistan'a taşımak ve bu tecrübelerden yararlanmak istiyoruz. Bu ortaklıklarla savunma sanayimizi güçlendirmeyi ve her iki ülkeye de fayda sağlayacak iş fırsatları oluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.