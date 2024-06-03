Türkiye, tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi

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Emir Efe BENLİOĞLU/İSTANBUL TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, "Dünya ihracatının yüzde 5 küçüldüğü bir takvim yılında Türkiye olarak geri gitmedik, ileriye gittik. Tarihin en yüksek Mayıs ayı İhracatını başardık" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda 11.00'da düzenlenen programla 2024 Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. 2023 yılı faaliyetlerini özetleyen tanıtım filmiyle başlayan programa, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Yönetim Kurulu, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda davetli katıldı.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YÜKSEK AYLIK İHRACATI OLDU'"

2024 Mayıs ayının 100 yılın rekorunu kırdığını belirten Bakan Bolat, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık; 24,1 Milyar Dolar. Mayıs 2024, 100 yılın ve bin 207 ayın en yüksek aylık ihracatı oldu" dedi.

3 FARKLI REKOR KIRILDI

Bolat, "Dünya ihracatının yüzde 5 küçüldüğü bir takvim yılında Türkiye olarak geri gitmedik, ileriye gittik. Tarihin en yüksek Mayıs ayı İhracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11,4'lük artışla 24,1 Milyar Dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs ayında 21,6 Milyar Dolardaydık. Böylece tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını aşmış olduk. Tam 2,5 Milyar Dolarlık bir artış başarılmış oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık; 24,1 Milyar Dolar. Mayıs 2024, 100 yılın ve 1207 ayın en yüksek aylık ihracatı oldu. 3'üncü rekoru açıklıyorum. Yıllıklandırılmış ihracatta rekor; tam 260 Milyar 100 Milyon dolar. Burada hatırlarsanız yıla 255,4 Milyar dolar 2023 yılı Türkiye rekoru olarak başlamıştık. ve geçen 5 ay içinde zorlu bir süreç vardı. Son bir yıl içinde 2.3'lük artışla 260 Milyar 100 Milyon Dolara ulaşmış bulunuyoruz. Böylece son 1 yılda net 6 Milyar dolar artışımız var" diye konuştu.

"NET 6 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLAMAYI BAŞARDIK'"

İhracatın ithalatı karşılama oranının tasarrufu artırdığına vurgu yapan Bolat "Gerek dış ticaret açığımızın azalması gerek ihracatın ithalatı karşılama oranın yükselmesi de vereceğimiz müjdeli haberleri oluşturmaktadır. İthalatımızda Mayıs ayında yüzde 10,3 lük bir azalma başarıldı. Bu da 3,5 Milyar Dolarlık bir azalma demektir. Mayıs ayında yüzde 50'ye yakın, yüzde 48 oranında dış ticaret açığımız azaldı. ve tam 6,5 Milyar dolara geriledi. Net 6 milyar dolar bir tasarruf başardık. 2024'ün ilk 5 ayında ihracatımız yüzde 4,5 artarak yaklaşık 107 milyar dolara yükseldi. Böylece ilk 5 ayda net 4,6 Milyar dolar ihracat artışı sağlamış olduk. İthalattaki 5 aylık azalma ne kadar biliyor musunuz? 14,6 Milyar dolar. İhracatımızdaki net artış kaç? 4,6 Milyar dolar. Toplam 19,2 Milyar dolarlık bir döviz tasarrufu sağlamış oldu" dedi.

"13 TEMMUZ'DA MERKEZ BANKASI YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIĞI AÇIKLAYACAK"

26 milyar dolarlık cari açık tahmininde bulunan Bolat, "Şu anda Mayıs sonu itibarıyla yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız sadece 87 Milyar dolardır arkadaşlar. Nereden geldik? 122,2 Milyar dolardan geriye geldik bir yıl içinde. Tasarrufumuz ne kadar oldu? 35,2 Milyar dolar oldu. Şimdi bir tahminimiz var. Yıllıklandırılmış cari açığımız 2024 Mayıs ayı rakamı 13 Temmuz günü açıklanacak. Şimdiden gününü tarihini saatini verelim. 2024 Mayısı için 13 Temmuz günü Türkiye'nin cari açığı Merkez Bankası tarafından açıklandığında inşallah 26 milyar doları veya aşağısını görebileceğiz. Bu da Türkiye'nin ödemeler dengesi tablosu için, döviz rezervleri tablosu için, kredi risk primi için çok önemli bir veri olarak karşımızda olacak." diye konuştu.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN SEKTÖRLER

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, Mayıs ayında en fazla ihracat yapan sektörleri; Otomotiv Endüstrisi (3,2 Milyar Dolar) Kimyevi Maddeler ve Mamuller (3 Milyar Dolar) Hazırgiyim ve konfeksiyon (1,6 Milyar Dolar) Elektrik ve Elektronik (1,5 Milyar Dolar) Çelik Sektörü (1 Milyar 466 Milyon Dolar) olarak açıkladı. Program, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda davetlinin aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.