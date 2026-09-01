Türkiye ve Rusya'nın Moskova'daki Orta Doğu ve Afrika istişareleri Bakan Yardımcıları eş başkanlığında yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Rusya'nın Moskova'daki Orta Doğu ve Afrika istişareleri Bakan Yardımcıları eş başkanlığında yapıldı

Türkiye ve Rusya\'nın Moskova\'daki Orta Doğu ve Afrika istişareleri Bakan Yardımcıları eş başkanlığında yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve Rusya arasındaki Orta Doğu ve Afrika istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgy Borisenko eş başkanlığında Moskova'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı, toplantının yapıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye- Rusya Orta Doğu ve Afrika İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgy Borisenko eş başkanlığında Moskova'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Orta Doğu ve Afrika İstişareleri, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgy Borisenko eş başkanlığında Moskova'da gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Orta Doğu, Diplomasi, Moskova, Türkiye, Güncel, Afrika, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Rusya'nın Moskova'daki Orta Doğu ve Afrika istişareleri Bakan Yardımcıları eş başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
Orhan Gencebay’ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
17:13
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 23:26:16. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Rusya'nın Moskova'daki Orta Doğu ve Afrika istişareleri Bakan Yardımcıları eş başkanlığında yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement