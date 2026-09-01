Türkiye ve Rusya'nın Moskova'daki Orta Doğu ve Afrika istişareleri Bakan Yardımcıları eş başkanlığında yapıldı
Türkiye ve Rusya arasındaki Orta Doğu ve Afrika istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgy Borisenko eş başkanlığında Moskova'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı, toplantının yapıldığını açıkladı.
(ANKARA) - Türkiye- Rusya Orta Doğu ve Afrika İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgy Borisenko eş başkanlığında Moskova'da gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Orta Doğu ve Afrika İstişareleri, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgy Borisenko eş başkanlığında Moskova'da gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak: ANKA
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