TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ve Barış Urhan, Özgür Özel\'le genel merkezde görüştüler

TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ve Barış Urhan, Özgür Özel'le genel merkezde görüştülerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmede Özel'in yanında İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Selin Sayek Böke yer aldı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. YENİ Parti Lideri Özel'e, İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Selin Sayek Böke eşlik etti.
Kaynak: ANKA
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