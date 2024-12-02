Tutuksuz sanık Gürül: 125 bin lira sabit maaşım var; Fırat Sarı ile ortak ev aldık - 1 - Son Dakika
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Tutuksuz sanık Gürül: 125 bin lira sabit maaşım var; Fırat Sarı ile ortak ev aldık - 1

Tutuksuz sanık Gürül: 125 bin lira sabit maaşım var; Fırat Sarı ile ortak ev aldık - 1

İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

02.12.2024 13:03  Güncelleme: 13:08
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İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın 11'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülmeye devam ediyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanıklı davada tutuksuz sanıkların savunmaları sürüyor. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bugüne kadar 22'si tutuklu 44 sanığın savunması alındı. Duruşma saat 10.20 sıralarında, tutuksuz sanık doktor Mehmet Gürül'ün savunmasıyla başladı.

'FIRAT SARI İLE ORTAK EV ALDIK'

Tutuksuz sanık doktor Mehmet Gürül, "27 senedir çocuk hastaları doktoru olarak çalışmaya devam ediyorum. Birçok sağlık çalışanı arkadaşım oldu. İsmi geçen sanıkların yarısını tanıyorum yarısını tanımıyorum. Epikrizlerin SGK'ya uyumlu olmayanları uyumlu değildir diyerek belirttim. Sağlıkçı maaşıyla çalışıyorum, herhangi bir örgüt üyeliği yapmadım. 2020'den sonra Florya Hastanesinde çalıştım Fırat Sarı ile orada tanıştım. Medilife Hastanesinden sonra Gaziosmanpaşa Şafak Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesinde, en son TRG Hospitalde çalıştım. Florya Hastanesinde herhangi bir danışmanlık gibi birşey yoktu. Gaziosmanpaşa Şafak, Bağcılar Şafak ve TRG Hospitalde danışmanlık vardı. TRG Hospital Hastanesinde maaşımın bir kısmı SGK'ya yatardı, geri kalan kısmı ise Medisense şirketine yatardı. TRG Hospital'de Danışmanlık hizmeti benden önce de vardı, TRG'ye daha önce iş başvurusu yapmıştım olmamıştı en son tekrar başvuru yaptığımda olumlu olduğunda Fırat Sarı ile anlaşmalı olduğunu biliyorum. 125 bin lira sabit maaşım var, ciro artışı ya da azalması maaşımı etkilemiyordu. Fırat Sarı ile ortak ev aldık. Gıyasettin hasta için bizi arardı. Bağcılar Şafak ve Avcılar Şafak Hastanesi sahiplerini amca yeğen olarak biliyorum. Gıyasettin biz Bağcılar Şafak Hastanesi'ndeyken hastane için arardı ama Avcılar Şafak Hastanesi'nde hiç aramadı" dedi.

'FIRAT SARI DOĞUKAN'IN DİNLENDİĞİNE DAİR BİLGİ VERMİŞTİ'

Gürül, "Curosorf ilaç SGK'dan satın alınmıyor, firmadan satın alınıyor. Gerektiği kadar alınıyor. İlaç saat kaçtan kaça alındığı kaç doz alındığı yazılır. Curosorf ilaçların satıldığı hakkında duyumlar aldım. Bu ilaçlar satılıyorsa benim hastanem alıyorsa ve ilaçlar soğuk zincir olarak uygun şartlarda satılmıyorsa bozulur. İlaç nerede satılıyor konusunda Fırat Sarı ile konuşursak bilgi almaya çalıştım. İlaçlar ne kadar buzdolabında da saklansa, derecenin düşmesi halinde İl Sağlık arayarak bilgi verir. Curosorf ilacın satıldığını ilk duyduğumda şoke oldum. Fırat Sarı bana, Hasan ile Doğukan'ın ilacı sattığını söylediğinde şoe oldum. Hasan, hastaneme geldiğinde kendisini sıkıştırdım. SGK'nın dolandırıldığını bırakın, ilaçlar uygun koşullarda saklanmadığında bebeklere zarar verirdi. Tapelerde gecen Sert bebek, evlilik dışı bebekti, anne bebeği alırsa bir daha evlenemeyeceğini söyledi, biz anneyi ikna ettik bebeğin tedavisi yapıldığında anneye geri verdik. Bebek yetiştirme kurumuna verilecekti, 'Bizden daha iyi bakarsınız siz sizde kalsın' dedikleri bebektir. Fırat Sarı bana, Doğukan'ın dinlendiğine dair bilgi vermişti. Tanıdığı bir polis telefonlar dinlenir demişti onunla ilgili aldığım duyumlar hakkında aramızda geçen konuşma. Dijital görüntüler hastaların akciğer görüntüleri ve silinmedi. Plastik ve küçük tüplerdir. Hastayı entübe olarak görmediği zaman entübe olarak not etmez, hastalar entübe ama raporlarda entübe yazmıyor, raporların düzeltilmesi konusunda konuştum. Curosorf satışında herhangi bir müdahalem olmadığı gibi satışına da karşıyım. Bu ilaçlar bebeklerin iyileşmesi için kullanılan bir ilaç" dedi.

'BENİM HASTANEMDE HASTALARIMA SADECE BEN BAKARIM'

Sanık Gürül savunmasının devamında, "Hasan Basri benimle sadece 2 ay çalıştı. Doğukan'ı ilk kez kolluk sürecinde gördüm.Benim hastanemde hastalarıma sadece ben bakarım Fırat Sarı bakamaz. Yetişemediğim sırada İlker Gönen'e sorardım. Hasta olduğu zaman 112 sırayla hastaneleri arar. Beni aradıklarında hastaları söylerler benim hastanemde tedavi olacak bir hasta ise ben o şekil kabul ederim. Gıyasettin özellikle beni aramıyordu. 112 dönem dönem usulsüz hasta sevkinden sıkıldığında, bizim yerimize hastaneyi arar hastane de bize aktarırdı. 112 bizi devamlı arardı. Hastanenin işletmesi, hastanenin kazanmasını ister. Fırat Sarı'dan da hasta sayısı düşünce bilgi vermek için arandığını duydum. Savcı, Mert ile aranızda geçen 'Abi biraz yatır iyi olur, ben yatırırım yatırmasına 2.basamak olacak' şeklindeki cümlelerin geçtiği tapelere cevap veren sanık, "29. gününde bebeği yenidoğana yatıramayız, bebek 3.basamak dahi olsa. Mert'e telefonda sanane demek kırıcı olurdu o yüzden geçiştirmek için öyle konuştum. Mert bana emir veremez. Savcının, Fırat Sarı'ya 'Neden epikrizleri yazacağız konuşmamız lazım' dedin sorusuna cevap veren sanık Gürül, "Denetlemeye gelen doktor hastaların yattıkları epikrizleri istemiş, hastanın o günkü bulgularla, eski bulguları da dahil edilerek tedavi süreci olur, yaptığımız yanlış mı nedir o konudaki konuşmalarımız bunlar" cümlelerini kullandı.

'HUKUKİ SÜREÇLERDEN ÖTÜRÜ EPİKRİZLER EVİMDE'

Sanık Gürül, "Güney Hastanesi'nde çalışmadım, evrak verdim fakat beni işe başlatmadılar. SGK başlangıcımı yapmadılar. Ekim ayı sonlarıydı sadece birkaç gün gittim bebeklerine baktım. Kaya bebeği hiç görmedim. Savcının, "Hasan Basri, Doğukan'ın ve senin aleyhine beyanda bulunuyorlar' sorusuna cevap veren sanık, "Hasan ile husumetim ilaç satışını yakaladığım için, sadece Hasan ile 2 ay çalıştım. Hasan Basri hariç diğerleriyle hiç çay içmişliğim yok, husumetim de yok. Savcının, 'Slip neden dosyada yok' sorusuna cevap veren sanık Gürül, "Hastanın tedavisinde kullanmak için not alıyorum ama slip olmadığı için çıkmamış o yüzden onlar yok, kan gazların birkaç tanesi slip olmadığı için elle yazılmış olabilir" yanıtını verdi. Savcının 'Epikrizler neden evinde bulunuyor' sorusuna ise sanık, "Epikrizi yazılan hastalar hukuk sürecinde olduğum hastalardı. Avukatıma danışmam gereken şeylerdi, polise ifade vermişim dosyalar bende onlar sorulmuyor, epikrizlerin bir kısmı 2-3 sene öncesi olan epikrizlerdir. Soruşturmalardan biri Ankara idari mahkemesinde hepsi hukuki süreçlerden dolayı evimde bulunan epikrizlerdir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tutuksuz sanık Gürül: 125 bin lira sabit maaşım var; Fırat Sarı ile ortak ev aldık - 1 - Son Dakika

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