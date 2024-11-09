TÜYAP Kitap Fuarı\'na Yoğun İlgi

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41'incisi düzenlenen TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nın bitmesine 1 gün kala vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarda kitapseverlerle buluşan Türk roman ve öykü yazarı Gülten Dayıoğlu, "Ömür boyu kitap ve kütüphaneden vazgeçmedim, hala kitap okuyorum. Çünkü kitap ekmek, su ve hava gibi. Onları yiyince bedenimiz besleniyor, kitapla zihnimiz besleniyor, ufkumuz açılıyor o nedenle hiç ara vermesinler. Nasıl üç öğün besleniyorlar, on dakika olsun vakit ayırsınlar" dedi.

Türkiye'nin en büyük kitap etkinliklerinden olan TÜYAP Kitap Fuarı, 2 Kasım'da kapılarını açtı. Fuarın bitmesine 1 gün kala vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuar nedeniyle vatandaşlar üst geçit merdivenlerinde kalabalığa neden olurken, fuara girmek isteyen kitapseverler ise kapıda kuyruk oluşturdu. Fuar nedeniyle ulaşımda yaşanan yoğunluk içeride de devam etti. Genci yaşlısı bir çok insan fuara yoğun ilgi gösterdi.

'KİTAP EKMEK, SU VE HAVA GİBİ'

Sevenleriyle buluşan Türk roman ve öykü yazarı Gülten Dayıoğlu, "Birkaç gündür buradayım, hafta başından beri pek canlı değildi, ama bugün canlı. Seviniyoruz, fuarın ilk kurulduğu günden beri bir otelin alt katında Marmara'nın, o günden beri demir başıyım yaşım nedeniyle. Heyecanlanıyoruz okurumuzla buluşmak büyük mutluluk veriyor bize, iletişime geçmek, dileklerini dinlemek, kendimizden olanı aktarmak, çok memnunuz, mutluyuz. Ben yazarlığımı kitap okuyarak kazandım. İlkokul üçüncü sınıftan beri bu öğüdü aldım, yeteneğim varmış ilkokul öğretmenim söylemişti. Beni ilk götürdüğü yer kütüphane oldu. Ömür boyu kitap ve kütüphaneden vazgeçmedim, hala kitap okuyorum. Çünkü kitap ekmek, su ve hava gibi. Onları yiyince bedenimiz besleniyor, kitapla zihnimiz besleniyor, ufkumuz açılıyor o nedenle hiç ara vermesinler. Nasıl üç öğün besleniyorlar, on dakika olsun vakit ayırsınlar" dedi.

'ÇOK HEYECANLA GELDİM'

Fuarı ziyaret eden Efe Yılmaz, "Fuara ben daha önce bir kere gelmiştim. Çok küçüktüm hatırlamıyorum, şu an çok heyecanla gelmiştim gayet karşıladı heyecanımı. Şu an çok hoşuma gitti fuar. Yeğenime kitaplar aldım, daha okumayı bilmiyor ama ben okuyacağım inşallah. Gülten Dayıoğlu gelmiş, sırasını bekliyoruz, kitapları yanımızda değil ama daha önce okuduğumuz için heyecanlandık. Çok güzel geçiyor, zamanımız da var buradayız daha. Efsaneler ve Lanetlerin ilk üç kitabını okumuştum şimdi dördüncü kitabını alıyorum fantastik türünde bir kitap" şeklinde konuştu.

'HERKESE GÖRE KİTAP VAR'

Fuarın minik ziyaretçisi Defne Erkuş, "Ben çok güzel buldum, bir sürü kitap aldım, çok güzeldi. Diğerlerine göre daha uygun fuar, her sene geliyorum ben açıldığında, roman, cesaret hikayeleri ve benzeri. Bence herkes buraya gelmeli, Tüyap çok güzel bir yer her sene ben burayı bekliyorum açılmasını, bu senede açıldı çok mutluyum. Çok güzel bir yer, çocukların hem de yetişkinlerin gelebileceği mükemmel bir yer. Test çözme kitapları, okuma kitapları, daha çok seçenek var. Ali Paşa Göktaş ise, Çok güzel buldum, çok değişik bilim kitapları gördüm. Bilim ve uzay hakkında, karadelikler hakkında, çoğunlukla bilim kitapları alın, çünkü burada size göre tam aradığınız kitaplar var" dedi.

'HERKES ÇOCUK KİTABI OKUMALI'

Yazar Ömer Açık, "Fuarda benim ikinci günüm, hafta içi de gelmiştim şimdi hafta sonundayız. Bugün katılım daha yüksek olacak elbette. Büyükşehir'de yaşamanın pek çok zorluğunu yaşıyor insanlar, kitap onlara moral verecektir. Kitabın kıymetli olduğu günlerde buluşmak üzere, çocukları, velileri, anne babaları ve öğretmenleri herkesi çocuk kitabı okumaya davet ediyorum. Son zamanlarda ekrana bakmaktan kitap okuyamıyoruz, bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum. Hikayelerin kıymetini bilip, farkına varıp, kendi hikayeleriyle bağlantı kurup kitabı tekrar gündeme almalarını öneriyorum" diye konuştu.

'GÜZEL VE BEĞENDİK'

Batuhan Cengiarslan ise, "Fuarı gayet güzel buldum. Düzenli, nizamlı buldum. Ek olarak normal senelere göre daha az bir kalabalık var sabah saatlerinden kaynaklı olduğu için olabilir. Genellikle çizgi roman, bilim kurgu ve diyanet işleri kitaplarından aldık. Genel olarak fuarı beğendim. Tabi ki dijital sisteme geçmiş olmaları da bir avantaj olmuş. Mutlu bir kitap okuyucusu olarak bu şekilde nitelendirebilirim" dedi. 10 Kasım'da son bulan fuar saat 19.00'a kadar ziyarete açık.