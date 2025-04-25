Tuz Çalısı Fidanı Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Tuz Çalısı Fidanı Üretimi Artıyor

Bakan Yumaklı, Mardin'de tuz çalısı fidanı üretiminin artırılacağını ve hayvancılığa katkısını açıkladı.

25.04.2025 18:49
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal üretimin her alanında yeni projeler ve yeni yaklaşımlar getirmeye devam ediyoruz. Tuz çalısı da mera ıslahları konusunda ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesi noktasında da son derece önemli olacak. Tuz çalısıyla ilgili fidanlar sadece Mardin'in değil, çevredeki illerin de ihtiyacını karşılamış olacak. Bu yıl 3, gelecek yıl da 6 milyon tuz çalısı fidanı üretmiş olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret için Mardin'e geldi. Yumaklı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tuz Çalısı Üretim Tesisi'ni inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada çalışan kadınlarla bir araya gelen ve fidan diken Bakan Yumaklı, daha sonra açıklamalarda bulundu.

'ÇOK CİDDİ BÜTÇELER HARCIYORUZ'

Bakan Yumaklı, Mardin'de üretimi artırmak üzere çok farklı projeler yürüttüklerini belirterek, "İl Müdürlüğümüz, içinde bulunduğumuz bu 127 dekarlık alanda fidan yetiştirmek ile ilgili çalışmalar yapıyor. Tabii sadece belli ürünler ya da ürün grupları değil, öncelikle bu bölgeye has olmak üzere badem, bıttım, fıstık, nar gibi farklı ürünlerin fidanlarını yetiştirecekler. Bu birinci amacımız. Burada asıl hedefimiz; kullanılmayan ya da ekonomiye kazandırılmayan arazilerin bu anlamda bu ağaçların, bu bitkilerin dağılımını yayılımını sağlayarak gerçekleştirmek. İkinci amacımız da özellikle mera ıslahları konusunda son yıllarda çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Çok ciddi de bütçeler harcıyoruz. Ancak iklim değişikliğinin bize getirdiği farklı bir dayatma da var meralarımızla ilgili. Buralara yapmış olduğumuz maliyetler, masraflar bir süre sonra bizi tekrar başa getiriyordu. Bu alanda tuz çalısı meralarda ekilmek üzere yetiştiriliyor. Her türlü tuzlu toprak şartlarında, kuraklıkla alakalı sorunu olan yerlerde bile yetişebilen bir mera çalısı bu. Özellikle küçükbaş hayvanların çok severek tükettiği ve besin değeri olarak da yüksek bir bitki. Sadece bunlar değil elbette aynı zamanda erozyonla mücadelede de yine erozyona karşı önemli bir direnç sağlayan bir bitki. Hayvancılık için ekonomik bir yönü var" dedi.

'DOĞADA KALICI BİR ADAPTASYONA SAHİP OLABİLİYOR'

Bakan Yumaklı, "Her şeyde olduğu gibi yeni normal dediğimiz, artık bize iklim değişikliğinin dayattığı bu şartlara göre tarımsal üretimin her alanında yeni projeler ve yeni yaklaşımlar getirmeye devam ediyoruz. Tuz çalısı da mera ıslahları konusunda ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesi noktasında da son derece önemli olacak. Tuz çalısıyla ilgili fidanlar sadece Mardin'in değil, çevredeki illerin de ihtiyacını karşılamış olacak. Bu yıl 3, gelecek yıl da 6 milyon tuz çalısı fidanı üretmiş olacağız. Mera alanlarında dikilen bu fidanlar can suyu ve 1,5-2 yıllık bir koruma sonrası doğada kalıcı bir adaptasyona da sahip olabiliyor. Bu anlamda da hakikaten arkadaşlarımızın uzun yıllardır çalıştıkları bir projeydi. Bunu hayata geçiyor olmasını görmek bizim için de son derece memnuniyet verici. Elbette bu bitkinin yanı sıra mera yem bitkisi olarak bozkır otu gibi farklı türlerin de yetiştirilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

'25 YILDA 25 MİLYON DEKARI ISLAH ETTİK'

Son 25 yılda 25 milyon dekarı ıslah ettiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "Her bölgenin kendine özgü şartları var. Başta su konusu olmak üzere çok dikkatli olmamız gereken hususlarda da özellikle iklim dirençli bitkilerin yetiştirilmesi konusuna azami gayret sarf ediyoruz. Mera ıslahına Dünya Bankası projesiyle yine 1,5 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Gölgelikler, sıvatlar, sondajla su çıkarılması gibi özellikle hayvancılık yapan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere de yine bu bütçeden pay ayıracağız. Çadırlar, güneş panelleri, süt sağım makineleri, cihazları bu 1,5 milyar liralık rakamı tamamen bu alanda kullanacağız. Mardin'e son 23 yılda 208 milyar liralık tarım, orman ve su alanlarında yatırım ve destek sağlanmış durumda. 54 su ve sulama eseri var. Mardin'in yine kendine has 24 ürünü coğrafi işaret almış durumda. Mardin'in başarısını daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz bu alanın oluşması için gayret sarf eden valiliğimiz, bunlarla ilgili çalışmalarda bizlere destek olan il başkanlığımız, değerli vekillerimiz, elbette teşekkürün en büyüğünü hak ediyor. Ben de bu çalışmalarda önderlik eden, çalışan, gayret sarf eden bütün bakanlık mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Ardında Mardin Valiliği'ne geçen Bakan Yumaklı, Vali Tuncay Akkoyun'dan brifing aldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tuz Çalısı Fidanı Üretimi Artıyor - Son Dakika

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