Üçlü Bakanlar Toplantısı'ndan Ortak Bildiri

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(ANKARA) - Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Üçlü Bakanlar İkinci Toplantısı'nın ardından yayınlanan Ankara Bildirisi'nde; Türkiye Azerbaycan ve Özbekistan'ın Gazze'de ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığı ve İsrail- Filistin ihtilafına 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi olarak birleşik bir Filistin Devleti ile iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması çağrısında bulunduğu belirtildi. Bildiri'de ayrıca, Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeniden inşa ve ıslah çabalarına katkıda bulunulmasının önemi yinelendi.

Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Üçlü Bakanlar İkinci Toplantısı, bugün Ankara'da JW Marriott Otel'de yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Toplantı ardından da üç ülkenin Dışişleri Bakanları ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sonunda Ankara Bildirisi yayınlandı. Bildiri'de; tarafların ortak çıkar ve önceliklere ilişkin bölgesel ve uluslararası konularda iş birliğini geliştirme kararlılıklarını teyit ettiği ve devletlerinin egemenlikleri ve toprak bütünlüklerini zayıflatan her türlü girişime karşı ortak hareket edilmesini desteklediklerini vurguladıkları kaydedildi.

"Orta Koridorun kapasitesini arttırmak için yeni altyapı projelerinin geliştirilmesini önemi vurgulandı"

Bildiri'de ülkelerin ekonomi, ticaret, yatırım, lojistik ve transit taşımacılık alanlarında işbirliği potansiyelinin tam olarak hayata geçirilmesi için ortak çabaların sürdürülmesi kararlılığı ifade edildi. Orta Koridor boyunca ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, dijitalleşmenin teşvik edilmesi ve ticaret akışının kolaylaştırılması yönündeki ortak iradeyi yinelediği belirtilen Ankara Bildirisi'nde, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın, "Orta Koridorun kapasitesini ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla, başta ulaştırma, sınır geçişleri ve gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi olmak üzere yeni altyapı projelerinin geliştirilmesinin önemini vurguladığı" aktarıldı. Bildiri'de tarafların Orta Koridorun verimliliğini ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı ve Bakü-Tiflis- Kars demiryolunun geliştirilmesi de dahil olmak üzere bağlantı projelerinin ilerletilmesine yönelik tam desteklerini yinelediği kaydedildi.

Bildiri'de tarafların ulaştırma alanında iş birliğinin arttırılması, bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini amaçlayan Bildiri'ye ekli Eylem Planı'nın kabul edilmesinden duydukları memnuniyet kaydedildi.

Üç ülkenin Özbekistan'ın nakliye işlemlerinin Orta Koridor üzerinden yapılmasını kolaylaştırmak üzere gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği Ankara Bildirisi'nde "(Taraflar) Bölgesel ulaşım, iletişim ve altyapının geliştirilmesi konusunda iş birliği yapmayı ve demiryolları, karayolları, lojistik merkezleri ve havaalanlarının tasarımı, inşası ve işletilmesi konularında deneyim alışverişinde bulunmayı kararlaştırmışlardır" ifadelerine yer verildi.

"Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeniden inşa ve ıslah çabalarına katkıda bulunulmasının önemi yinelendi"

Bildiri'de Zengezur Koridoru ile ilgili, "Taraflar, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde, altyapıya, modern kamu hizmetlerine ve akıllı şehir çözümlerine yatırım yaparak ve böylece ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü kolaylaştırarak, mayından ardındırma da dahil olmak üzere yeniden inşa ve ıslah çabalarına katkıda bulunmanın önemini yinelemişlerdir. Bu doğrultuda, ülkeler Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ ve Doğu Zengezur Ekonomik Bölgelerinde yatırım projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik ilgilerini ifade ettiler" denildi.

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında devam eden bağlantısallık iş birliğinden duydukları memnuniyeti teyit ettikleri Bildiri'de belirtildi. Tarafların mevcut Karma Ekonomik Komisyon mekanizmalarının başta ticari ve ekonomik ilişkiler olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine sağladığı katkıyı vurguladığı ve düzenli toplantıların faydasını yineledikleri ifade edildi.

Bölgesel enerji güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak enerji iş birliğine yönelik daha geniş imkanların ele alınması hususundaki kararlılığın ifade edildiği aktarılan Bildiri'de; "Taraflar, özellikle Sıfır Atık girişimleri, ağaçlandırma ve Aral Gölü Bölgesi'nin ekolojik yenilikler ve teknolojiler bölgesi ilan edilmesine ilişkin BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen özel kararın uygulanmasının teşvik edilmesi yoluyla çevre, iklim değişikliği ve şehirleşme alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi ve bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmayı kararlaştırırken, özellikle Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarında mayından arındırma ve sürdürülebilir yeniden yapılanma dahil olmak üzere çevresel iyileştirme ihtiyacını da kabul etmişlerdir" denildi. Bildiri'de Azerbaycan'ın devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dönem Başkanlığı'na verilen güçlü desteğe vurgu yapıldı.

"Trans-Afgan Demiryolu Projesi'nin önemi ifade edildi"

Afganistan'da kalıcı barış, istikrar, refah, güvenlik ve sosyo-ekonomik kalkınmanın Orta Asya'da güvenliğin sağlanmasında önemli bir faktör olduğu ve uluslararası toplumun Afgan halkına insani yardım sağlamaya devam etmesinin önemine değinilen Ankara Bildirisi'nde, "(Taraflar) Devlet Başkanları Konseyi'nin 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te düzenlenen 11. Zirvesi Deklarasyonu uyarınca kurulan TDT Afganistan Çalışma Grubu'nun çıktılarının TDT üye devletlerinin Afganistan'a ilişkin ortak yaklaşımının hazırlanmasına katkıda bulunacağına olan inançlarını teyit etmişler; bölgeler arası taşımacılığı ve ekonomik bağlantıyı güçlendirecek, ticaret akışını arttıracak ve bölgeler arası ekonomik ilişkiler için yeni fırsatlar yaratacak Trans-Afgan Demiryolu Projesi'nin önemini ifade etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

"Gazze'de ateşkes ilan edilmesi memnuniyetle karşılanmıştır"

Tarafların Orta Doğu'daki durumu görüştükleri belirtilen Bildiri'de, Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığı aktarıldı. Bildiri'nin devamında "(Taraflar) Gazze'de ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılamış, tüm saldırı ve zulümlerin sona erdirilmesi ve Filistinlilerin insani yardıma engelsiz erişiminin sağlanması için tüm taraflarca sıkı bir şekilde uygulanması çağrısında bulunmuş, İsrail-Filistin ihtilafına 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi olarak birleşik bir Filistin Devleti ile iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması çağrısında bulunmuş ve BM Genel Kurulu'nun Filistin Devleti'nin BM üyeliğine uygun olduğunu ve dolayısıyla kabul edilmesi gerektiğini ilan eden 10 Mayıs 2024 tarihli Kararını memnuniyetle karşılamıştır" denildi.