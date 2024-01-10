Ukrayna Büyükelçisi: Rusya, ordusunu Ukrayna\'dan çekmeden barış müzakereleri yapılamaz

MELİS YILDIRIM

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile barış müzakereleri için Rus ordusunun Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğini belirterek, "Rusya, ordusunu Ukrayna topraklarından çıkarmadan biz Rusya ile herhangi bir konu konuşamayız. Bu şartlarda Rusya ile barışın sağlanması Ukrayna'da ihanet kabul edilir" dedi. Bodnar, ayrıca "ANKA-3 için yeni motor siparişleri var. Ukrayna şirketlerinden biri şu anda KAAN için de motor üretme ihalesine girdi" diye konuştu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, dün Büyükelçilik'te bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Rusya-Ukrayna savaşı, savunma sanayi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bodnar, savaşın ilk yılında İstanbul'da yapılan müzakerelerin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna düzenlediği saldırılar ile bittiğini kaydetti. Savaşın devam etmesinde Rusya'nın bu yöndeki isteğinin de rol oynadığına değinen Bodnar, "Rusya hala Ukrayna ile değil, NATO ile ve Batı ile savaştığını düşünüyor" dedi.

Bodnar, Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, Türkiye'nin istatistiklerinin büyüme dinamiklerini gösterdiğini söyledi. Bodnar, "Bu sene yaklaşık 8 milyar dolar ticaret hacmimiz artış gösterecektir. Geçen seneye göre bu rakam yüzde 30 daha büyüktür" dedi. Serbest ticaret anlaşmasının henüz onaylanmadığını da anımsatan Bodnar, "Serbest ticaret anlaşması onaylandıktan sonra bu rakamın katbekat artacağından eminim. Farklı alanlardaki artışı takip ediyoruz. Hem enerji hem genel olarak ticaret anlamında hem de savunma sanayi alanında da bu artışı fark ediyoruz" diye konuştu.

"TÜRK İŞ DÜNYASI ÇOK CESUR"

İki ülke ticaretinde savunma sanayide kullanılan motorların önemli rol oynadığını kaydeden Bodnar, bunların özellikle Türkiye'de üretilen insansız hava araçları (İHA) için önemine dikkat çekti. Büyükelçi Bodnar devamında, "Savaş tabii ki de bu tedariklerin hızını etkiledi ancak tedarik devam ediyor hala. Türkiye'nin de Ukrayna'daki savunma sanayi faaliyetleri devam ediyor ve gelişiyor. Türk iş dünyasına gelince, çok cesur olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA'DAN GELEN SİLAH TEDARİKİ DOĞRUDAN GAZZE'DEKİ DURUM İLE İLGİLİ"

Bodnar ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin, Ukrayna'ya olan silah tedariğini etkilediğini belirterek, "Amerika'dan gelen silah tedariki doğrudan Gazze'deki durum ile ilgili. Konu sadece bize verilecek olan silahın İsrail'e gitmesi değil, aynı zamanda da iç siyasetle de ilgili" dedi. Bodnar devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa'daki duruma bakılırsa, örneğin Macaristan gibi ülkelerin kendi çıkarları için bazı durumları engellediğini görüyoruz. Komşu ülkelerin de örneğin Polonya gibi ülkelerdeki durumlar da etkiliyor bizim durumumuzu. Yolları kapatması, yollar boyunca sürekli boykotların yapılması da çok etkiliyor. Slovakya'da hükümetin değişimi de durumu etkiledi. Yani, sadece Gazze ile ilişkili olduğunu söyleyemeyiz. Birçok faktör Ukrayna'daki durumu etkiliyor. Silah tedarikinin hacmini sadece ABD'deki ya da Batı'daki siyasi durum değil, aynı zamanda diğer ülkelerin de iç siyasetiyle ve diğer durumlarla ilgili durumlar etkiliyor. Tedarik tamamen durdurulmadı, sadece azaldı."

"ANKA-3 İÇİN YENİ MOTOR SİPARİŞLERİ VAR"

Bodnar, Baykar'ın Ukrayna'da kuracağı fabrikanın 2 yıla yakın sürede tamamlanmasının beklendiğini söyleyerek, "ANKA-3 için yeni motor siparişleri var. Ukrayna şirketlerinden biri şu anda KAAN için motor üretme ihalesine girdi" dedi. Fabrikanın açılışının savaştan önce de konuşulduğunu, sözleşmenin 3 Şubat 2022 tarihinde imzalandığını da hatırlatan Büyükelçi Bodnar, "Projenin hayata geçmesi savaştan dolayı biraz gecikti. Ama şu anda plana göre ilerliyor" dedi.

Temmuz 2022'de Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile imzalanan Tahıl Koridoru'nun sona ermesinin ardından işletilen ikinci girişim hakkında da konuşan Bodnar, "Eylül ayından itibaren limanlardan 500'den fazla gemi çıktı. 14 milyon ton tahıldan bahsediyoruz" bilgisini verdi.

"BUĞDAYIMIZIN EN BÜYÜK TÜKETİCİSİ ÇİN"

Bodnar, ilk Tahıl Koridoru Girişimi kapsamında 3 milyon tondan fazla ürünün Türkiye'ye geldiğini belirtti. Bodnar devamında, "İstatistiklere bakılırsa BM Tahıl Koridoru'nda bizim buğdayımızın en büyük tüketicisi Çin olmuştur, çünkü en büyük piyasaya sahiptir. İkinci olarak İspanya ve üçüncü olarak Türkiye. Daha sonra da Mısır ve diğer ülkeler geliyor" dedi.

Ukrayna'nın birinci girişime dönmek isteyip istemediğine üzerine ise Bodnar, "Uygun şartlar sağlanırsa tabii ki de bu sözleşmeye dönmek isterdik. Taleplerimizden biri gemilerin serbestçe geçmesi yani kısa yollardan geçmesi. Karadeniz'de her taraf için güvenli bir şekilde bu gemilerin A noktasından B noktasına ulaşması" ifadelerini kullandı.

"BU ŞARTLARDA RUSYA İLE BARIŞIN SAĞLANMASI UKRAYNA'DA İHANET KABUL EDİLİR"

Bodnar, İstanbul müzakere sürecinin yeniden başlatılması için bir teklif olup olmadığına dair şunları söyledi:

"Teklif olmadı çünkü Rusya bu savaşa devam etmek istiyor. Daha çok toprağı işgal ederek bu savaşta kendilerini haklı çıkarmayı hedefliyorlar. Rusya'nın barış müzakereleri teklifleri aslında Ukrayna'nın pes etmesiyle ilgilidir. Bizim teklifimiz basit: Ordunuzu ülkemizden çıkarın, daha sonra konuşuruz, sonra da müzakerelere başlarız. Rusya ordusunu Ukrayna topraklarından çıkarmadan biz Rusya ile herhangi bir konu konuşamayız, konuşacak konumuz da yok.

Elde ettiğimiz bilgilere göre Rusya savunma sanayisini savaş daha da devam etsin diye yeniledi. Bu şartlarda Rusya ile barışın sağlanması Ukrayna'da ihanet kabul edilir."

"BUNA BARDAĞIN İÇİNDEKİ FIRTINA DERLER"

İngiltere'nin Ukrayna'ya hibe ettiği mayın tarama gemilerinin Türk boğazlarından Karadeniz'e geçişine Montrö kapsamında izin verildiği iddiasına ilişkin Büyükelçi Bodnar, "Buna bardağın içindeki fırtına derler. Çünkü bilgi İngiltere medyasında çıktı ve bu da İletişim Başkanlığı'nın böyle bir açıklama yapması için neden oldu. Herhangi bir talep olmadı ve daha fazlasını da söyleyeyim, şu anda böyle bir ihtiyaç da yok. Her şeyden önce bu askeri gemiler Rusya'nın hedefi olabilir" ifadelerini kullandı.

"GÜVENEBİLECEĞİMİZ TEK ŞEY ŞANS"

Büyükelçi Bodnar esir takası üzerine, "Burada çok dezavantajlı bir durumdayız. Çünkü bizde sadece savaş esirleri var, Ukrayna topraklarında sadece savaş esirleri var. Rusya'da ise hem savaş esirleri hem siyasi tutsaklar hem çocuklar var. Her grup için farklı yöntemler uygulamalıyız. Bu da zor bir şey. Burada da güvenebileceğimiz tek şey şans oluyor" dedi.

Savaşın başından bu yana 12 milyon Ukraynalı'nın Ukrayna'yı terk ettiği bilgisini paylaşan Bodnar, "Yarısından fazlası 6,5 milyondan bahsediyoruz Ukrayna'ya geri döndüler. Türkiye de bunun parlak örneğidir çünkü savaşın başında 850 bin kişi Türkiye'ye gelmişti ve şu anda 25 bin Ukraynalı var" dedi.