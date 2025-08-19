Ukrayna'dan ABD'ye 150 Milyar Dolarlık Savunma Teklifi - Son Dakika
Ukrayna'dan ABD'ye 150 Milyar Dolarlık Savunma Teklifi

19.08.2025 02:15
Ukrayna, ABD ile güvenlik garantileri karşılığında 100 milyar dolarlık silah ve 50 milyar dolarlık İHA anlaşması önerdi.

Ukrayna, güvenlik garantileri sonrası ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı ve 50 milyar dolarlık bir insansız hava aracı üretim anlaşması teklif etti.

Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD ev sahipliğindeki görüşmede, Ukrayna "barışın güvencesi" amacıyla silah satın alımı ile insansız hava aracı üretim anlaşması önerisinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Ukrayna'nın pozisyonuna ilişkin açıklayıcı metin dağıtıldı.

Buna göre Ukrayna, Rusya'ya toprak tavizleri içeren anlaşmaları kabul etmeyeceğini bildirdi ve "tam bir barış anlaşmasına" için ilk adım olarak ateşkes sağlanması konusundaki tutumunu yineledi.

Metinde, "kalıcı bir barışın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e verilen tavizlere ve karşılıksız hediyelere değil, gelecekteki saldırıları önleyecek güçlü bir güvenlik çerçevesine dayanması gerektiği" aktarıldı.

Ukrayna, Rusya ile barışın sağlanmasının ardından ABD'nin sağladığı garantiler karşılığında bu ülkeden 100 milyar dolarlık silah satın almayı taahhüt etti.

Metinde, söz konusu satın almaya ilişkin finansmanın Avrupa tarafından sağlanacağı bildirildi.

Ayrıca Ukrayna, ABD ile 50 milyar dolarlık bir insansız hava aracı üretim anlaşması yapacağını belirtti.

Metinde, Ukrayna'nın anlaşma kapsamında hangi silahları tedarik etmek istediği net olarak tanımlanmadı.

Söz konusu teklifler doğrultusunda Kiev yönetiminin, "uzun vadeli barış çerçevesini güvence altına alma" hedefiyle ABD'den silah satın alımı ve insansız hava aracı üretim anlaşması önerdiği iddia edildi.

ABD basınına göre, Beyaz Saray'da görüşme trafiğinin uzaması sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Fox News'e vermesi planlanan röportajı iptal edildi.

Görüşme

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Diplomasi, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
