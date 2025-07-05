Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Esenboğa metrosunun yeni projesi 2 ay içinde tamamlanacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şehrin değişen dinamiklerini ve imar yapısını da dikkate alarak, Esenboğa metromuzun yeni projesini 2 aya kadar bitirmiş olacağız. İnşallah bu sene süreci doğru yönetip, sene sonu ya da sene başında ihalesini yaparak, Esenboğa metrosunun çalışmalarına başlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezinde AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin doğu-batı ekseninde dünyanın merkezinde bir ülke olduğunu belirterek, "Kafkaslar'dan Afrika'ya uzanan bir coğrafi konumun tam da ortasında bulunuyoruz. Elbette Müslüman kimliğimizle, inancımızla bizim bu coğrafyada söz söylemeye hakkımız var. Elbette Gazze için de hassas olacağız, Gazze için söz söyleyeceğiz. Filistinli kardeşlerimiz için elbette söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız, 'Bu bir soykırımdır, bu bir insanlık suçudur' demiştir. Onun için hep beraber onun arkasında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ULAŞTIRMADA 300 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK'

Son 23 yılda sadece ulaştırma alanında 300 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bunun ülke ekonomisine katkısının 1 trilyon 65 milyar dolar olduğunu, iş gücüne katkısının ise yaklaşık bir milyon kişi olduğunu belirtti. Söz konusu yatırımların doğru zamanda yapılmasının önemine vurgu yapan Uraloğlu, "Muhalefetin çok da eleştirdiği yap-işlet-devret projelerimiz var. Orada 51 milyar dolarlık yatırım yaptık. Eğer bugün yapmış olsaydık, 87 milyar dolara mal olacaktı. Kar mı ettik, zarar mı ettik, bunu vicdan sahibi herkesin takdirlerine sunuyorum" dedi.

Ülke kaynaklarını doğru kullandıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Bakın biz günde 700 bin insanımızı taşıyan Marmaray'ı hayata geçirdik. Avrasya Tüneli'nden 80 bin araç geçiyor. İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl 80 milyon insan seyahat etti. Günde 1600 uçak iniş kalkış yapıyor oraya. Bunlar gerçekten hayal bile edilemeyecek projeler" açıklamasında bulundu.

'DENİZCİLİKTE HEDEFİMİZ 10'UNCU SIRA'

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ovit ve Zigana tünelleri, Beğendik Botan Köprüsü, Güzeldere Tüneli, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İzmir- Manisa arasındaki Sabuncubeli Tüneli gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Bölünmüş yolların 6 bin 101 kilometreden 29 bin 750 kilometreye ulaştığını, demir yolu hattının da 14 bin kilometreye çıkarıldığını söyleyen Uraloğlu, "2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı demir yolu hattıyla Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı demir yolu işleticisi yaptık ülkemizi" ifadelerini kullandı.

Aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, "Dünyada 50 ülkede 60 noktaya uçabiliyorduk; bugün 132 ülkede 353 noktaya uçabiliyoruz. Bu dünya rekorudur. Denizcilikte 11'inci sıradayız, inşallah hedefimiz 10'uncu sıraya çıkmaktır" diye konuştu.

'YENİ TRENLER ALACAĞIZ'

Uraloğlu, Ankara'yı; Eskişehir, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a hızlı demir yolu ile bağladıklarını belirterek, "'Sivas'a yüksek hızlı tren hattı lazım' demeyen Sivaslılar vardı. Muhalefet edenler vardı. Bakın, bugün trenlerde yer bulamıyor vatandaşlarımız, yenilerini alacağız inşallah. Yüksek hızlı tren hatlarıyla bugüne kadar 100 milyon insanımıza hizmet ettik" açıklamasında bulundu.

'ANKARA'DAKİ 58 KİLOMETRE METRONUN ÇOĞUNU BİZ YAPTIK'

Ankara'da metro projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Ankara'daki 58 kilometre metronun neredeyse çoğunu biz yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi belli vaatlerle geldi. Şimdi siz dersinizi iyi çalışırsınız, görevlerinizi yaparsınız; ondan sonra da yapamayanı eleştirirsiniz. Biz de 'başımızın üstünde yeriniz var' deriz. Siz 6 yılda 1 metre ray döşemeden tutup da bakanlığı eleştiriyorsanız, AK Partimizi eleştiriyorsanız, kusura bakmayın siz kendi yapamadığınızı bu şekilde vatandaşımızın gözünden düşürmeye çalışıyorsunuz. Bakanlık olarak Kızılay-Çayyolu metrosu, Batıkent-Sincan/Törekent metrosunu hizmete sunduk. Başkentray'ı biz bitirerek hizmete sunduk. Elbette bizim planladıklarımız var. Siz, 'Esenboğa'yı metroyla buluşturamadınız' diyorlar. Şehrin değişen dinamiklerini ve imar yapısını da dikkate alarak, Esenboğa metromuzun yeni projesini 2 aya kadar bitirmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettik. İnşallah bu sene süreci doğru yönetip, sene sonu ya da sene başında ihalesini yaparak, Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz" dedi.

Haber: Aybala MELEK-Celal ATALAY/ANKARA,