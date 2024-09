Ulaştırma Zirvesi\'nde Siber Güvenlik Vurgusu

Güncel

İKLİM Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımızda USOM olarak bilinen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz var. 7/24 hizmet ediyor. 7 binin üzerinde bu konuda ülkemizdeki ve dünyadaki uzmanlarla iş birliği yapıyoruz. Bunların kurmuş oldukları siber olaylara müdahale ekipleri 2 bin 400 civarındadır. Bunlarla 7/24 iş birliği yapıyoruz. ve her gün USOM tarafından 440 civarında büyük saldırıyı engelliyoruz" ifadelerini kullandı.

İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Şişli'de bir otelde başladı. Zirveye, Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Programda Abdulkadir Uraloğlu konuşma yaptı. Konuşmasına İsrail'in yaptığı saldırıyı kınadığını belirterek başlayan Abdulkadir Uraloğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımızda USOM olarak bilinen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz var. 7/24 hizmet ediyor. 7 binin üzerinde bu konuda ülkemizdeki ve dünyadaki uzmanlarla iş birliği yapıyoruz. Yine 2 bin 400 civarında Some ile iş birliği yapıyoruz. Some nedir. Siber olaylara müdahale ekibidir. Kimlerdir bunlar. Gerek kamu kuruluşlarıdır gerekse özel sektördeki şirketlerdir, kurumlardır. Bunların kurmuş oldukları siber olaylara müdahale ekipleri 2 bin 400 civarındadır. Bunlarla 7/24 iş birliği yapıyoruz. ve her gün USOM tarafından 440 civarında büyük saldırıyı biz engelliyoruz. Çok net olarak" dedi.

'GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YOLDA 15 MİLYON KİLOVAT ELEKTRİK ÜRETİMİNE BAŞLADI'

"Çok yakın bir süre önce TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesinde 2023'te yapımına başladığımız dev güneş enerjisi santralini de tamamlayarak yılda 15 milyon kilovat saat elektrik üretimine başladık" diyen Bakan Uraloğlu, "Canlıların korunması amacıyla ekolojik köprü uygulamalarının da çevre duyarlılığı açısından önem arz ettiğini belirtmek isterim. IC A Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım İşletmesi de otoyol projelerimiz kapsamında Uskumruköy'de bir ekolojik köprü inşa etti. Demiryolu ağımızda da ilk ekolojik köprü Ankara- Eskişehir YHT Hattı'nda 2021'de hizmet vermeye başladı. Hedefimiz tabiatın gösterdiği yoldan gitmek. Yani tahrip etmeden uyum içerisinde yaşamayı başarabilmektir" şeklinde konuştu.

'YARINLARIMIZA YAŞANABİLİR, TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMAYA GAYRET EDECEĞİZ'

Uraloğlu, "Deniz taşımacılığının çevreye daha duyarlı olması amacıyla uluslararası gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Dünyanın ticaretinin yüzde 85'lere varan oranda denizlerden yapıldığını biliyoruz. Yeni gemilerin ana sevk sistemleri çevre dostu enerji kaynağına dönüşecektir. Bu kapsamda 'Kapıdağ' ve 'Ayşenaz' isimli iki gemiye 6 milyon dolarlık teşviki imzaladık. Limanlarımızda kullanılan iş makinelerinde fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji sistemlerine geçiş sürecini takip ediyoruz ve destekliyoruz. Havalimanlarımızda gerçekleşen faaliyetlerin çevresel etkilerini kontrol altına almak için 2020 yılında karbonsuz havalimanı projesini başlattık. Kamu, yerel yönetimler, özel sektör, STK ve milletimizin ortak çabalarıyla çevreye duyarlı, modern bir ulaşım ağını ulaştıracağız. Yarınlarımıza yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HERKES SORUNUN VE ÇÖZÜMÜN PARÇASIYMIŞ GİBİ GAYRET GÖSTERECEĞİZ'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Küresel iklim krizi adından da belli olduğu üzere, bütün ülkeleri, bütün dünyayı ilgilendiren küresel bir program. Bazı konularda ülkelerin güvenliğini kendi başına alabilme ihtimalleri var ama iklim böyle bir şey değil. Herhangi bir bölgede güvenliği sağlayacağız, sorunu çözeceğiz deme şansımız yok. Bunun için herkesin sorunun ve çözümün bir parçasıymış gibi gayret göstermesi lazım. Bu sektörler açısından da böyle. Ulaştırma sektöründe olacakların paydaşlarla birlikte konuşulması çok değerli" dedi.