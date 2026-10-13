Ulus Girişim Ofisi açılışında Kacır 91 girişimciye mükemmeliyet mührü müjdesi verdi

(ANKARA) - Bilkent CYBERPARK Ulus Girişim Ofisi açıldı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnanıyorum ki Ulus Girişim Ofisi'miz, önümüzdeki dönemde teknoloji girişimciliğinde yeni başarı hikayelerinin adresi olacak" dedi. Kacır, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı birinci çağrısı kapsamında 91 girişimcinin "Mükemmeliyet Mührü" almaya hak kazandığını ve şirketlerini kuracak girişimcilere yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan 1 milyon 350 bin lira yatırım imkanı sunacaklarını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Bilkent Üniversitesi iş birliğinde, Ulus İşhanı'nda Bilkent CYBERPARK Ulus Girişim Ofisi açıldı.

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin ve Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, açılışta yaptığı konuşmada, "Ulus Girişim Ofisi'nde 20 ile 100 metrekare arasında değişen farklı büyüklüklerde ofis alanları, konferans salonu, toplantı alanları, kafeterya ve sosyal donatılarla girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği her türlü imkanı sunan kapsamlı bir girişimcilik ortamı oluşturduk. Toplam 3 bin 300 metrekarelik bu yapının, inşallah diğer yapılarımızda ve girişim ofislerimizde olduğu gibi yine hayırlı işlere vesile olmasını hedefliyoruz" dedi.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür, Bilkent CYBERPARK'ın son iki yılda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi'ne göre Türkiye birincisi olduğunu belirterek, CYBERPARK'ın eğitim, mentorluk ve iş geliştirme desteği sunduğunu, girişimcileri yatırımcılarla ulusal ve uluslararası ağlarla buluşturduğunu ifade etti. "Ulus Girişim Ofisi, bu olanakları çok daha fazla sayıda girişimciye ulaştıracak" diyen Aytür, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

YAVAŞ: "BU İŞ BİRLİĞİNİN ANKARA'NIN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİNE İNANIYORUM"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ulus Girişim Ofisi'nin dört bloktan oluştuğunu ve 80 ofis kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, ofiste 2, 4, 6 ve 8 kişilik çalışma ofislerinin bulunduğunu anlattı. "Burayı yalnızca bir ofis alanı olarak görmüyoruz" diyen Yavaş, şöyle devam etti:

"7 gün 24 saat açık olacak merkezimiz; konferans ve eğitim salonları, toplantı alanları, ortak çalışma alanları, kafeteryası ve sosyal alanlarıyla girişimcilerimizin yalnızca çalışma alanı ihtiyacına değil, eğitimden iş geliştirmeye, toplantılardan yeni iş birliklerine kadar pek çok ihtiyacına cevap verecek. Ankara'nın merkezinde, tarihi Ulus'un içinde böyle bir girişimcilik alanı oluşturmak bizim için ayrıca anlamlıdır. Çünkü Ulus, Ankara'nın hafızasını taşıyan en önemli bölgelerimizden biridir. Ulus'u, Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki canlılığına yeniden kavuşturmak, tarihi kimliğini koruyarak kültürel ve ticari hayatını canlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, Ulus'un geçmişten gelen değerlerini geleceğe taşıyarak yeniden Ankara'nın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının önemli merkezlerinden biri haline gelmesini sağlamaktır. Bizim belediyecilik anlayışımızda gençlere yalnızca hizmet sunmak değil, onların hayallerine ve fikirlerine alan açmak da vardır. Bu nedenle üniversitelerimizle, teknoparklarımızla, girişimcilerimizle ve özel sektörümüzle kurduğumuz iş birliklerini çok değerli buluyoruz.

Bilkent Üniversitesi ve Bilkent CYBERPARK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin de Ankara'nın girişimcilik ekosistemini güçlendireceğine, yeni fikirlerin ve yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Ankara'nın gençlerine güveniyoruz. Onların üreteceği fikirlerin yalnızca Ankara'ya değil, ülkemize ve dünyaya değer katacağına inanıyoruz. Bizim görevimiz de onların önündeki engelleri kaldırmak, ihtiyaç duydukları alanları oluşturmak ve Ankara'nın imkanlarını onların kullanımına sunmaktır. Bilkent CYBERPARK Ulus Girişim Ofisi'nin bu anlayışın güzel bir örneği olmasını diliyorum."

BAKAN KACIR: "91 GİRİŞİMCİMİZ MÜKEMMELİYET MÜHRÜ ALMAYA HAK KAZANDI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yaptığı açılış konuşmasında, şunları söyledi:

"Asırlar boyunca tüccarların, esnafın ve zanaatkarların buluştuğu, Ahilik kültürünün üretim, dayanışma ve ticaret ahlakıyla şekillenen Ulus, Ankara'mızın kent hafızasında müstesna bir yere sahip. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına tanıklık eden, kuşaklar boyunca başkentimizin ticaret ve sosyal hayatının merkezinde yer alan bu tarihi bölgeyi, bugün yeni nesil teknoloji girişimciliğinin önemli adreslerinden biri haline getiriyoruz. Ulus'un şehrin merkezindeki konumu, girişimcilerimiz için son derece kıymetli fırsatlar barındırıyor. Maziden atiye uzanan bir köprü olarak gördüğümüz bu girişim ofisinde gençlerimiz yalnızca başkentimizin kalbinde modern bir çalışma ortamına kavuşmakla kalmayacak. İş dünyasına, potansiyel müşterilere, yatırımcılara ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere daha kolay ulaşarak yenilikçi fikirlerini gerçek ihtiyaçlarla buluşturma, yeni iş birlikleri geliştirme ve ticari başarıya dönüştürme imkanı elde edecek. İnanıyorum ki Ulus Girişim Ofisimiz, önümüzdeki dönemde teknoloji girişimciliğinde yeni başarı hikayelerinin adresi olacak."

Genç girişimciler açısından sevindirici bir gelişmeyi de paylaşmak istediğini ifade eden Kacır, "TÜBİTAK BiGG Yatırım Programımızın 2026 yılı birinci çağrısı kapsamında 91 girişimcimiz Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazandı. Şirketlerini kuracak girişimcilerimize, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonumuzdan 1 milyon 350 bin lira yatırım imkanı sunuyoruz. Ayrıca Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programımız kapsamında seçilen 3 girişimcimize, 900 bin lira ilave yatırımla birlikte yüzde 5 hisse karşılığında toplam 2 milyon 250 bin liralık finansman sağlıyoruz" dedi.

Kacır, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin de "Türkiye'nin istiklali ve istikbali için karargah merkezi olan; son 23 yılda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla dünyanın önde gelen başkentleri arasına adını yazdıran Ankara'mızın başkent ilan edilmesinin 103. yıl dönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Bilkent CYBERPARK Ulus Girişim Ofisi'nin açılış kurdelesi kesildi. Tören, protokol üyelerinin ofisi gezmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.