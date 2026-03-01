Uluslararası Demokratlar Birliği, Amsterdam\'da iftar programı düzenledi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geleneksel iftar programı düzenledi.

UID'nin iftar programına, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus ve UID Genel Başkanı Kenan Aslan katıldı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu yetkilisi, siyasetçi, iş insanı ve basın mensubunun yer aldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, misafirlere UID'nin tanıtım filmi gösterildi.

İftar öncesi konuşma yapan Büyükelçi Yazgan, NATO'nun Steadfast Dart tatbikatı kapsamında 26 Şubat'ta Rotterdam Limanı'na demir atan Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG SİHA gemilerini bugün İngiltere'ye uğurladıklarını söyledi.

Yazgan, "Rotterdam'dan çıktılar, şimdi NATO'da bir başka göreve doğru gidiyorlar. Bu vesileyle duyduğumuz gurur, güven. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok kısa bir sürede Avrupa'nın, bölgenin güvenliğine katkısına somut bir göstergesi olarak savaş gemilerimizi ağırlamaktan bir mutluluk duyduk." dedi.

Gemileri herkese açamadıkları için üzüntüsünü bildiren Yazgan, şunları kaydetti:

"İzin verirseniz buradan özür dileyeceğim ama mazur da göreceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten 500 bin vatandaşımız var ve ben eminim ki o 500 bin vatandaşımız gemilerin hepsine sahip çıkacaktı, görecekti ama bu mümkün değildi. Hem güvenlik hem NATO standartları nedeniyle bunu yapamadık. Onun için onların adına helallik istiyoruz."

Yazgan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde böyle bir güce sahip olduğunu hissetmekten bir kere daha gurur duyduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya da misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini ileterek, "Ramazan ayı dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin ayıdır." dedi.

Dünyanın değişik bölgelerindeki katliamın, soykırımın devam ettiğini ve bunu büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettiklerini belirten Sırakaya, Türkiye'nin dünyanın lal olduğu bir ortamda, insanlığın yaşarken insanlığın aynı zamanda öldüğü bir ortamda, insanlar susarken insanlığın susmaması gereken bir ortamda dünyanın deniz feneri olma noktasında hareket ettiğini dile getirdi.

Sırakaya, "Onun için durmadan, yorulmadan, azimle, kararlılıkla mücadelemize devam edip dünyada deniz fenerlerinin sayısını artırmakla mükellef olduğumuzun bilinci ve idraki içerisinde olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Yenişehirlioğlu da Türkiye'nin güçlü olduğunu ve onu çok daha güçlü bir hale getireceklerini ifade etti.

Yenişehirlioğlu, birlik, beraberlik ve kardeşlik için, iki büyük imparatorluk Selçuklu ve Osmanlı merhamet imparatorluklarının devamı niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'yle Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dünyaya rahmet olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Avrupa'daki Türk diasporası bütün diasporaların umudu olacak"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türk diasporasının Avrupa'da güçlendiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk diasporasının ne kadar güçlendiğini görmek, ne kadar organizasyonlarının büyüdüğünü görmek ve farklı sivil toplum kuruluşlarının bir arada bir kardeşlik hukuku içerisinde çalışmaya başladığını görmek, eski öyle ayrıların gayrıların kalmadığını görmek, beraber oturup kalktıklarını görmek, aynı sofralarda birleştiklerini, birbirlerinin mescitlerinde camilerinde bir araya geldiklerini görmek ayrıca beni çok mutlu ediyor."

"Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın" ayetini hatırlatan Bilal Erdoğan, "Eğer Avrupa'daki bütün Müslümanların gözünü diktiği Türk diasporası, birlik olmazsa, o zaman buradaki ırkçılığın, ayrımcılığın mağduru olan toplulukların ümidi nerede olacak?" dedi."

Tüm dünyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözlerinin içine baktığına dikkati çeken Bilal Erdoğan, "Umudu temsil ettiği için, umudu canlı tutabildiği için bütün bu soykırımların, savaşların mahvettiği bu dünyada bir umudu duruşuyla temsil ettiği için Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyor. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın ilham verdiği Avrupa'daki Türk diasporası bütün diasporaların umudu olacak. Yeter ki bu birliğimizi, yeter ki bu dinamizmimizi, yeter ki bu kardeşlik hukukumuzu canlı tutabilirim." ifadelerini kullandı.

Birliğin temininden sonra ilk yapılması gerekenin eğitime odaklanmak olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, şunları aktardı:

"Çocuklarımızın eğitimi, çocuklarımızın hem bulundukları ülkelerin standartlarında en iyi şekilde eğitim almaları hem Türkçemizi en iyi şekilde bilmeleri hem kimliğimizi, inancımızı, gelenek ve göreneklerimizi çok iyi bilmeleri. Bunu sağlamak için siz bu tarafta organize olacaksınız. Siz bu tarafta birbirinize destek vereceksiniz. Biz Türkiye'deki eğitim alanındaki sivil toplum kuruluşları olarak elimizden geldiğince sizlerin yanında, yakında olmaya bundan sonra daha fazla gayret göstereceğiz."

UID Genel Başkanı Kenan Aslan ise 18 Mart'ta Hollanda'da yerel seçimlerinin yapılacağını hatırlatarak, programa katılan gurbetçilerden oy kullanmalarını, çevrelerini de bu konuda bilinçlendirerek sandığa yönlendirmelerini istedi.

UID Hollanda Genel Başkanı Ertuğrul Kurt da 1960'lı yıllarda daha iyi bir gelecek ümidiyle Hollanda'ya gelmiş ailelerin evlatları olduklarını belirterek, "Bugün artık bu ülkenin kalıcı bir parçası, bu toplumun sorumluluk sahibi bireyleri ve vatandaşlarıyız. Hem köklerimizle bağını koruyan hem de yaşadığımız bu ülkenin geleceğine takviye sunan Türk kökenli Hollandalılar olarak çok önemli sorumluluğumuz vardır." değerlendirmesinde bulundu.