Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze\'ye insani yardım taşıyacak

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) da aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu ve aktivist tarafından oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye gemiyle insani yardım taşıyacak.

İHH'nın Fatih'teki genel merkezinde, Gazze'deki ablukanın kalkması, ateşkesin sağlanması ve şehre insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırlıklarını sürdüren Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, İngilizce ve Türkçe okunan bildiride, Kanada, ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Norveç, Malezya, İsveç, Güney Afrika, İspanya ile Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin destek verdiği Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun, İsrail'in hukuksuz ve ölümcül Gazze kuşatmasını sonlandırmak amacıyla denize açılacağı belirtildi.

Bildiride, yakın zamanda bir filonun, binlerce ton acil insani yardımı doğrudan Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılmak amacıyla hareket edeceği kaydedildi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in bütün dünyaya rağmen ambargoyu devam ettirdiğini ve katliamları arttırdığını belirterek, İslam dünyasının ise bir araya gelip birleşemediğini, sonuç üretemediğini anlattı.

Ambargoyu kaldırma koalisyonu olarak İslam dünyasına ve dünyaya bir şans vermek istediklerini dile getiren Yıldırım, "Bu koalisyon sadece denizleri ifade etmiyor. Dünyanın her tarafında insanlar sokaklara indi. Avrupa'daki, Amerika'daki, İslam dünyasındaki bütün sokakları da temsil ediyor. " dedi.

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'nca hazırlanan, İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştıracak gemilerin martın sonunda yola çıkmasının hedeflendiğini belirten Yıldırım, şöyle dedi:

"Dünyanın her yerinde olacağız. Kapıyı kim açmadıysa ona yönelik eylemler olacak. Refah kapısını kim açmıyor. Mısır, İsrail'e atıyor, İsrail, Mısır'a atıyor. O zaman ikisi de bu protestolardan payını alacak. Amerika tiyatro oynuyorsa, dünyada Amerika'nın yüzünü deşifre edeceğiz. Hiç tereddüt etmeyeceğiz. İsrail yalnızlaşacak. Ben bu vesileyle herkesi bu kampanyamıza davet ediyorum. İnşallah gemiler satın alınmaya başlandı. Bu gemiler Avrupa'dan da yola çıkacak. Buradan da yola çıkacak. Başka ülkelerden de yola çıkacak."

Yıldırım, Güney Afrika'nın İsrail'in soykırım davasını hatırlatarak, açıklanan karar gereği dünyanın bu yardım gemilerini korumakla sorumlu olduğunu, Gazze Limanı ve Refah Kapısı açılana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.