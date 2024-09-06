Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, evlenmek isteyen 100 çifte destek oldu - Son Dakika
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Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, evlenmek isteyen 100 çifte destek oldu

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, 'Huzura Adım Projesi' kapsamında bu yıl evlenmek isteyen 100 çiftten 25'ine destek oldu. Vakıf, Türkiye ve diğer ülkelerdeki insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyor ve Filistin'e yardımlarını Ürdün üzerinden ulaştırıyor. Vakıf, 'Huzura Adım Projesi' ile 100 genci evlendirmeyi hedefliyor.

06.09.2024 12:18
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Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, "Huzura Adım Projesi" kapsamında bu yıl evlenmek isteyen 100 çiftten 25'ine destek oldu.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, AA muhabirine, 2013'ten bu yana vakıf statüsünde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye başta olmak üzere 30 ülkede temsilciliklerinin bulunduğunu belirten Elibüyük, "Yurt dışında kurban bağışı, su kuyusu ve diğer insani yardım çalışmalarımız var. Arkadaşlarımız Makedonya'da sünnet organizasyonu yaptı. Bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim dağıtıldı, cami inşaatı, katarakt ameliyatı ve Afrika bölgesindeki insanlara süt keçileri verilmesi gibi yardımlarımız sürüyor." dedi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedelere ilk günden beri yardım ulaştırdıklarını dile getiren Elibüyük, şu anda okul dönemi olduğu için depremzede öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Filistin'e yardımlar Ürdün üzerinden açılan hatla ulaştırılacak

İsrail işgalindeki Filistin halkına yardım ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Elibüyük, "Filistin'de sıcak yemek dağıtımı, su, temel ihtiyaçlara kadar yardımlarımız devam ediyor. Vakfımız yardımlarını Mısır üzerinden tırlarla ulaştırıyor. Önümüzdeki günlerde bir ekip yine Ürdün üzerinden yeni bir hat açıldı ve o kapıdan inşallah yardım tırlarımızı ulaştıracağız." diye konuştu.

Vakıf olarak bu yıl "Huzura Adım Projesi"ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Elibüyük, şunları kaydetti:

"2024'ün hemen başında bu projeyi hayata geçirdik ve 100 gencimizin evlilik ihtiyaçlarını karşılama çalışması başlattık. Gençlerin yatak odası, oturma grubu, beyaz eşya gibi belirlediğimiz ihtiyaç maddeleri var. Gazze katliamları başlayınca projemizi durdurmuştuk ve birkaç gün önce tekrardan raftan indirdik, şu anda büyük bir kısmını tamamladık. İl il geziyoruz, her ilde belirlediğimiz ihtiyaç sahibi gençlerimize ulaşıyoruz. Evlilik tarihlerinden dolayı şu ana kadar 25 gencimizi evlendirdik, yıl sonuna kadar 100 gencimizin inşallah bu projeyle evlendireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, evlenmek isteyen 100 çifte destek oldu - Son Dakika

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