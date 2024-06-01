Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail\'in UNRWA\'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı

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Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) "terör örgütü" olarak sınıflandırma girişimlerini ve faaliyetlerini hedef almasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün, İsrail parlamentosunun UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırmak, dokunulmazlığını ortadan kaldırmak ve faaliyetlerini suç saymak suretiyle faaliyetlerini hedef alma girişimlerini kınadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in UNRWA'yı etkisiz hale getirmeye, ona siyasi suikast düzenlemeye ve sembolizmini hedef almaya yönelik devam eden girişimlerinin kanuna aykırı, yasa dışı ve geçersiz uygulamalar olduğu ve uluslararası hukukun ve İsrail'in yükümlülüklerinin ihlalini teşkil ettiği dile getirildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, işgal altındaki Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik devam eden İsrail saldırılarının etkilerini hafifletmeye çalışan Birleşmiş Milletler örgütlerine ve yardım kuruluşlarına koruma sağlamak için derhal ve acilen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun UNRWA'ya destek sağlamaya devam etmesi ve Filistinli mültecilere hayati hizmetlerin sağlanmasında vazgeçilmez sorumluluklarını üstlenmeyi sürdürmesi gerektiğine işaret edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Suudi Arabistan'ın, İsrail yetkililerinin, Filistin halkının yaşadığı insani felaketin ciddiyetini hafifletme görevini yerine getiren ajans çalışanlarının dokunulmazlıklarını kaldırmak amacıyla UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırarak UNRWA'nın çabalarını baltalama girişimlerini kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in işgalci bir devlet olarak uluslararası hukuka ve uluslararası insani hukuka uyması ve uluslararası kuruluşların çalışmalarını engellemeye son vermesi gerektiği vurgulandı.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın dokunulmazlığını ve ayrıcalıklarının iptal edilmesini öngören yasa tasarısını 29 Mayıs'ta yapılan ön oylamada onaylamıştı.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için İsrail Meclisinin 3 farklı oturumunda daha onaylanması gerekiyor.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardımda öncü UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı ABD Kongresinden geçmişti.