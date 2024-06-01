Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı

Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail\'in UNRWA\'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı

Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) "terör örgütü" olarak sınıflandırma girişimlerini ve faaliyetlerini hedef almasını kınadı. Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı ve uluslararası toplumun ajansa destek sağlamasını vurguladı.

01.06.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail parlamentosunun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) "terör örgütü" olarak sınıflandırma girişimlerini ve faaliyetlerini hedef almasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün, İsrail parlamentosunun UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırmak, dokunulmazlığını ortadan kaldırmak ve faaliyetlerini suç saymak suretiyle faaliyetlerini hedef alma girişimlerini kınadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in UNRWA'yı etkisiz hale getirmeye, ona siyasi suikast düzenlemeye ve sembolizmini hedef almaya yönelik devam eden girişimlerinin kanuna aykırı, yasa dışı ve geçersiz uygulamalar olduğu ve uluslararası hukukun ve İsrail'in yükümlülüklerinin ihlalini teşkil ettiği dile getirildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, işgal altındaki Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik devam eden İsrail saldırılarının etkilerini hafifletmeye çalışan Birleşmiş Milletler örgütlerine ve yardım kuruluşlarına koruma sağlamak için derhal ve acilen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun UNRWA'ya destek sağlamaya devam etmesi ve Filistinli mültecilere hayati hizmetlerin sağlanmasında vazgeçilmez sorumluluklarını üstlenmeyi sürdürmesi gerektiğine işaret edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Suudi Arabistan'ın, İsrail yetkililerinin, Filistin halkının yaşadığı insani felaketin ciddiyetini hafifletme görevini yerine getiren ajans çalışanlarının dokunulmazlıklarını kaldırmak amacıyla UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırarak UNRWA'nın çabalarını baltalama girişimlerini kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in işgalci bir devlet olarak uluslararası hukuka ve uluslararası insani hukuka uyması ve uluslararası kuruluşların çalışmalarını engellemeye son vermesi gerektiği vurgulandı.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın dokunulmazlığını ve ayrıcalıklarının iptal edilmesini öngören yasa tasarısını 29 Mayıs'ta yapılan ön oylamada onaylamıştı.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için İsrail Meclisinin 3 farklı oturumunda daha onaylanması gerekiyor.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardımda öncü UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı ABD Kongresinden geçmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Filistin, İsrail, Ajans, Ürdün, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
22:27 ABD’de FETÖ’cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
21:14 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11’i belli oldu Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
20:57 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 00:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün ve Suudi Arabistan, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement