Üsküdar Belediyesi\'nde itirafçıların ifadeleri ortaya çıktı: "Rüşvet yoksa iskan da yok" iddiası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Üsküdar Belediyesi’ne yönelik soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. İş takipçisi Ahmet İşman ile müteahhit Engin Araz’ın ifadeleri, belediyede ruhsat ve iskân süreçlerinin ödeme yapılmadan ilerlemediğini ortaya koydu. İfadelerde Nazım Akkoyunlu’nun "gölge başkan" olduğu, Alperen Uçar üzerinden para trafiğinin yürütüldüğü ve bazı ödemelerin elden döviz olarak teslim edildiği öğrenildi.

"KARAR NAZIM’DAYDI"

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ahmet İşman ile müteahhit Engin Araz'ın ifadelerinde aynı yapıyı tarif etmeleri dikkat çekti.

Ahmet İşman, savcılık ifadesinde Üsküdar Belediyesi’ndeki “rüşvet çarkını” anlatmak istediğini söyleyerek, seçim sonrası belediyede asıl gücün Nazım Akkoyunlu’da toplandığını öne sürdü. İşman’a göre Akkoyunlu, resmi olarak başkan yardımcısı olmasa da belediyede o sıfatla biliniyor, imar, ruhsat ve yapı kontrol süreçlerinde son sözü söylüyordu.

Müteahhit Engin Araz da kendi ifadesinde benzer bir tablo çizdi. Araz, belediyede Filiz Deveci’nin imza atan isim olduğunu, ancak asıl söz sahibinin İBB’den özellikle gönderildiğini duyduğu Nazım Akkoyunlu olduğunu anlattı. Nazım’ın onayı olmadan hiçbir işlemin yapılmadığını, alınacak paraların da onun tarafından belirlendiğini iş takipçisi Ahmet İşman’dan duyduğunu söyledi.

HAFTALIK TOPLANTILARDA RÜŞVET MİKTARI BELİRLENİYORDU

Ahmet İşman’ın anlattığı sisteme göre; Nazım Akkoyunlu’nun başkanlığında, Yapı Kontrol Müdürü Alperen, Ege Akkoyunlu ve Hakan Yavuz’un katıldığı düzenli toplantılar yapılıyordu. İşman, bu toplantılarda devam eden projelerin seviyesine göre müteahhitlerden ya da iş takipçilerinden ne kadar para isteneceğinin kararlaştırıldığını beyan etti.

İşman istenen para ödenmeden hiçbir işlemin ilerlemediğini iddia etti. İşman'ın ifadesine göre; Para genellikle elden alınıyor, toplama işini Alperen Uçar yürütüyordu. İşman, Alperen’den önce bu görevi Mevlüt Güray’ın yaptığını, toplanan paraların da Nazım Akkoyunlu’ya ulaştırıldığını bildiğini söyledi.

ENGİN ARAZ: 3.5 MİLYON TL VE 40 BİN DOLAR VERDİK

Dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri Engin Araz’ın kendi inşaatı üzerinden anlattıkları oldu. Araz, Çengelköy-Küçüksu bölgesindeki 863 ada 56, 59, 62 ve 65 parsellerde dört bloklu bir inşaat yaptığını, ruhsatı eski dönemde aldığını, ancak iskân aşamasında büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Araz’ın anlatımına göre önce yüzde 80 yapı denetim onayı çeşitli gerekçelerle geciktirildi. Sonrasında da belediyedeki yeni dönemde her mahalle için ayrı bir tarife oluştuğunu çevresinden duydu. İş takipçisi Ahmet İşman’ın kendisine, belediye tarafının yüksek miktarda para istediğini söylediğini belirten Araz, pazarlık sonunda 3 milyon 500 bin TL ile 40 bin Amerikan doları verilmesinin kararlaştırıldığını anlattı.

Araz, şirket hesabından çekilen 3.5 milyon lirayı çantaya koyup Ahmet İşman’a verdiklerini, yaklaşık 15 gün sonra 40 bin doları da aynı şekilde teslim ettiklerini söyledi. Bu ödemelerden sonra blokların iskânlarının peyderpey çıkarıldığını ifade etti.

AHMET İŞMAN: PARAYI ALIP ALPEREN’E TESLİM ETTİM

Ahmet İşman, bazı olaylarda parayı bizzat teslim alan ve belediye tarafına ulaştıran kişi olduğunu anlattı. Özkan Sinan Binali’den aldığı 3.5 milyon liranın döviz karşılığını Alperen Uçar’ın evine giderek elden verdiğini söyledi. Başka bir olayda ise 1 milyon 250 bin liranın döviz karşılığını yine alıp belediyede Alperen’e teslim ettiğini anlattı.

SPOR KULÜBÜ HESABI DA İFADELERDE

Ahmet İşman’ın savcılıktaki anlatımında bir başka dikkat çekici başlık, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü hesabına yatırıldığı söylenen 900 bin lira oldu. İşman, 1038 ada 24 ve 26 parsellerdeki bir inşaatta cezanın düşürülmesi ve iskân ruhsatı için Alperen’in kendisine Spor Kulübü hesabına 900 bin lira yatırılması gerektiğini söylediğini anlattı.

İşman’ın beyanına göre; parayı doğrudan yatırması gereken kişi bunu yapamayınca, para kendi hesabına gönderildi ve o da kendi hesabından Spor Kulübü’ne transfer etti. Bu bölüm, dosyada ödeme yöntemlerinin sadece elden para tesliminden ibaret olmadığını gösteren önemli ayrıntılardan biri oldu.

“RÜŞVET PARALARI DOLAR VEYA EURO OLARAK VERİLİYORDU”

Ahmet İşman, bazı ödemelerde kendisine verilen parayı "Türk lirası çok yer kapladığı için" önce dolar ya da euroya çevirdiklerini söyledi.

MÜTEAHHİTLER ÜZERİNDE GECİKTİRME VE CEZAİ ŞART BASKISI İDDİASI

Her iki ifade de belediyedeki sürecin sadece para talebinden ibaret olmadığını, aynı zamanda ciddi bir baskı mekanizmasına dönüştüğünü öne sürüyor. Ahmet İşman, yapı denetim seviyeleri onaylanmayınca firmaların hak ediş alamadığını, dolayısıyla çalışanların maaşlarının da aksadığını, belediyenin bunu bildiğini, bu yüzden müteahhitleri sıkıştırmak için süreci özellikle ağırdan aldığını ifade etti.

Engin Araz da benzer şekilde, iskân alamadığı her ay arsa sahiplerine cezai şart ödemek zorunda kaldığını anlattı. Müdafii ise bu rakamın aylık yaklaşık 500 bin liraya ulaştığını belirtti. Araz, bu baskı nedeniyle önüne konulan talepleri kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.

TAPE KAYITLARI VE YAZIŞMALAR DA DOSYADA

Ahmet İşman, savcılıkta kendisine okunan bazı tape kayıtlarına da açıklık getirdi. 13 Şubat ve 17 Şubat 2026 tarihli kayıtların, Spor Kulübü’ne 900 bin lira gönderildiğini anlattığı dosyayla ilgili olduğunu söyledi. 2 Mart ve 9 Mart 2026 tarihli kayıtların ise başka bir para teslimi olayına ilişkin olduğunu belirtti.

Engin Araz da telefonunda Alperen Uçar’la bu konulara ilişkin yazışmalar bulunabileceğini söyledi. Böylece dosyada sadece sözlü anlatımların değil, telefon kayıtları ve dijital iletişim verilerinin de önemli yer tuttuğu görüldü.

Ahmet İşman ile Engin Araz’ın etkin pişmanlık ifadeleri, Üsküdar Belediyesinde karar yapısı, para toplama yöntemi, ödeme kanalları, isimler arası bağlantılar ve baskı mekanizması hakkında ayrıntılı bir tablo ortaya koydu.

En dikkat çekici nokta ise iki ayrı şüphelinin farklı pozisyonlardan aynı sistemi tarif etmesi oldu. Biri iş takipçisi olarak içeriden konuştu, diğeri müteahhit olarak dışarıdan ama doğrudan baskıya maruz kalan taraf olarak aynı çarkı anlattı. Bu nedenle dosyada sadece münferit para alışverişi iddiaları değil, ruhsat ve iskân süreçlerine bağlandığı kaydedilen organize bir düzenek tartışma konusu olmaya devam ediyor.