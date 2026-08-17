Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş - Son Dakika
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Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş

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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde nakliye kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçta bulunan 4, 11 ve 13 yaşlarındaki 3 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba dahil 5 kişi yaralandı, hastanede tedavileri sürüyor. Kamyon şoförü Emrullah A. gözaltına alındı, ilk ifadesinde "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dedi. Kazada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu, jandarma inceleme başlattı.

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy'de nakliye kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Yusuf İçen (4), Mehmet Ali İçen (11) ve Ecrin İçen (13)'in kardeş olduğu belirlendi. Kazada ağır yaralanan çocukların annesi Sözdar İçen (30) ve babası Yasin İçen (38) ile 3 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 27 yaşındaki kamyon şoförü Emrullah A.'nın, jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dediği öğrenildi. Şoför işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş

ARAÇ İÇİNDE 8 KİŞİ VARDI

Kaza, 16 Ağustos pazar günü saat 12.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen Emrullah A. yönetimindeki 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonuyla içerisinde 8 kişinin bulunduğu 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, içerisinde bulunanlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş

ÖLEN ÇOCUKLARIN KARDEŞ OLDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araçta bulunan Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 3 kardeşin annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan Ruken K. (15), Hacer K. (23) ve Şehmuz K. (26) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş

"FRENE BASTIM AMA DURAMADIM"

Kazanın ardından kamyon şoförü Emrullah A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emrullah A.'nın jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kamyon şoförü adliyeye sevk edildi. Diğer yandan kaza sonrası yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.

Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Kaza sonrası oluşan araç kuyruğu ve ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi ise sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş - Son Dakika

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