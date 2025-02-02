Utku Çakırözer, Silivri'deki Siyasi Tutukluları Ziyaret Etti: "Silivri'yi Kapatacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Utku Çakırözer, Silivri'deki Siyasi Tutukluları Ziyaret Etti: "Silivri'yi Kapatacağız"

Geniş Video İzle

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’ndeki siyasi tutukluları ziyaret etti. Çakırözer ziyaretin ardından, “Silivri, artık Türkiye’de hukukun yok sayıldığı, adaletsizliğin zirve yaptığı ve insan hak ve özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı bir rejimin simgesi haline dönmüş durumda. İşte biz bu hukuksuzluğa, bu büyük haksızlığa karşı, ‘Silivri’yi kapatacağız’ diyoruz. Mücadelemiz insanlarımızın, aydınlarımızın bu zindanda çürütülmesini önlemektir” dedi.

02.02.2025 15:50  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi'ndeki siyasi tutukluları ziyaret etti. Çakırözer ziyaretin ardından, "Silivri, artık Türkiye'de hukukun yok sayıldığı, adaletsizliğin zirve yaptığı ve insan hak ve özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı bir rejimin simgesi haline dönmüş durumda. İşte biz bu hukuksuzluğa, bu büyük haksızlığa karşı, 'Silivri'yi kapatacağız' diyoruz. Mücadelemiz insanlarımızın, aydınlarımızın bu zindanda çürütülmesini önlemektir" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Avukat Fırat Epözdemir ve Gezi Davası'nda hüküm giyen Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Çakırözer ziyaretlerin ardından açıklama yaptı.

CHP'li Çakırözer, şunları söyledi:

"Silivri Cezaevi, bundan 15 yıl önce Kumpas Davaları olarak adlandırdığımız Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV gibi davalarda birçok insanımızın, aydınımızın zindanlarda çürütüldüğü bir yerdi. Şimdi yine aynısı söz konusu. Türkiye'nin en aydın isimleri, hukukçuları, siyasetçileri, gazetecileri, askerleri zindanlarda çürütülmüştü bundan 15 yıl önce. Şimdi de yine aynı şekilde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, diyor ki 'Biz Türkiye'nin zencileri konumundayız. Bize düşman ceza hukuku uygulanıyor.' Yine Halk TV Genel Yayın Yönetmeni, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Suat Toktaş, diyor ki 'Sadece gazetecilik yaptığım için burada tutuluyorum.' Gezi Davası sanıkları, Osman Kavala yedi yıldır zindanda. Tayfun Kahraman, Can Atalay üç yıldır zindanda ve beklentileri hala Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği durdurması.

"Silivri'yi kapatacağız"

Silivri, artık Türkiye'de hukukun yok sayıldığı, adaletsizliğin zirve yaptığı ve insan hak ve özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı bir rejimin simgesi haline dönmüş durumda. Haksız yere, hukuksuz yere, adaletsiz bir şekilde insanların ömürleri, insanların yılları bu cezaevinde çalınıyor. İsmi değişse de -Silivri'ydi, şimdi Marmara Cezaevi oldu- insanların kaderi değişmiyor. İşte biz bu hukuksuzluğa, bu büyük haksızlığa karşı, 'Silivri'yi kapatacağız' diyoruz. Mücadelemiz insanlarımızın, aydınlarımızın bu zindanda çürütülmesini önlemektir, durdurmaktır ve artık Silivri'de yaşanan hukuksuzluklara bir son vermektir. Mücadelemiz bunun mücadelesidir, demokrasi mücadelesidir, hak, hukuk, adalet mücadelesidir."

Ümit Özdağ: "Beni burada Öcalan için rehin tutuyorlar"

Çakırözer, ayrıca ziyaretler sırasında kendisine aktarılan mesajları kamuoyuyla paylaştı. Özdağ'ın mesajı şöyle:

"Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındım. Bir gün sonra Kayseri'den 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla önüme dosya getirdiler. Oysa benim provokatif hiçbir açıklamam yok. Aksine vatandaşa, 'Evlerinize dönün' çağrısı yaptım. 11 tane sosyal medya paylaşımım var ama bunlardan hiçbiri Kayseri olaylarıyla ilgili değil. Olaylara karışan bir tane partilimiz yok. Bize düşman ceza hukuku uygulanıyor. 1970'lerde Amerika'da, Mississippi'de, Alabama'da beyazların zencilere uyguladığı ayrımcı politikanın aynısı. Bugün de güncel Anayasa, yasalar ve haklar iktidar yanlıları için geçerli, bizler için geçerli değil. Biz Türkiye'nin zencileriyiz. Herkes biliyor ki beni burada Öcalan için rehin tutuyorlar."

Rıza Akpolat: "Siyasi operasyonlar"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise 100 günlük hukuksuz tutukluluğuna rağmen hala iddianame hazırlanmamış olduğunun altını çizerken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da belediye başkanlarına yönelik soruşturmaların 'siyasi operasyonlar' olduğunu ifade etti.

Suat Toktaş: "Biz herkese kapılarını açan bir gazetecilik yaptık"

Toktaş'ın mesajı ise şöyle:

"Tek yaptığım şey gazetecilik. Bu iktidar özellikle biz gazetecileri bir parti ya da bir adayla siyasi rekabetlerinin içine koyma çabasında. Bu boşunadır. Çünkü biz herkese, her kesime kapılarını açan bir gazetecilik yaptık. Böyle olduğu için hedefe konulduk zaten. Benim tutuklanmama gerekçe yaptıkları olay, yani eleştirilerin odağındaki bilirkişiyle görüşülmesi, ona söz hakkı tanınması da aslında sürekli yaptığımız bu gazetecilik çizgisinin somut bir örneğiydi. Biz gazetecilik yaptığımız ve kapımızı herkese açık tutmamız nedeniyle hedefteyiz."

Fırat Epözdemir: " İstanbul Barosu'na yönelik soruşturmaya malzeme yapmak için beni buraya koydular"

Epözdemir ise mesajında şunları kaydetti:

"Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) üyelikle suçlanıyorum. Ama HDK yargı kararlarıyla kurulmuş yasal, legal bir oluşum, genel merkezi var. Bu örgütün üyesi olmakla itham ediyorlar. Oysa buldukları belge benim o dönem siyasi partiye adaylık başvurum. Tamamen legal bir belge. İstanbul Barosu'na yönelik soruşturmaya malzeme yapmak için beni tutukladılar ve buraya koydular."

Kaynak: ANKA

Silivri Cezaevi, Utku Çakırözer, İnsan Hakları, Milletvekili, Eskişehir, Politika, Türkiye, Cezaevi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Utku Çakırözer, Silivri'deki Siyasi Tutukluları Ziyaret Etti: 'Silivri'yi Kapatacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
14:40 Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Yargıtay’ın kararını basından öğrendik Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik
12:48 Netanyahu, Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerini söyledi Netanyahu, Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerini söyledi
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 16:54:29. #1.11#
SON DAKİKA: Utku Çakırözer, Silivri'deki Siyasi Tutukluları Ziyaret Etti: "Silivri'yi Kapatacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.