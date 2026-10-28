Utrecht'teki sessiz Filistin eylemi hafta içi her sabah 111 haftadır devam ediyor - Son Dakika
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Utrecht'teki sessiz Filistin eylemi hafta içi her sabah 111 haftadır devam ediyor

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Utrecht'te Neude Meydanı'nda Filistin için düzenlenen sessiz protesto, hafta içi her sabah 08.30-09.30 arasında 111 haftadır sürüyor. Yaklaşık iki yılda 150 kişilik gruba dönüşen eylem, hava koşullarına rağmen çalışan, öğrenci ve emeklilerin dönüşümlü katılımıyla devam ediyor.

Hollanda'nın Utrecht kentinde, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkati çekmek amacıyla 111 haftadır, hafta içi her sabah "Sessiz Sokak Protestosu" düzenleniyor.

Kentin en işlek caddelerinden birinin yakınında bulunan Neude Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Filistin bayrakları ve çeşitli mesajların yer aldığı pankartlarla İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarına 111 haftadır tepki gösteriyor.

Hafta içi her sabah 08.30-09.30 saatlerinde düzenlenen "Sessiz Sokak Protestosu", yağmur, kar ve aşırı sıcak hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürülüyor.

Yaklaşık iki yıl önce bir kadının elinde bir pankartla sessizce durmasıyla başlayan protesto, zamanla büyüyerek 150 kişilik bir dayanışma grubuna dönüştü.

Çalışanlar, öğrenciler ve emeklilerden oluşan grup üyeleri, günlük yaşamlarına göre dönüşümlü olarak eyleme katılıyor.

Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için bisikletleriyle meydandan geçen çok sayıda kişi, göstericilerle karşılaşıyor. Halk otobüslerinin de güzergahında bulunan meydandaki eylem, kent sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Eylemin başladığı ilk dönemlerde göstericilere karşı çekimser davranan vatandaşlar, zamanla protestoya destek vermeye başlayarak meydandan geçerken zafer işareti yapıyor veya destek sözleriyle dayanışma gösteriyor.

"Filistin'de yaşanan acıların sona ermesini ve hükümetin harekete geçmesini istiyoruz"

İşe gitmeden önce eyleme katılan Ragna Schapendonk, AA muhabirine, iki yılı aşkın süredir Gazze başta olmak üzere Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla sessiz protesto düzenlediklerini söyledi.

Schapendonk, "Gazze'de ve aslında tüm Filistin'de yaşanan acıların sona ermesini ve hükümetin harekete geçmesini istiyoruz. Bunu iki yıldır hafta içi her sabah burada sessizce durarak yapıyoruz." dedi.

Filistinlilerin yeniden barış içinde yaşayabilmesini istediklerini belirten Schapendonk, "Gazze'de ve Batı Şeria'da çocukların okula gidebilmesini, spor yapabilmesini ve oyun oynayabilmesini umut ediyoruz. Ancak bunun için öncelikle harekete geçilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Her şey bir kadının elinde küçük bir pankartla sessizce durmasıyla başladı"

Schapendonk, "Her şey, yaşanan acılara karşı bir şeyler yapmak isteyen bir kadının elinde küçük bir pankartla sessizce durmasıyla başladı. Zamanla insanlar ona katıldı ve bugün 150 kişilik bir grubumuz var." diye konuştu.

Grup üyelerinin eyleme dönüşümlü olarak katıldığını ifade eden Schapendonk, "Her gün burada bazen 10, bazen 20, bazen de 30 kişi bulunuyor. Çalışanlar, öğrenciler ve başka sorumlulukları olanlar var. Bu nedenle birbirimizin yerini alarak herkesin eyleme katılmasını sağlıyoruz." dedi.

Schapendonk, geçen iki yılda Utrecht halkının eyleme yaklaşımının önemli ölçüde değiştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsanların büyük bir kısmı artık bizi tanıyor. İki yıl önce insanlar biraz görmezden geliyordu ancak şimdi çoğunlukla destek veriyorlar. Birçok kişi yanımızdan geçerken zafer işareti yapıyor, 'Böyle devam edin', 'Dayanın', 'İyi ki buradasınız' diyor. İnsanlarla iletişimimiz çok güzel ve olumlu."

"Bir soykırım yaşanıyor ve bunun durdurulması gerekiyor"

Olumsuz hava koşullarına rağmen eylemlerini sürdürdüklerini vurgulayan Schapendonk, "Yağmurda, karda, güneşin çok yakıcı olduğu sıcak günlerde de burada duruyoruz. Bizi hafta içi her sabah 08.30 ile 09.30 arasında burada bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Schapendonk, Hollanda hükümetine harekete geçme çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Silahların finanse edilmesine son verin. Silah satın almayı bırakın. İsrail'e finansal destek sağlamayı bırakın ve işlenen suçları durdurun. Bunun gerçekleşmesine katkıda bulunun. Bir soykırım yaşanıyor ve bunun durdurulması gerekiyor."

Kaynak: AA
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