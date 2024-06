Vahap Seçer, Bayramın 4. Gününü Mezitli Halkıyla Geçirdi

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Mersinli yurttaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda bir dizi ziyaret gerçekleştiren Seçer, bu kez de Mezitli halkıyla bayramlaştı.

İlk ziyareti Mezitli ilçesine bağlı Kuzucubelen Mahallesi'ne gerçekleştiren Başkan Seçer, mahalle halkının bayramını kutladı. Yoğun ilgiyle karşılanan Seçer, ikinci kez seçilmesinin yönetimin istikrarı için önemli olduğuna değinerek, "Bu başkan olarak beni de beraber çalıştığım arkadaşlarımı da onure etti. 12 bin insan çalışıyor. Çalışan ancak görünmeyen birçok kahraman var" diyerek, başarıyı bütün Büyükşehir çalışanlarıyla beraber elde ettiklerini söyledi.

"Halkın parası halka aktarıldı"

Yüksek oranda gelen oyun halkın güveninden kaynaklandığını belirten Seçer, "Bu bizi daha güçlü yaptı, Meclis çoğunluğunu aldık. Olması gereken, üzerinde tartışılmayacak kararlar bile Meclis'ten çıkmıyordu. Televizyon ekranlarından bunu vatandaş izliyordu. Ben bunu anlatsam bu kadar ikna edici olmaz ama orada gördüler" dedi.

Mevcut imkanlar içerisinde her şeyi en iyi şekilde yaptıklarını kaydeden Seçer, "Yol da yapıldı, sosyal destek de verildi. Yaşlı insanlara da bakıldı, öğrencilerin de derdi dinlendi, herkese dokunuldu. Belediyeye gelen kaynak bir emanet olarak görüldü. Her kuruşunun vebalinin ağır olduğu bilinciyle halkın parası halka aktarıldı" diye konuştu.

Kuzucubelen'den her zaman yüksek oy aldığını kaydeden Seçer, her tarafa götürdükleri eşit hizmeti bu mahalleye de getirdiklerini ve muhtarın her talebi de kendisine ilettiğini belirtti.

Seçer, Akarca Mahallesi halkıyla bir araya geldi

Ardından Akarca'ya giden Seçer, yurttaşın bayramını kutladı ve taleplerini dinledi. Yaylalarda yazın artan nüfus nedeniyle yaşanabilecek su sorununa ilişkin önlem almak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Seçer, "Böyle yüksek ve köy yerlerinde bazı şikayetler geliyor, onları da gideriyoruz. Tankerle bile su taşıtıyoruz ve her yere gönderiyoruz" dedi.

"Uyumlu bir 5 yıl geçirmek istiyoruz"

Muhtarların büyük bir çoğunluğunun Büyükşehir ile uyumlu çalıştığını ve bu sayede mahallelere hizmetlerin daha hızlı gittiğini söyleyen Seçer, "Muhtarlarımızdan bu yüzden memnunuz. Mersin'de çok büyük değişiklik oldu, 7 ilçe belediye başkanı değişti. Yurttaşa hizmet yaparsan 'Kim tutar seni?' der ve destek olur ama hizmet yapmasan biletini keser. Büyükşehir, küçük şehir ayrımı olmadan da uyumlu bir 5 yıl geçirmek istiyoruz" diyerek, Akarca halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Mersin'e yaptığımız en önemli hizmet, ayrımcılığı ortadan kaldırmak"

Mersin'e yaptıkları en önemli hizmetin ayrımcılığı ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Seçer, "Biz ülkede ayrımcılık istemiyoruz. Herkes zarar gördü, millet kavga sevmiyor. Biz bunu hep anlatmaya çalıştık. Meclis toplantılarını izlediniz mi? Her ay kavga ediyorduk, yorulduk. Huzur içerisinde çalışmak enerjimizi de diri tutuyor, kavgayla, gürültüyle bu işler olmuyor. Mersinimize çok daha güzel hizmetler yapacağız. Mersinimiz de ülkemiz de hizmetin en güzeline layık. Bunu hak ediyor, yapacağız ve başaracağız" diye konuştu.

Seçer, Fındıkpınarı'nda esnaf gezdi, halkın bayramını kutladı

Daha sonda Fındıkpınarı Mahallesi'ne giden Seçer, burada mahalle esnafını ziyaret ederek esnafın ve yurttaşların bayramını kutladı. Büyükşehir tarafından Fındıkpınarı'na kazandırılan katlı otopark ve pazar yerini de inceleyen Seçer, mahalle halkının yoğun sevgisi ve memnuniyetiyle karşılaştı.

Sarılar Mahalle halkından Seçer'e sevgi seli

Ziyaretlerini Sarılar Mahallesi'yle sürdüren Seçer, burada mahalle halkı tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandı. Sarılar'da yurttaşlardan gelen talepleri dinleyerek cevap veren Seçer, yurttaşların bayramını kutlayarak mahalleden ayrıldı.

Mezitli'deki son ziyaret Tepeköy Mahallesi'ne oldu

Son ziyaretini Tepeköy Mahallesi'ne gerçekleştiren Seçer, 7'den 70'e tüm yurttaşların sevgisiyle karşılaştı. Mahalle halkının bayramını kutlayan Seçer, Türkiye'de bolluk, bereket, huzur ve mutluluğun hakim olmasını temenni etti. Yurttaşın huzur ve hizmet istediğini belirten Seçer, "Mersin'de çalışan, yurttaşa giden ve hizmet eden kazanır. Mersin'in 806 mahallesine, her yere ulaşmaya gayret ettik. Mersin tarihinde, Büyükşehirlerde bu kadar çok gezen başkan sayısı azdır. Her yere gitmeye çalıştık" diyerek, herkese dokunmaya gayret ettiğini söyledi.

Oy veren, vermeyen her yurttaşın yanında olduklarını ve eşit hizmet götürdüklerinin altını çizen Seçer, "Hizmetimizi görenler ve bizi tanıyanlar oy vermeye başladı. Yeter ki hizmet yapalım" dedi. Köylünün yolunun yapılmasını, sokağının temizlenmesini istediğini söyleyen Seçer, bu tür hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini ve memnuniyetin kat be kat aratacağını vurgulayarak, "Çocuklarımız da bizden memnun, nur yüzleri gülüyor. Hiçbir çocuk zorla birini sevmez ama gelir Vahap amcasına sarılır. Hep böyle olalım, birbirimizi sevelim, çocuklarımızı sevelim" ifadelerini kullandı.

"Yeter ki sen üret, bizde her hizmet var"

Tepeköy'de bulunan orman yolunun Büyükşehir'in sorumluluk alanında olmamasına rağmen büyük bir kısmını tamamladıklarını söyleyen Seçer, paket atıksu arıtma tesisini de yaptıklarını kaydetti. Aynı zamanda fide-fidan, sulama borusu, gübre desteği ve zirai ilaç gibi birçok desteği de sunduklarının altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Bizde yok yok, yeter ki sen üret. Özellikle kadınları önemsiyoruz, kadınlar çalışsın, üretsin ve eve katkı yapsın. Aynı zamanda tarımda Güneş Enerjisi Santrali (GES) desteğini de açıklamıştım. Siz en büyük parayı elektrik faturasına ödüyorsunuz. GES projesi yapın, bizden proje desteği alın. Biz verdiğimiz sözü mutlaka yerine getireceğiz."

CHP'li bir belediye başkanı olduğunu ancak buna karşın hizmetlerde hiçbir ayrım yapmadıklarını ifade eden Seçer, "Türkiye'de adaletsizlikten şikayet ediyorsak adaletsizlik ve ayrımcılık yapmayız. Bunu geçtiğimiz 5 yılda hiçbir yurttaşım görmedi, ikinci 5 yılımızda da görmeyecek. Biz bu seçimlerde sadece CHP'lilerin oyunu almadık, yüzde 60 oy alındı, oylar içerisinde birçok partilinin oyu vardı" dedi.

"Milletimizin ferasetine inanıyoruz"

Farklı siyasi tercihleri olan yurttaşlara seslenen Seçer, "Artık takım tutar gibi parti tutma devri değil, ülkenin selameti açısından kimi uygun görüyorsanız desteğinizi ona verin. İktidarlar yorulabilir, değişim ülke için faydalı olur. Bugüne kadar CHP'nin kapısından geçmemiş, kendisini milliyetçi olarak tanımlayan insanlar da geldi, bana oy verdi. Yurttaş gerçekleri ve doğruyu gördü. 'Ülke insanı olarak bir arada olalım, iri olalım, diri olalım, güçlü olalım, dünyayla rekabet edelim' diyerek, sandıkta milletimiz bunu gösterdi. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Milletimiz için de çalışmaya devam edeceğiz" diyerek, yurttaşlarla vedalaştı.

Bayram ziyaretlerinde; CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz da yurttaşların bayramını kutladı.

Kuzucubelen Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Yıldırım, Akarca Mahalle Muhtarı Mehmet Uysal, Fındıkpınarı Mahalle Muhtarı Kenan Dizman, Sarılar Mahalle Muhtarı Mutlu Ayva ve Tepeköy Mahalle Muhtarı Erdem Güner de Büyükşehir'in hizmetlerinden ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek talep ve isteklerini paylaştı.