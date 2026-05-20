Mersin'de şehit aileleri ve gazilere hizmet binası açıldı

(MERSİN) - TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bizim birinci amacımız toplumumuzda, yaşadığımız ülkede ya da şehirde barışı, kardeşliği tesis etmektir. Benim için dünyanın malına değecek bir projem var; o da Mersin'de huzurun, barışın, kardeşliğin tesis edilmesi, herkesin yüzünün gülmesidir" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Toroslar ilçesinde düzenlenen törene, Seçer'in yanı sıra Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkonsolosu Erek Çağatay, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin, Meclis üyeleri, siyasi parti, kurum ve kuruluş temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, Büyükşehir bürokratları ve yurttaşlar katıldı.

19 MAYIS'I KUTLADI

Dernek hizmet binasının açılış töreninde konuşan Başkan Seçer, Tarsus'ta yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden yurttaşları anarak, yaralılara acil şifalar diledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin kilometre taşlarının döşendiği gün olarak nitelendiren Seçer, "19 Mayıs, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a doğru yola çıktığı kurtuluş gününün adı. Atatürk, 600 yıllık bir imparatorluğun üzerine kara bulutlar gibi çökmüş dönemin emperyalist güçlerinden kadim Anadolu toprağını temizlemek için halkı örgütlemek üzere yola çıkarak, bir halkın uyanışını sağladı" dedi.

"KARDEŞÇE YAŞIYORUZ"

Mersin'in, Anadolu topraklarının en stratejik noktalarından biri ve tüm renkleri içerisinde yaşatan değerli bir coğrafya olduğunu belirten Seçer, kentin göçlerle kurulduğunun altını çizdi. Bulunduğu coğrafyanın zenginliklerini taşıyan bir kentte yaşadıklarını vurgulayan Seçer, "21. Yüzyıl Türkiye'sinde genç Mersin'de, ülkeye örnek olacak şekilde huzur ve barış içinde kardeşçe yaşayabiliyoruz. Bunu hepimize borçluyuz ve değerini bilmek zorundayız. Bu topraklarda yaşamanın yolunu açan, mücadelenin içerisinde canını feda eden, kanını akıtan, emek veren, vatanını her şeyin önünde gören şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin ve yakınlarının sosyalleşebileceği, zaman geçirebileceği, dertlerini paylaşabileceği bir mekanın açılışında buluştuk" dedi.

ABDURRAHMAN YILDIZ'A TEŞEKKÜR

Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Seçer, "Bu bina, harp malulü gazilerin, şehit, dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu" diye konuştu. Geçmiş dönem dernek başkanlarından Cengiz Sevinç ve mevcut başkan Halit Şahin'in büyük emekler ortaya koyduğunu belirten Seçer, binanın Büyükşehir'e tahsis sürecini hayata geçiren Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'a da teşekkürlerini iletti.

BARIŞ VURGUSU

Büyükşehir Belediyesi olarak, hizmet binasının faydalı olabilmesi adına gereken her şeyin yapıldığını söyleyen Seçer, yurttaşların keyifli zamanlar geçirmesi temennisinde bulundu. Acıların ve dertlerin geride bırakılabildiği günleri umut ettiğini aktaran Seçer, "Ne bölgemizde ne ülkemizde ne de dünyada savaş olmasın, acılar yaşanmasın. Anaların yüreğine ve ocaklara ateş düşmesin. Bizim birinci amacımız toplumumuzda, yaşadığımız ülkede ya da şehirde barışı, kardeşliği tesis etmektir. Benim için dünyanın malına değecek bir projem var; o da Mersin'de huzurun, barışın, kardeşliğin tesis edilmesi, herkesin yüzünün gülmesidir" dedi.

"BU TESİSTE NİCE KAHRAMANLIK ÖYKÜLERİ SÖYLENECEK"

Sözlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlayan Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, şehit yakınları ile gazi ve ailelerinin çok değerli birer emanet olduğunu belirterek, "Onların sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame etmelerini sağlamak tüm kamu kurumlarımızın görevidir. Elimizden geldiği kadarıyla bu gayret ve çaba içerisindeyiz. Tüm kamu kurumları, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hizmetindedir. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile onların aileleri her şeyin en güzeline layıktır. Bu tesiste şehitlerimizin nice hatıraları canlanacak ve gazilerimizin de nice kahramanlık öyküleri söylenecek" ifadelerini kullandı.

IŞIK: "HİZMET BİNAMIZ; VEFANIN ADRESİ, KARDEŞLİĞİN ÇATISI, BİRLİK VE DAYANIŞMANIN YUVASI OLACAKTIR"

Akdeniz'in kalbi Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda böylesine anlamlı ve önemli bir açılışı gerçekleştirmenin gururu ve heyecanını yaşadıklarını belirtern Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise Mersin'in şehidine sahip çıkan, gazisini bağrına basan kadirşinas insanların memleketi olduğunu söyledi. Mersin'in tarihin her döneminde stratejik bir kale görevi gördüğünü dile getiren Işık, "Bağımsızlık ruhu, bugün açılışını yaptığımız bu binanın harcındaki asil güçtür. Şehit aileleri ve gazilerimiz de bu ruhun en büyük emanetçileridir. Bizlere düşen görev de bu büyük mirasın evlatları olarak şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimizin yanında olmaktır. Bu bir görev değil; bir vefa borcudur" dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Yeni hizmet binasına gelecek olan bir şehit annesi, eşi veya çocuğunun, kendisini yalnız hissetmeyeceğini dile getiren Işık, "Mersin Şubemizin hizmet binası; vefanın adresi, kardeşliğin çatısı, birlik ve dayanışmanın yuvası olacaktır. Bir mabet olarak gördüğümüz bu hizmet binasının hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros'a, TBB ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Vahap Seçer'e, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin de açılıştan dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bu mekan uzun ve titiz bir çalışmanın, büyük bir emeğin ve inancın ürünüdür. Camia için birlik beraberlik sağlayacak bu bina, gelecek nesillere gururla aktarılacaktır" dedi.

SOSYAL ETKİNLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİ ALANLAR

Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde Adnan Kahveci Parkı içerisinde bulunan bina tadilat işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne tahsis edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında tahsis edilen binada; toplantı, seminer, anma programları ve çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir alan oluşturuldu. Çeşitli konularda şubeye destek verecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, binanın bakım ve onarımı konusunda da iş birliğini sürdürecek.