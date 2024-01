Vali Şahin, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, makamında gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam"da Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" fotoğraflarını oylayan Şahin, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Şahin, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", " Gazze: Kanıt"ta ise Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğraflarına oy verdi.

"AA muhabirleri fotoğraf sanatçısı gibi çekim yapıyor"

Anadolu Ajansı muhabirlerini başarılı fotoğraflardan dolayı tebrik eden Şahin, her sene olduğu gibi sanat dolu karelerle karşılaştığını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 2023'e büyük umutlarla başlandığını ancak senenin ikinci ayında Türkiye'nin büyük bir depremle sarsıldığını, yıl içinde seller yaşandığını dile getiren Şahin, dünyanın da savaşlar, acılar, zulümlerle yoğrulduğunu ifade etti.

Yılın sonuna doğru Türkiye'nin ekonomik olarak hızla toparlandığını, büyük felaketten sıyrılmasını bildiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'imizin coşkusunu da her şeye rağmen yaşadık ve 100'üncü yılımıza da coşkuyla girdik. Şimdi 2024 yılının ilk günlerindeyiz, ikinci yüzyılımıza adım attık, ümitliyiz. 2023 zordu ama 2024 inşallah çok çok başarılı, çok çok güzel bir yıl olacak. Öyle inanıyoruz, öyle hissediyoruz. Anadolu Ajansı da 2023'ü kayda almış her şeyiyle. Zaten sizin muhabirleriniz gerçekten fotoğraf sanatçısı gibi çekim yapıyor. Her yıl gerçekten bizi etkileyen fotoğraflar çekmeyi başarıyorlar. Dünya ve Türkiye de yeteri kadar malzeme veriyor tabii, onu da kabul etmek lazım."

Fotoğraflara oy verirken zorlandığını belirten Şahin, "Hepsi birbirinden değerli, birbirinden anlam yüklü fotoğraflar." dedi.

" Filistin'de etnik temizlik hedefi var"

Şahin, yeni yılda güzel ve başarılarla dolu haberler yapılması, dünyadaki zalimlerin de hak ettiğini mutlaka göreceği bir sene olması temennisinde bulundu.

Gazze'de dram yaşandığını, seçtiği fotoğrafın da bir kentin yıkıldığını ortaya koyduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Orada bir etnik temizlik hedefi var. Yani bir mukabele değil, saldırı görmüş bir ülkenin buna karşılık vermesi değil, bu bir temizlik harekatı, etnik temizlik harekatı. Yani kökünü kurutmaya çalışıyorlar. Filistinlilerin, Filistin'de yaşayanların haklı haksız, İsrail'e hücum etmiş olan olmayan, hiç öyle bir ayrım yapmaksızın, tüm Filistinlileri katlediyorlar. Orada yaşayan herkese hatta sadece insanlara değil, binalara bile tahammül edememişler yani öyle bir kin, böyle bir nefret, dünya yüzünde çok görmediğimiz bir nefret. Siz Filistinli çocuklardan ne istiyorsunuz? Ne yaptılar size? Yani bir meseleniz varsa Hamas ile çözün. Çocuklardan ne istiyorsun? Binalardan ne istiyorsunuz?"

"Fotoğraf, Filistin'i ve Filistinliyi yok etme hedefini gösteriyor"

Gazze'de çekilen fotoğrafın çok anlamlı olduğuna dikkati çeken Şahin, "Tamamen Filistin ismini, Filistinliyi her şeyiyle Filistin'den yani kendi topraklarından yok etmek hedefi var orada. O fotoğraf onu gösteriyor. Elindeki güçle elinde ne varsa, bombayla, şununla bununla, hiçbir kutsal tanımadan, hiçbir sınır dinlemeden, hiçbir ahlaki kaygı duymadan bir makine gibi orayı böyle silip süpürmeye çalışan bir zihniyet. Onu bu fotoğrafta gördüm." ifadelerini kullandı.