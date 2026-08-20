Vali Yardımcısı'na Sendikal Uyarı - Son Dakika
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Vali Yardımcısı'na Sendikal Uyarı

Vali Yardımcısı\'na Sendikal Uyarı
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EMEP Milletvekili Karaca, Vali Yardımcısı'nın sendika temsilcisine yönelik uyarısını TBMM'ye taşıdı.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantısında Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu'nun Eğitim-İş Gaziantep Şube Sekreteri Aycan Benli'ye "Üslubunuza dikkat edin, sizi bir daha uyarmam" dediği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Kılınçoğlu hakkında bir inceleme ya da soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantısında sendikal temsil görevini yerine getiren Eğitim-İş Gaziantep Şubesi Özlük, Hukuk ve TİS Sekreteri Aycan Benli'ye uyarıda bulunduğu iddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

"SİZİ BİR DAHA UYARMAM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlaığı'na soru önergesi veren Karaca, Gaziantep İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantısında, soruşturması yürütülen bir sendika üyesinin savunmasını yapmak üzere kurula katılan Eğitim-İş Gaziantep Şubesi Özlük, Hukuk ve TİS Sekreteri Aycan Benli'nin usule ilişkin itirazlarını ve hukuki görüşlerini dile getirdiği sırada Kurul Başkanı olan Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu'nun "Üslubunuza dikkat edin, sizi bir daha uyarmam" dediğini ileri sürdü.

Anayasa'nın 51'inci maddesi ile güvence altına alınan sendikal haklara ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na dikkati çeken Karaca, sendika temsilcilerinin üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma ve savunma hakkının bulunduğunu belirterek, disiplin kurulunda usul hatalarını dile getirmenin ve üyenin hakkını savunmanın sendikal görevin gereği olduğunu ifade etti.

"BASKICI TUTUM KABUL EDİLEMEZ"

Karaca, kurul başkanlığı makamında bulunan bir mülki idare amirinin sendika yöneticisine yönelik azarlayan ve tehdit eder nitelikteki tutumunun, savunma hakkının kısıtlanması ve sendikal temsilin baskı altına alınması anlamına geldiğini belirterek, kamu idarecilerinin anayasal güvence altındaki hakları kullanan sendika temsilcilerine karşı üstenci ve baskıcı tutum sergilemesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Karaca, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

-"Gaziantep Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu'nun, Disiplin Kurulu toplantısında sendikal temsil görevini yerine getiren kadın sendika yöneticisine yönelik müdahalesi ve söylemleri hakkında Bakanlığınızca başlatılmış bir inceleme veya soruşturma bulunmakta mıdır?

-Disiplin Kurulu toplantılarında sendika temsilcilerinin üyeleri adına dosyadaki usul ihlallerine ve içeriğe dair itirazlarını sunması yasal bir hak mıdır? Bu hakkın kurul başkanları veya mülki amirlerce kısıtlanmasına dönük bir mevzuat düzenlemesi ya da talimatınız var mıdır?

-Soruşturulan kamu görevlisinin henüz savunması tam olarak dinlenmeden ve usulü itirazlar değerlendirilmeden karar ihdas edildiği izlenimi yaratan bu ve benzeri kurulların tarafsızlığı ve hukuka uygunluğu Bakanlığınızca nasıl denetlenmektedir?

-Kamusal makamları temsil eden idarecilerin, sendikal hak arama mücadelesi yürüten kadın yöneticilere ve çalışanlara dönük baskıcı ve üstenci yaklaşımının önüne geçilmesi amacıyla Bakanlığınızca alınan bir önlem veya kurum içi idari yaptırım mekanizması bulunmakta mıdır?

-Son 3 yıl içerisinde Gaziantep ilinde ve genelinde, sendikal faaliyet yürüten veya disiplin kurullarında temsil görevini yapan sendika yöneticileri hakkında bu tür tutumlar nedeniyle Bakanlığınıza yansıyan kaç şikayet başvurusu yapılmıştır ve bu başvuruların kaçı işleme alınmıştır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Vali Yardımcısı'na Sendikal Uyarı - Son Dakika

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