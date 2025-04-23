Van'da Feci Kaza: 7 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Feci Kaza: 7 Ölü, 13 Yaralı

Van'da kamyonla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

23.04.2025 08:39
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1) VAN'DA KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI; ÖLÜ VE YARALILAR VAR

VAN'da kamyonla yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Van- Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Doğu Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi sevk edildi.

VAN VALİSİ BALCI: 6 ÖLÜ, 13 YARALI

VAN'da, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 13 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Van- Hakkari karayolunun 80'inci kilometresinde, Doğu Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne ilerleyen S.E. yönetimindeki 34 GCR 604 yolcu minibüsü, karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Can pazardının yaşandığı kazada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır 13 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Vali Balcı, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini belirtti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

VAN'DA KAMYONLA YOLCU MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI; ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Van'da, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece kazada ölü sayısı 7'e yükselirken, yaralanan 12 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ACI TESADÜF

Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkez'inde görev yapan ambulans sürücüsü Şaban Kaya, hasta getirdiği Van'dan Hakkari'ye döndüğü sırada kazanın yanından geçerken ölenlerden birinin kardeşi Selim Kaya olduğunu görünce büyük acı yaşadı. Kaza yerinde bir kenarda oturarak gözyaşı döken Şaban Kaya'yı arkadaşları ve çevredekiler teselli etmeye çalıştı. Kazada ölen ve yaralanan kişilere müdahale edildiği sırada da Kaya bölgeden uzaklaştırıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da Feci Kaza: 7 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika

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