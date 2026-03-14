Van\'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Bitlis- Van karayolunda meydana gelen trafik kazası can aldı. Kuskunkıran Tüneli mevkiinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Bitlis–Van karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran Tüneli civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 AAS 081 plakalı tır ile karşı istikametten gelen 34 ACK 344 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada aynı aileden iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan kişiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden trafik akışına açıldı.