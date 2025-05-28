Van'da Tiyatro Şenlikleri Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Tiyatro Şenlikleri Coşkusu

Van\'da Tiyatro Şenlikleri Coşkusu
28.05.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri, binlerce çocuğa ve gence mutluluk getirdi.

Van'da "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri" için farklı illerden kente gelen tiyatro oyuncuları, sahneledikleri oyunlarla binlerce çocuğa ve gence mutluluk yaşattı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce çocukları ve gençleri tiyatroyla buluşturmak, kültürel ve sanatsal etkinliklerde yer almalarını sağlamak amacıyla 2003'ten bu yana şenlik düzenleniyor.

Van Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenlikte bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Kayseri, Erzurum, Trabzon ve Sivas'tan kente gelen oyuncular, okullarda sahneledikleri birbirinden farklı oyunlarla çocuklarla ve gençlerle buluştu.

19 Mayıs'ta başlayan ve 11 gün sürecek etkinliklerde tiyatro oyunlarının yanı sıra uçurtma şenlikleri, resim, müzik, dans ve kukla oynatma atölyeleriyle izleyicilerin keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

Festival havasında geçen şenlikte binlerce çocuk ve genç, kültür ve sanat etkinlikleriyle tanıştı.

"Geçen yıl 25 bin çocuğumuza ulaştık"

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, AA muhabirine, bu yıl şenlik kapsamında çocukları ve gençleri, 48 tiyatro oyunu ve 40 atölye etkinliğiyle buluşturduklarını söyledi.

Vatandaşların tiyatroya ilgi gösterdiğini belirten Erkmen, şunları kaydetti:

"Yedi ayrı devlet tiyatrolarından sekiz ayrı oyun sahnelendi. İlçelerimizdeki 9 okuldan oyunların yer alması bizleri mutlu etti. Şenliğe 22 yıldır vesile olduğumuz için gururluyuz. Geçen yıl 11 gün boyunca 25 bin çocuğumuza ulaştık. Bu yıl da geçen yılki hedefin üstüne çıkmayı planlıyoruz. Çocukların becerilerini geliştirme adına resim, müzik, heykel ve el sanatları gibi birçok atölyemiz bulunuyor. Ülkenin dört bir yanından gelen profesyonel hocalarımız, gençlerimize ve çocuklarımıza atölye dersi veriyor."

"Çocuklarla buluşmak aşırı keyifli oluyor"

İstanbul'dan gelen tiyatro oyuncusu Handan Ölçener ise "İlk kez festivale katılıyoruz. Çocuklarla buluşmak hem güzel hem de aşırı keyifli oluyor. Çocukların heyecanlarına ortak oluyoruz. Oyunumuzun çocuklara ulaşmasını sağlamak mutluluk verici. Sahneye çıktımızda alkışlar ve bağrışmalar başlıyor. Yetişkin olduğumuza bakmayın, onlarla buluştuğumuzda heyecandan elimiz ve ayağımız titriyor." dedi.

İlk kez Van'a geldiğini dile getiren tiyatro oyuncusu Abdul Samet Sünbül de "22 yıldır devam eden bu proje bizleri mutlu ediyor. Burada oyunlarımızı sahneleme fırsatı buluyoruz ve çocuklarla bir araya geliyoruz. Sahnelediğimiz oyunla çocukların ilgisini çektiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Festivalin eğlenceli geçtiğini ifade eden çocuklardan Zehra Gümüş, heyecanını, "Burada birçok etkinlikle buluşuyoruz. Farklı oyunlar izledik. Gerçekten keyifli vakit geçiriyoruz." sözleriyle paylaştı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, 19 Mayıs, Festival, Gençlik, Güncel, Sanat, Yaşam, Çocuk, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Tiyatro Şenlikleri Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:51:32. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Tiyatro Şenlikleri Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.