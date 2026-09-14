Van Erçek Gölü'nde flamingolar göç öncesi son hazırlığını yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Erçek Gölü'nde flamingolar göç öncesi son hazırlığını yapıyor

Van Erçek Gölü\'nde flamingolar göç öncesi son hazırlığını yapıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü Havzası'nın önemli sulak alanlarından Erçek Gölü, göç öncesi flamingoların buluşma noktası oldu. Prof. Dr. Lokman Aslan, allı turnaların hava koşullarını adeta bir meteoroloji uzmanı gibi önceden kestirdiğini söyledi.

VAN Gölü Havzası'nın önemli sulak alanlarından Erçek Gölü, göç öncesi flamingoların buluşma noktası oldu. Halk arasında 'allı turna' olarak bilinen flamingolar, sıcak bölgelere yapacakları göç öncesi Erçek Gölü'nde beslenerek güç topluyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lokman Aslan, flamingoların, hava koşullarını adeta bir meteoroloji uzmanı gibi önceden kestirdiğini söyledi.

Türkiye'de 453 kuş türünün bulunduğu belirtilirken, bunlardan 250'sine Van Gölü Havzası'nda rastlanıyor. Her yıl nisan ayında İran'daki Urumiye Gölü'nden Van Gölü Havzası'na gelen binlerce flamingo, sulak alanlarda konaklayarak yavrularını büyütüyor. Flamingolar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle, genellikle ekim ve kasım aylarında daha sıcak Afrika ülkelerine doğru göç ediyor. Son yıllarda yaşanan sıcak hava koşulları ise flamingoların göç davranışlarında değişikliğe neden oldu. Geçen yıl kış mevsiminde 100'ün üzerinde flamingonun Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlarda kaldığı ve göç etmediği görüldü.

'GÖÇ HAZIRLIĞI YAPIYORLAR'

Mart ayından itibaren Van Gölü'nün farklı noktalarında görülmeye başlanan flamingolar, göç öncesi son hazırlıklarını yapmak ve besin depolamak için Erçek Gölü'nde toplanıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nın Türkiye'deki sulak alanlar açısından önemli yere sahip olduğunu belirterek, yağışlı geçen mevsimlerin sulak alanlardaki üretkenliği artırdığını söyledi. Prof. Dr. Aslan, "Türkiye'deki sulak alanların yaklaşık 5'te 1'i Van Gölü Havzası'nda bulunuyor. Bu da sucul yaban hayatının çeşitliliğini artırıyor. Yağışlı bir sezon geçirilirse sulak alanlardaki üretkenlik daha fazla oluyor. Son yıllarda bazı bölgelerde kuraklık yaşanmasına rağmen Van Gölü Havzası'nda bahar yağışlarının olması, sucul hayvanların daha rahat beslenmesine ve üremesine imkan sağlıyor. Bu nedenle daha fazla sayıda ve farklı türde hayvanı görebiliyoruz" dedi.

Flamingoların son 2 yıldır Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların birçok noktasında görülmeye başladığını ifade eden Aslan, "Bunlardan allı turna, yani flamingolar, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlarda, özellikle Erçek Gölü olmak üzere birçok noktaya selam getiriyor. Allı turnalar bir meteoroloji uzmanı gibidir. Havanın nasıl olacağını, ileride ne gibi sorunlar yaşanabileceğini, baharın erken mi yoksa geç mi geleceğini önceden kestiren hayvanlardır" diye konuştu.

'GÖÇ ÖNCESİ GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYORLAR'

Flamingoların bahar aylarında Van Gölü Havzası'na yayıldığını ve bu nedenle toplu halde görülmelerinin her zaman mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Aslan, "Bu yıl, iskele kenarında flamingoları gördük. Gevaş'ta, Erciş'te ve Erçek Gölü'nde de allı turnalar selam getirdiler. Mart ayında başlayıp nisan ayına kadar devam eden bu hareketlilik, havzanın farklı noktalarına yayıldıkları için toplu şekilde görülmelerini zorlaştırıyor. Flamingolar göç öncesi beslemek için Erçek Gölü'nde bir araya geliyor. Şimdi Erçek Gölü'nde çok sayıda flamingoyu görmek mümkün. Van Gölü Havzası'ndaki besin kaynaklarının fazla olması, güvenli ve uygun bir ortam sunması nedeniyle flamingolar burada göç öncesi hazırlıklarını yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelerek görsel bir şölen sunuyorlar" dedi.

'ILIMAN KIŞTA GÖÇ ETMEYEN FLAMİNGO SAYISI ARTABİLİR'

Flamingoların göç zamanının, hava şartlarına bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, "Buradan ne zaman ayrılacaklar? Kendi hesaplarına göre kışın erken gelmesine ve havaların soğumasına göre buradan ayrılacaklar. Geçen yıl kasım ayının sonlarına kadar flamingo kafileleri burada kaldı. Kışın da yaklaşık 100 flamingo Van Gölü Havzası'nda göç etmedi. Eğer kış ılıman geçerse bu sayı artabilir. Bu yıl kışın erken ve soğuk gelmesi durumunda flamingolar eylül ayı sonu ile kasım başı göç edecekleri bölgelere doğru hareket edecekler. Göç etmeden önce besin depolamak için belirli alanlarda çok sayıda flamingo bir araya geliyor. Çok sayıda flamingonun bir arada görülmesi, göç hazırlığının ilk habercilerinden biridir. Buradan göç ederken gidecekleri bölgelerde sıcaklığın da uygun olması gerekiyor. Meteorolojik olarak bunu adeta tahmin ediyor ve sıcak bölgelere doğru göç ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Van Gölü Havzası, Lokman Aslan, Erçek Gölü, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Erçek Gölü'nde flamingolar göç öncesi son hazırlığını yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı
Bakan Kurum İstanbul’daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Ankara’da orman yangını Ekipler zamanla yarışıyor Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor
Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500’den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500'den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı
Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Dönme dolapta ilişkiye girdi Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
Adana’da kendini başkomiser tanıtan şüpheli gözaltına alındı Adana'da kendini başkomiser tanıtan şüpheli gözaltına alındı
İsrail basını: İsrail ordusu, Batı Şeria’da geniş çaplı bir tırmanışa hazırlanıyor İsrail basını: İsrail ordusu, Batı Şeria'da geniş çaplı bir tırmanışa hazırlanıyor
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
Artvin’de devrilen ATV’nin sürücüsü hayatını kaybetti Artvin'de devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti
Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin iş yerine gitti Önce eşini vurdu, ardından intihar etti Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin iş yerine gitti! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti
Yüksel Yıldırım’dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel Yüksel Yıldırım'dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel

11:42
Arda Güler ile Vinicius’a olaylı kıyas Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
11:36
Altın için tehlike çanları çalıyor
Altın için tehlike çanları çalıyor
11:28
Verdikleri poz bomba Filenin Sultanları’na yabancı damat mı geliyor
Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?
11:19
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
11:12
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
10:53
Ali Koç bizzat gitti Fransa’da dev anlaşma açıklandı
Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma açıklandı
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:17
Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe Çok sayıda asker esir alındı
Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe! Çok sayıda asker esir alındı
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
10:06
Balkonda kadına sopalı dehşet kamerada Çığlıkları böyle yankılandı
Balkonda kadına sopalı dehşet kamerada! Çığlıkları böyle yankılandı
09:23
Düğün başına 30 bin TL Atatürk’e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
09:17
Ülke genelinde “Sokaklar Güvende“ operasyonu 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 12:09:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Van Erçek Gölü'nde flamingolar göç öncesi son hazırlığını yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement