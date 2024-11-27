Veli Ağbaba, Antalya Cumhuriyet Savcısı Çağlayan'ın Teğmenlere Destek Verdiği İçin Açığa Alınmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Veli Ağbaba, Antalya Cumhuriyet Savcısı Çağlayan'ın Teğmenlere Destek Verdiği İçin Açığa Alınmasına Tepki Gösterdi

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatıp yemin ettikleri için disipline sevk edilen destek mesajı yayınlayan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan’ın açığa alınmasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Demokrasiden, hukuktan söz ediyorlar; Türkiye'de bunun kredisi kalmamış, öncelikle onu söyleyelim. Antalya Cumhuriyet Savcısı teğmenlerle ilgili bir görüş bildirdiği için açığa alınıyor; Türkiye'de demokrasinin, hukukun geldiği nokta bu, her şey askıya alınmış durumda" dedi.

27.11.2024 22:08
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(TBMM) -CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatıp yemin ettikleri için disipline sevk edilen destek mesajı yayınlayan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan'ın açığa alınmasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Demokrasiden, hukuktan söz ediyorlar; Türkiye'de bunun kredisi kalmamış, öncelikle onu söyleyelim. Antalya Cumhuriyet Savcısı teğmenlerle ilgili bir görüş bildirdiği için açığa alınıyor; Türkiye'de demokrasinin, hukukun geldiği nokta bu, her şey askıya alınmış durumda" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni çözüm sürecine ilişkin yaptığı çağrıya destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, disipline sevk edilen teğmenler ve iktidarın ekonomi politikaları hakkında açıklamalarda bulunan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Demokrasiden, hukuktan söz ediyorlar; Türkiye'de bunun kredisi kalmamış, öncelikle onu söyleyelim. Antalya Cumhuriyet Savcısı teğmenlerle ilgili bir görüş bildirdiği için açığa alınıyor; Türkiye'de demokrasinin, hukukun geldiği nokta bu, her şey askıya alınmış durumda.

"Şehit ailelerine sordunuz mu? Gazilere sordunuz mu?"

Bugün bir çağrıyı duyduk, herhalde bugün başımıza taş yağacak dedim. Nereden nereye? Ne diyor Bahçeli'nin çağrısına Sayın Erdoğan? 'Ortak vizyonumuz' diyor. Kimler, kimlerle beraber. Bunu, üç yıl önce ya da bir ay önce bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili söylese ne yaparlardı. Derhal dokunulmazlık kalkar, derhal fezleke hazırlanırdı. Sayın Erdoğan Kandil'e çağrı yaparak diyor ki: 'Silahı gömdüğünüz anda önünüzü açarız' Kime sordunuz? 2012'nin Aralık ayında aynı şeyi yaptınız, bu ülkede binlerce şehit verdik. Kime sordunuz? Şehit ailelerine sordunuz mu? Gazilere sordunuz mu? Aklınıza gelince, oy düşünce, anketlere bakınca, yeni bir açılım yapıyorsunuz.

Gelelim 2023 seçimlerine. Bir alçaklık gördü Türkiye. Ne? Kemal Kılıçdaroğlu ile Kandil'dekilerin videosunu yaptılar. Kurgu videosu. Birkaç ay sonra bu videoyu sizin için yapacaklar; gelecek o Kandil'dekiler, Kandil'dekilerle beraber video yapacaksınız.

"Duble yolları, hastaneleri siz yapıyorsanız bu yoksulluk da sizin eseriniz"

Bilge Kağan'ın bir sözünü söyleyeyim: 'Türk illerinde yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın' demiş. Bilge Kağan 1300 yıl önce 'Türklere yoksulluk yakışmaz' diyor,  1300 yıl sonra 'Fakirlik Allah'a yakın olmaktır' diyor AK Partililer. Yahu, bu fakirlik Allah'a yakın olmaksa biraz da siz yakın olun Allah'a; biraz da siz yakın olun. Türkiye'yi derin bir yoksulluk kuşatmış durumda, o 5 çocuğun ölümü görünen yakıcı yüz ama derin bir yakıcı yoksullukla karşı karşıyayız.  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, 4 milyon 989 bin -yaklaşık 5 milyon- aile yardıma muhtaç, yardım alarak yaşamını sürdürüyor. Sadece yardıma muhtaç olan insanlar değil, Türkiye nüfusunun neredeyse dörtte 1'i yani 20 milyon, yardım almazsa ölecek; Türkiye'nin geldiği nokta bu. Türkiye'nin derin yoksulluğu maalesef kimin eseri? AK Partililerin eseri. Nasıl ki duble yolları siz yapıyorsanız, hastaneleri siz yapıyorsanız bu yoksulluk da sizin eseriniz."

Veli Ağbaba, Antalya Cumhuriyet Savcısı Çağlayan\'ın Teğmenlere Destek Verdiği İçin Açığa Alınmasına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Veli Ağbaba, Antalya Cumhuriyet Savcısı Çağlayan'ın Teğmenlere Destek Verdiği İçin Açığa Alınmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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