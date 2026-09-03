Venezuela Lideri Maduro, ABD'deki suçlamaların düşürülmesi için yargıca başvurdu - Son Dakika
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Venezuela Lideri Maduro, ABD'deki suçlamaların düşürülmesi için yargıca başvurdu

Venezuela Lideri Maduro, ABD\'deki suçlamaların düşürülmesi için yargıca başvurdu
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, egemen bir devlet başkanı olarak dokunulmazlığı olduğunu savunarak ABD'li yargıçtan hakkındaki suçlamaları düşürmesini talep etti. Maduro'nun avukatı, mahkemenin yetkisiz olduğunu ve iddianamenin reddedilmesi gerektiğini belirtti; aksi halde yargılamanın 1 Haziran 2027'de başlaması planlanıyor.

NEW YORK, 3 Eylül (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro egemen bir devletin başkanı olarak dokunulmazlığa sahip olduğunu belirterek, ABD'li yargıçtan kendisi hakkındaki suçlamaları düşürmesini istedi.

Avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, "Mahkeme, Sayın Maduro'nun yargılanması konusunda yetkiye sahip değildir ve hakkındaki iddianameyi reddetmek zorundadır" ifadelerine yer verildi.

Maduro'nun hem devlet başkanı olarak hem de resmi görevleri çerçevesindeki eylemleri bakımından dokunulmazlığa sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, Venezuela Devlet Başkanı'nın asılsız yere suçlandığı ve bu suçlamaları "şiddetle reddettiği" vurgulandı.

Ocak ayı başlarında ABD ordusunun düzenlediği bir baskınla alıkonularak ABD'ye getirilen Maduro, Manhattan'daki bir federal mahkemede uyuşturucu ticareti ve silahlı suçlar dahil olmak üzere kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Davanın düşürülmesine yönelik talebin reddedilmesi halinde yargılamanın 1 Haziran 2027'de başlaması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Lideri Maduro, ABD'deki suçlamaların düşürülmesi için yargıca başvurdu - Son Dakika

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