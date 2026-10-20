Wang Yi Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petrova ile işbirliğini görüştü - Son Dakika
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Wang Yi Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petrova ile işbirliğini görüştü

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Wang Yi Sofya\'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petrova ile işbirliğini görüştü
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, pazartesi günü Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile görüştü. Wang, Avrasya'da bağlantılılık ve çok taraflılık için işbirliğine hazır olduklarını, Petrova ise tek Çin ilkesine bağlı kalacaklarını söyledi.

SOFYA, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avrasya'da bağlantılılığın teşvik edilmesi, ortak kalkınma ile yeniden canlanmanın sürdürülmesi ve çok taraflılığın hayata geçirilmesi için Bulgaristan ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile bir araya geldi. Wang, Bulgaristan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu ve iki tarafın birbirine karşı dostane duygular beslediğini ifade etti.

Bulgaristan'ın tek Çin ilkesine bağlı kalmayı sürdürmesini beklediklerini belirten Wang, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki meşru tutumunun anlaşılmasını ve desteklenmesini umduklarını söyledi.

Çin ile Avrupa Birliği'nin rakip değil ortak olduğunu vurgulayan Wang, iki tarafın birbirleri için zorluktan ziyade fırsat teşkil ettiğini vurguladı. Wang, iki tarafın, birbirlerine saygı duyup değer vermesi, ortak başarılara odaklanması ve dünya barışı ile kalkınması için uluslararası sorumlulukları ortaklaşa üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

AB'nin, dışa açılımda doğru yolu izlemek, serbest ticareti kararlılıkla savunmak, tek taraflılık ve korumacılığa karşı çıkmak üzere Çin ile birlikte çalışmasını umduklarını belirten Wang, anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturmanın yollarının bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Petrova ise Bulgaristan ile Çin arasında köklü bir geleneksel dostluk ve çeşitli alanlarda verimli bir işbirliği bulunduğunu söyledi. Tek Çin ilkesine öteden beri bağlı kaldıklarını ve bu tutumlarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Petrova, Çin ile ilişkileri aktif şekilde geliştirmenin yeni hükümetin net bir politikası olduğunu kaydetti.

Çin ile ekonomi, ticaret, kültür ve eğitim gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirten Petrova, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli alanlarda işbirliğini de genişletmek istediklerini söyledi. Petrova, iki ülke arasında direkt uçuşların en kısa sürede başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Doğu ile Batı arasında yer alan Bulgaristan'ın Avrasya'daki önemli kavşak noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Petrova, bağlantılılığa büyük önem verdiklerini ve bu alanda Çin ile daha fazla ortak çıkar keşfetmek istediklerini ifade etti.

Çin ile AB arasında aktif bir diyalog kurulmasını desteklediklerini ve Çin-AB ticaret ve yatırım istişarelerinde kaydedilen olumlu ilerlemeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Petrova, iki tarafı karşılıklı saygı ve pragmatik tutumu korumaya, büyük resme odaklanmaya ve tüm tarafların endişelerini dikkate alan çözümler bulmaya çağırdı.

İki bakan görüşmede ayrıca, Ukrayna krizi ile diğer uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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