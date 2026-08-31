Xi Jinping\'den Heyelan Açıklaması

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen heyelan felaketinin ardından kendilerinden haber alınamayan Çin vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilere yönelik arama çalışmaları için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Xi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile pazartesi günü Bişkek'te gerçekleştirdiği görüşmede, afetten etkilenen kişilerin başka yerlere nakledilip yeniden yerleştirilmesi, yaralılara tıbbi tedavi sağlanması ve ikincil afetlerin önlenmesi için gerekli tüm önlemleri de aldıklarını belirtti.

Nepal'e de kurtarma ekipleri gönderdiklerini ve acil yardım sağladıklarını kaydeden Xi, afetin ardından taziyelerini ileten Caparov'a ülkesi adına teşekkürlerini iletti.