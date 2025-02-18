Yağışlı Hava Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Erzurum, Ardahan, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Yozgat, Sivas, Trabzon, Giresun, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş, Ankara, İstanbul ve İzmir ve Bingöl çevreleri, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, rüzgarın; Batı Karadeniz'in kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceğini, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma olayı beklendiğini kaydetti. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Hava sıcaklıklarının ise İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara ve İstanbul'da en yüksek 8, en düşük 4; İzmir'de en yüksek 14, en düşük 11 derece olacak.