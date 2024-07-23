Yalova'da Deniz Polislerine Zorlu Eğitim Veriliyor - Son Dakika
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Yalova'da Deniz Polislerine Zorlu Eğitim Veriliyor

Yalova\'da Deniz Polislerine Zorlu Eğitim Veriliyor

Yalova'da, 1 yıldır polis memurlarına 'Su Üstü Arama-Kurtarma', 'Suda Hayatta Kalma' ve 'Gemi Adamı' branş temel eğitimleri veriliyor. 45 gün boyunca zorlu eğitimlerden geçen deniz polisi adayları, kurs sonrasında sertifika alarak, branşlarında göreve başlıyor. Kursiyerler, şınav, mekik ve palet vurma gibi suda dayanıklılığı artırıcı kondisyon hareketlerini yaparken komandoları aratmıyor.

23.07.2024 10:09
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YALOVA'da, 1 yıldır polis memurlarına 'Su Üstü Arama-Kurtarma', 'Suda Hayatta Kalma' ve 'Gemi Adamı' branş temel eğitimleri veriliyor. 45 gün boyunca zorlu eğitimlerden geçen deniz polisi adayları, kurs sonrasında sertifika alarak, branşlarında göreve başlıyor. Kursiyerler, şınav, mekik ve palet vurma gibi suda dayanıklılığı artırıcı kondisyon hareketlerini yaparken komandoları aratmıyor.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde, 1 yıldır, Türkiye'nin dört bir yanından gelen polislere, Su Üstü Arama-Kurtarma, Suda Hayatta Kalma ve Gemi Adamı branş temel eğitimleri veriliyor. 2 dönem halinde verilen eğitimlere, Türkiye'nin farklı kentlerinde görev yapan Polis Arama-Kurtarma ve Gemi Adamı ekiplerinde yer alan toplam 40 polis katılıyor. Sel, su baskını gibi doğal afetlere ve ani gelişen olaylara etkili müdahale ve hızlı hayat kurtarma yöntemleri konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı, 45 günlük dönemler halinde verilen eğitimler, nefes kesiyor. Sabah sporunda şınav, mekik çekme ve palet vurma gibi suda dayanıklılığı artırıcı kondisyon hareketlerini yapan polisler, komandoları aratmıyor. Farklı günlerde ise polisler; bot kullanma, yüzme, boğulmakta olan kişiye yaklaşma teknikleri, temel ilk yardım, su üstü ve kıyı arama konularında eğitimler alıyor. Ayrıca kursiyerlere, deniz araçlarının sevk ve idaresi, deniz araçlarının bakım ve onarımı, teknelerde bulundurulması gereken evraklar, liman kanunu ve kontrolü gibi konularda da eğitim veriliyor.

DHA muhabirinin görüntülediği eğitimlerde, su altında delil araması yapan dalgıç polisler, gelen anonsla boğulma tehlikesi geçiren kişiyi de kurtarıp, botta ilk müdahaleyi yapıyor. Sabah sporlarında, üzerlerindeki özel kıyafetlerle, hortumla ıslatılarak şınav çeken kursiyerler, eskort eşliğinde ormanda koşu da gerçekleştiriyor. Her sabah açık denizde yüzen ve dalış yapan polisler, 45 günlük eğitimlerini tamamladıktan sonra, sertifikalarını alarak branşlarında göreve başlıyor.

'DENİZ POLİSİ BİRİMİMİZ 3 BRANŞTAN OLUŞUYOR'

Deniz polisi biriminin 3 branştan oluştuğunu söyleyen ve hizmet alanlarıyla ilgili bilgi veren Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Komiser Gökhan Çağlardere, "Pasaport Hizmetleri Büro Amirliği, Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ve Su Altı Grubu Amirliği olmak üzere 3 branş var. Pasaport Hizmetleri Büro Amirliğimiz, ülkeye giriş çıkışların legal olması, yasa dışı giriş çıkışların engellenmesi, evrak ve saha kontrolüyle ilgilenir. Seyir Hizmetleri Büro Amirliğimiz de bünyemizde bulunan deniz taşıtlarının sevk ve idaresinden sorumludur. Deniz araçlarının evraklandırılması kontrolünü, boğulma olaylarına müdahale, denizde kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı olabilir, narkotik suçlar olabilir, bunların takibiyle ilgili görevleri mevcuttur. Su Altı Grup Amirliği'nden bahsedecek olursak, sel ve su baskınlarında müdahale etmek, boğulma olaylarında çalışmak, herhangi bir suçta kullanılan delilerin suya atılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ SÜREKLİ FİZİKSEL OLARAK BESLEMEK ZORUNDAYIZ'

40 öğrencinin 45 gün boyunca zorlu bir eğitimden geçtiğini belirten Çağlardere, "Bununla beraber, dalgıç olmanın vermiş olduğu bazı sorumluluklar ve zorluklar var. Bunların üstesinden gelebilmek için de arkadaşlarımız tabii her sabah yüzme, zaman zaman koşu antrenmanları, yapıyorlar. Bunun dışında eğitim dalışlarıyla, biz onları her zaman göreve hazır tutmaya çalışırız. Yalova'da 2 dönemdir kurs yapmaktayız. Bu kurslarda yaklaşık 40 öğrencimize denizde hayatta kalma, deniz araçlarının sevk ve idaresi, bunların bakım ve onarımı, ayrıca deniz mevzuatı teknelerde bulundurulması gereken evraklar nelerdir, liman kanunu nedir, kontrolü nedir gibi, bu hususlarda 45 günlük zorlu bir eğitim verdik. Açık deniz yüzmesi yaptırdık, sabahları koşu yaptırdık. Çünkü denizcilik ve dalgıçlık sadece branştan ibaret eğitimler değil. Biz bu arkadaşları, sürekli fiziksel olarak beslemek zorundayız. Bizim işlerimiz genelde zorlu havada ve şartlarda oluyor. Bu eğitimlerle de arkadaşları besliyoruz" diye konuştu.

'EKİPMANLARIN BÜYÜK BİR KISMI YERLİ ÜRETİM'

Deniz polislerinin eğitiminde kullanılan ekipmanlarla ilgili de bilgi veren Yalova Deniz Limanı Şube Müdürü Vekili Komiser Gökhan Çağlardere, "Biz bu hizmetleri yürütürken birçok ekipmandan da destek alıyoruz. Bu ekipmanların büyük bir kısmı da yerli üretim. Karakol botumuz yerli, su altı skuter yerli, su altı robotumuz yerli üretim. Bunları da sahada kullanıyoruz. Su üstü dron var kurtarma amaçlı kullandığımız, bunlardan da yerli olanlar var. Bu şekilde hizmetlerimizi, hem tecrübe hem eğitimle hem de teknik donatımla destekleyerek eğitim veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Deniz Polislerine Zorlu Eğitim Veriliyor - Son Dakika

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