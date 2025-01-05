Yalova'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yalova'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yalova\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yalova'da, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Valilik binasında 7.2 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu ile arama kurtarma tatbikatı yapıldı. 350 kişilik ekip ve 120 araçla gerçekleştirilen tatbikat, ekiplerin depreme hazırlık seviyesini arttırmayı amaçlıyor.

05.01.2025 17:02  Güncelleme: 17:09
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YALOVA'da, depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp, yeniden yapılması kararı alınan Valilik binasında 350 kişilik arama kurtarma ekibiyle deprem tatbikatı yapılıyor. Gece yarısına kadar sürecek olan tatbikatta senaryoya göre, olası 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte hasar alması öngörülen 3 bin 900 binada yürütülecek olan arama-kurtarma çalışması gerçekleştiriliyor.

Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan ve yeniden yapılması kararı alınan Yalova Valilik binasında gerçeği aratmayan bir deprem tatbikatı düzenleniyor. Senaryoya göre 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 3 bin 900 bina hasar aldı. Tatbikat çerçevesinde arama-kurtarma çalışmalarına ise İstanbul, Bilecik, Kocaeli başta olmak üzere 6 ilden ekip katılıyor. 120 araç 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata, 4 arama-kurtarma köpeği de destek veriyor. Enkaza yerleştirilen canlı ve cansız mankenlerin yerleri, arama-kurtarma köpeklerinin de yardımıyla tespit edilirken, ekiplerin koordineli çalışmalarıyla yaralılar enkaz altından çıkarılıyor.

Tatbikatı, Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, AFAD Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ve AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan yakından takip ediyor. Tatbikatın gece yarısına kadar süreceğini söyleyen Vali Hülya Kaya, "7.2 büyüklüğündeki deprem tatbikatında, 6 ilimizin etkilendiğini varsayarak, bu tatbikatı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 6 ilimizden müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, çalışma gruplarımız, aktif olarak katılan gruplarımızla yaklaşık 350 kişilik arama kurtarma ekiplerimizle buradayız. Amacımız Yalova'da olabilecek bir depremde alacağımız aksiyonları, aktif bir şekilde yerinde uygulayarak, ekiplerimizi her daim afete hazır hale getirmek istiyoruz. Amacımız Yalovalı hemşehrilerimizin ve çevre illerinde bir deprem durumunda alabileceği aksiyonları da tekrar hatırlatmak istiyoruz. Buradaki ekiplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'DEPREM GELMEDEN BİNALARIMIZI YENİLEMEYLE İLGİLİ ADIMLAR ATMALIYIZ'

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Vali Kaya, "Aslında tatbikatlarımız ne kadar başarılı olursa olsun şunu biliyoruz ki eğer riskimizi azaltmazsak sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Daha deprem gelmeden, kentsel dönüşümle binalarımızı yenilemeyle ilgili adımları atmalıyız. Mevcut depremde, çevredeki illerimizin de hasar görmesi durumunda, 1999 depreminde Yalova'nın ne kadar zor durumda kalacağını çok iyi anlamış olduk. Bundan sonraki süreçte de ekiplerimizle birlikte sık sık bu tatbikatları yapacağız. Özellikle depreme hazırlıkla ilgili risk azaltmayla ilgili uyarılarımızı yenileyeceğiz" diye konuştu.

'ÇOK AĞIR HASAR ALABİLECEK BÜYÜK BİNA STOKUMUZ VAR'

Olası bir depremde, kentte 3 bin 900 binanın hasar alacağının öngörüldüğünü kaydeden Vali Kaya, "Kamu olarak biz özel sektöre de örnek teşkil edecek bir çalışma başlattık. Valilik binamız riskliydi. Burayı yıkıp, yeniden yapımıyla ilgili süreci başlattık. Aynı şekilde 250 kamu kuruluşunda performans kriterini tekrar gözden geçirip, bunlarla ilgili güçlendirme çalışmalarına başlayacağız. Kamuyla beraber özel sektörlerimizi de güçlendirirsek, depreme hazırlıklı yakalanmış olacağız. Senaryo gereği 3 bin 900 binanın hasar alacağını öngörüyoruz. Olası bir depremde bu kadar bir yıkım olacak. 3 bin 900 binayı aslında 5 ile çarpmamız gerekecek. Çok ağır hasar alabilecek büyük bina stokumuz var. Bunların da bir an önce yenilenmesi gerekiyor" dedi.

-Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/ YALOVA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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