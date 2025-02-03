İçme suyundaki köpüklenmeye ilişkin soruşturmada muhtarın aracının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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İçme suyundaki köpüklenmeye ilişkin soruşturmada muhtarın aracının görüntüsü ortaya çıktı

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Yalova'daki içme suyu arıtma tesisinde meydana gelen köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda malzeme atıldığı tespit edilen muhtar Yüksel T. ve eski belediye çalışanı Selçuk A. tutuklandı. Su kalitesinin incelemesi gerçekleştirildi ve halk sağlığına yönelik bir risk bulunmadığı açıklandı.

03.02.2025 15:24  Güncelleme: 15:52
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Yalova'da 29 Ocak gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerine il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilip, temizleme çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma yaptı. Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpüklenme cep telefonuyla görüntülendi. Tesisteki 15 bin litre su, önlem amaçlı tahliye edildi.

HİJYEN AMAÇLI KULLANIMINA İZİN VERİLDİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan ilk analiz sonuçlarına göre, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenirken, kent geneline 24 saat sonra yeniden su verildi.

İçme suyundaki köpüklenmede muhtarı yakacak görüntüler

SUYA KÖPÜK ARTIRICI KARIŞTIRMIŞLAR

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda sudan alınan numune ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenirken, Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizin su kaynağını besleyen Kadiköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak yapılan araştırmada dereye, suyun köpürmesine neden olan bir madde (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük artırıcı olarak kullanılan bir bileşik) atıldığı tespit edilmiştir" denildi.

İçme suyundaki köpüklenmede muhtarı yakacak görüntüler

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinden, daha önce işten çıkarılan belediye çalışanları G.K, Ö.B. ile köyde oturan N.U. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Köy muhtarı olan Yüksel T. ile Selçuk A. ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUHTAR DERE ÇEVRESİNE GELMİŞ

Olay günü Kurtköy muhtarı Yüksel T.'nin aracının dere çevresindeki görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın dere çevresine geldiği, kısa bir süre sonra geri manevra ile bölgeden ayrıldığı görüldü.

İçme suyundaki köpüklenmede muhtarı yakacak görüntüler
İçme suyundaki köpüklenmeye ilişkin soruşturmada muhtarın aracının görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçme suyundaki köpüklenmeye ilişkin soruşturmada muhtarın aracının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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