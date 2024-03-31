81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
YALOVA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

YALOVA SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 263
Toplam Seçmen : 89.054
Açılan Sandık : 246
Açılan Sandık Oranı : % 93,54
Kullanılan Oy : 55.697
Geçerli Oy : 53.896
Katılım Oranı : % 66,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET GÜREL% 46,9725.316
AK PARTİMUSTAFA TUTUK% 41,0122.104
DEM PARTİCENGİZ TOPBAŞLI% 2,921.573
DİĞER% 2,231.202
YENİDEN REFAHAYHAN POLAT% 1,66895
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM TOKAY% 1,46787
ZAFER PARTİSİMEVLÜT YILDIRIM% 1,25673
MEMLEKETFATİH ELÖNÜ% 0,67362
SAADETCELAL KORKMAZ% 0,55295
DEVA PARTİSİASLI ÜRESİN% 0,26141
GELECEK PARTİSİKÜRŞAT EMRE ÇANDIR% 0,22119
HÜDA PARAYATULLAH UYAR% 0,21111
TİPHASAN KAZBEK% 0,1370
VATAN PARTİSİAYTAÇ TEKİN% 0,1266
BTPSEVGİ MEMİŞ% 0,1265
MİLLETMÜRŞİT ATLIAKIN% 0,0631
TKPKAMİL BEYHAN GÜLEÇ% 0,0422
BAĞIMSIZMUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL% 0,0317
DSPALPER YÜKSEL% 0,0314
APFATMA YÜKSEL HÜNER% 0,0210
HAK-PARDENİZ KOÇ% 0,028
AB PARTİMURAT KALAYCI% 0,018
TKHDİLAN KARATAY% 0,017
ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 80,95
Katılım Oranı : % 83,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYASEMİN FAZLACA% 48,962.208
AK PARTİREGAİP AHMET ÖZYİĞİT% 41,441.869
DİĞER% 3,48157
DEVA PARTİSİADEM KAHRİMAN% 2,1999
YENİDEN REFAHCENGİZ KALYON% 1,5168
İYİ PARTİGÜLŞAH COŞKUNER% 0,6429
ZAFER PARTİSİBOLER ARSLAN% 0,5123
MHPKENAN ŞENOL% 0,4922
DEM PARTİHÜSNÜ KAPLAN% 0,4721
HÜDA PARCUNDULLAH DEMİR% 0,188
BTPGÜVEN GÖLE% 0,115
VATAN PARTİSİMUSTAFA SEVÜK% 0,021
ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ ARSLAN% 47,12.463
MHPMUSTAFA TOKAT% 39,552.068
CHPOSMAN ZEKİ SARI% 5,56291
SAADETMUHLİS DEMİRELLİ% 4,36228
YENİDEN REFAHBEYTULLAH ŞENGÖZ% 1,3269
DEM PARTİMEHMET ALİ GEZ% 0,9449
İYİ PARTİÖMER ERKAL% 0,6132
ZAFER PARTİSİSAMET BAŞ% 0,2513
MİLLETMERAL ATLIAKIN% 0,158
BTPİRFAN SERVET ÖRPEK% 0,063
HÜDA PARİBRAHİM BAKIŞĞAN% 0,063
VATAN PARTİSİMEHLİKA HEPDİZDAR% 0,042
ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 91,30
Katılım Oranı : % 74,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAVNİ KURT% 54,875.509
AK PARTİNUMAN SOYER% 40,464.062
DEM PARTİDOĞAN KESİCİ% 1,05106
MHPLEYLA ZENGİN% 1,03104
ZAFER PARTİSİESRA KÖSEDAĞ% 0,8484
İYİ PARTİÖZGE YILMAZ% 0,8181
YENİDEN REFAHTURAN ÖZEN% 0,4242
HÜDA PARAHMET SICAKKANLI% 0,1414
BTPRAMAZAN GANİLER% 0,1313
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YUMUK% 0,110
MİLLETNURCAN YILDIRIM% 0,055
SAADETMUHARREM KOCADAĞ% 0,055
VATAN PARTİSİŞADUMAN ÇAĞLAR% 0,033
BAĞIMSIZYAVUZ ONAY% 0,022
ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 74,47
Katılım Oranı : % 73,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPADİL YELE% 50,728.553
AK PARTİRECEP HACI% 38,076.420
MHPYAŞAR BOZ% 2,86483
ZAFER PARTİSİERSİN DOĞAN% 1,69285
DİĞER% 1,57264
DEM PARTİERGİN PEKER% 1,54260
YENİDEN REFAHERKAN PELİTOĞLU% 1,51254
İYİ PARTİKEMAL CEVLAN% 0,64108
SAADETİSMAİL KARA% 0,5288
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,2848
TİPCEM TANKUT% 0,2238
DEVA PARTİSİİMRAN SERCAN SERTAŞAR% 0,1728
GELECEK PARTİSİMEHTAP ENSARİOĞLU% 0,1220
BTPAYŞE TOP% 0,0611
AB PARTİSACİT ŞAHİN% 0,012
MİLLETİSHAK ÇELEBİ% 0,011
VATAN PARTİSİMEFKÜRE NİHAL DEMİRCİOĞLU% 0,011
TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 76,261.359
CHPSABRİYE SULTAN YALÇIN% 10,66190
MHPSERKAN ERGEN% 9,26165
YENİDEN REFAHİSMAİL ŞAHİN% 1,425
SAADETSERGEN DOĞRU% 0,8415
ZAFER PARTİSİKEMAL YİĞİT GÖKÇEK% 0,7814
İYİ PARTİABDULLAH HAZAR AK% 0,346
DEM PARTİAYHAN ÖZMEN% 0,173
MİLLETİBRAHİM ARSLANOĞLU% 0,112
BTPYAĞMUR AKYÜZ% 0,061
DEVA PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILDIZ% 0,061
VATAN PARTİSİŞENEL BİLGİN% 0,061

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YALOVA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Mehmet Erol seçimi kazandı
    00:14 Aydın'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Mehmet Erol seçimi kazandı

    Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

  • CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu
    00:13 CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu

    2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.

  • İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı
    00:12 İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.

  • Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde
    00:12 Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.

  • Mansur Yavaş:
    00:10 Mansur Yavaş: "Bu Seçimin Kaybedeni, Siyasi Hayatını Müfteri Olarak Tamamlayan Turgut Altınok'tur"

    CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.

  • Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu
    00:10 Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu

    Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.

  • Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde
    00:09 Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde

    31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıkların çoğu açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların çoğu açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:35 Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 00:15:53. #1.11#
SON DAKİKA: YALOVA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement