YALOVA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|263
|Toplam Seçmen
|:
|89.054
|Açılan Sandık
|:
|246
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,54
|Kullanılan Oy
|:
|55.697
|Geçerli Oy
|:
|53.896
|Katılım Oranı
|:
|% 66,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET GÜREL
|% 46,97
|25.316
|AK PARTİ
|MUSTAFA TUTUK
|% 41,01
|22.104
|DEM PARTİ
|CENGİZ TOPBAŞLI
|% 2,92
|1.573
|DİĞER
|% 2,23
|1.202
|YENİDEN REFAH
|AYHAN POLAT
|% 1,66
|895
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM TOKAY
|% 1,46
|787
|ZAFER PARTİSİ
|MEVLÜT YILDIRIM
|% 1,25
|673
|MEMLEKET
|FATİH ELÖNÜ
|% 0,67
|362
|SAADET
|CELAL KORKMAZ
|% 0,55
|295
|DEVA PARTİSİ
|ASLI ÜRESİN
|% 0,26
|141
|GELECEK PARTİSİ
|KÜRŞAT EMRE ÇANDIR
|% 0,22
|119
|HÜDA PAR
|AYATULLAH UYAR
|% 0,21
|111
|TİP
|HASAN KAZBEK
|% 0,13
|70
|VATAN PARTİSİ
|AYTAÇ TEKİN
|% 0,12
|66
|BTP
|SEVGİ MEMİŞ
|% 0,12
|65
|MİLLET
|MÜRŞİT ATLIAKIN
|% 0,06
|31
|TKP
|KAMİL BEYHAN GÜLEÇ
|% 0,04
|22
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL
|% 0,03
|17
|DSP
|ALPER YÜKSEL
|% 0,03
|14
|AP
|FATMA YÜKSEL HÜNER
|% 0,02
|10
|HAK-PAR
|DENİZ KOÇ
|% 0,02
|8
|AB PARTİ
|MURAT KALAYCI
|% 0,01
|8
|TKH
|DİLAN KARATAY
|% 0,01
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,95
|Katılım Oranı
|:
|% 83,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YASEMİN FAZLACA
|% 48,96
|2.208
|AK PARTİ
|REGAİP AHMET ÖZYİĞİT
|% 41,44
|1.869
|DİĞER
|% 3,48
|157
|DEVA PARTİSİ
|ADEM KAHRİMAN
|% 2,19
|99
|YENİDEN REFAH
|CENGİZ KALYON
|% 1,51
|68
|İYİ PARTİ
|GÜLŞAH COŞKUNER
|% 0,64
|29
|ZAFER PARTİSİ
|BOLER ARSLAN
|% 0,51
|23
|MHP
|KENAN ŞENOL
|% 0,49
|22
|DEM PARTİ
|HÜSNÜ KAPLAN
|% 0,47
|21
|HÜDA PAR
|CUNDULLAH DEMİR
|% 0,18
|8
|BTP
|GÜVEN GÖLE
|% 0,11
|5
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA SEVÜK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ ARSLAN
|% 47,1
|2.463
|MHP
|MUSTAFA TOKAT
|% 39,55
|2.068
|CHP
|OSMAN ZEKİ SARI
|% 5,56
|291
|SAADET
|MUHLİS DEMİRELLİ
|% 4,36
|228
|YENİDEN REFAH
|BEYTULLAH ŞENGÖZ
|% 1,32
|69
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ GEZ
|% 0,94
|49
|İYİ PARTİ
|ÖMER ERKAL
|% 0,61
|32
|ZAFER PARTİSİ
|SAMET BAŞ
|% 0,25
|13
|MİLLET
|MERAL ATLIAKIN
|% 0,15
|8
|BTP
|İRFAN SERVET ÖRPEK
|% 0,06
|3
|HÜDA PAR
|İBRAHİM BAKIŞĞAN
|% 0,06
|3
|VATAN PARTİSİ
|MEHLİKA HEPDİZDAR
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,30
|Katılım Oranı
|:
|% 74,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AVNİ KURT
|% 54,87
|5.509
|AK PARTİ
|NUMAN SOYER
|% 40,46
|4.062
|DEM PARTİ
|DOĞAN KESİCİ
|% 1,05
|106
|MHP
|LEYLA ZENGİN
|% 1,03
|104
|ZAFER PARTİSİ
|ESRA KÖSEDAĞ
|% 0,84
|84
|İYİ PARTİ
|ÖZGE YILMAZ
|% 0,81
|81
|YENİDEN REFAH
|TURAN ÖZEN
|% 0,42
|42
|HÜDA PAR
|AHMET SICAKKANLI
|% 0,14
|14
|BTP
|RAMAZAN GANİLER
|% 0,13
|13
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK YUMUK
|% 0,1
|10
|MİLLET
|NURCAN YILDIRIM
|% 0,05
|5
|SAADET
|MUHARREM KOCADAĞ
|% 0,05
|5
|VATAN PARTİSİ
|ŞADUMAN ÇAĞLAR
|% 0,03
|3
|BAĞIMSIZ
|YAVUZ ONAY
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,47
|Katılım Oranı
|:
|% 73,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ADİL YELE
|% 50,72
|8.553
|AK PARTİ
|RECEP HACI
|% 38,07
|6.420
|MHP
|YAŞAR BOZ
|% 2,86
|483
|ZAFER PARTİSİ
|ERSİN DOĞAN
|% 1,69
|285
|DİĞER
|% 1,57
|264
|DEM PARTİ
|ERGİN PEKER
|% 1,54
|260
|YENİDEN REFAH
|ERKAN PELİTOĞLU
|% 1,51
|254
|İYİ PARTİ
|KEMAL CEVLAN
|% 0,64
|108
|SAADET
|İSMAİL KARA
|% 0,52
|88
|HÜDA PAR
|BİLAL ŞİMŞEK
|% 0,28
|48
|TİP
|CEM TANKUT
|% 0,22
|38
|DEVA PARTİSİ
|İMRAN SERCAN SERTAŞAR
|% 0,17
|28
|GELECEK PARTİSİ
|MEHTAP ENSARİOĞLU
|% 0,12
|20
|BTP
|AYŞE TOP
|% 0,06
|11
|AB PARTİ
|SACİT ŞAHİN
|% 0,01
|2
|MİLLET
|İSHAK ÇELEBİ
|% 0,01
|1
|VATAN PARTİSİ
|MEFKÜRE NİHAL DEMİRCİOĞLU
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN SİNAN ACAR
|% 76,26
|1.359
|CHP
|SABRİYE SULTAN YALÇIN
|% 10,66
|190
|MHP
|SERKAN ERGEN
|% 9,26
|165
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ŞAHİN
|% 1,4
|25
|SAADET
|SERGEN DOĞRU
|% 0,84
|15
|ZAFER PARTİSİ
|KEMAL YİĞİT GÖKÇEK
|% 0,78
|14
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH HAZAR AK
|% 0,34
|6
|DEM PARTİ
|AYHAN ÖZMEN
|% 0,17
|3
|MİLLET
|İBRAHİM ARSLANOĞLU
|% 0,11
|2
|BTP
|YAĞMUR AKYÜZ
|% 0,06
|1
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILDIZ
|% 0,06
|1
|VATAN PARTİSİ
|ŞENEL BİLGİN
|% 0,06
|1
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
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