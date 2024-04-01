YALOVA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|263
|Toplam Seçmen
|:
|89.054
|Açılan Sandık
|:
|263
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|61.066
|Geçerli Oy
|:
|58.423
|Katılım Oranı
|:
|% 68,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET GÜREL
|% 46,28
|27.036
|AK PARTİ
|MUSTAFA TUTUK
|% 40,36
|23.582
|DEM PARTİ
|CENGİZ TOPBAŞLI
|% 3,07
|1.796
|YENİDEN REFAH
|AYHAN POLAT
|% 2,38
|1.391
|ZAFER PARTİSİ
|MEVLÜT YILDIRIM
|% 1,87
|1.092
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM TOKAY
|% 1,59
|930
|MEMLEKET
|FATİH ELÖNÜ
|% 1,03
|604
|SAADET
|CELAL KORKMAZ
|% 0,8
|470
|GELECEK PARTİSİ
|KÜRŞAT EMRE ÇANDIR
|% 0,64
|375
|DEVA PARTİSİ
|ASLI ÜRESİN
|% 0,42
|247
|HÜDA PAR
|AYATULLAH UYAR
|% 0,32
|185
|DİĞER
|% 0,26
|152
|BTP
|SEVGİ MEMİŞ
|% 0,26
|151
|TİP
|HASAN KAZBEK
|% 0,21
|125
|VATAN PARTİSİ
|AYTAÇ TEKİN
|% 0,09
|54
|TKP
|KAMİL BEYHAN GÜLEÇ
|% 0,09
|51
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL
|% 0,09
|50
|MİLLET
|MÜRŞİT ATLIAKIN
|% 0,06
|33
|DSP
|ALPER YÜKSEL
|% 0,05
|27
|AB PARTİ
|MURAT KALAYCI
|% 0,04
|21
|AP
|FATMA YÜKSEL HÜNER
|% 0,04
|21
|HAK-PAR
|DENİZ KOÇ
|% 0,03
|20
|TKH
|DİLAN KARATAY
|% 0,02
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,48
|Katılım Oranı
|:
|% 83,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YASEMİN FAZLACA
|% 50,04
|2.490
|AK PARTİ
|REGAİP AHMET ÖZYİĞİT
|% 41,82
|2.081
|DEVA PARTİSİ
|ADEM KAHRİMAN
|% 2,9
|144
|YENİDEN REFAH
|CENGİZ KALYON
|% 1,73
|86
|MHP
|KENAN ŞENOL
|% 0,75
|37
|İYİ PARTİ
|GÜLŞAH COŞKUNER
|% 0,66
|33
|DEM PARTİ
|HÜSNÜ KAPLAN
|% 0,54
|27
|ZAFER PARTİSİ
|BOLER ARSLAN
|% 0,52
|26
|HÜDA PAR
|CUNDULLAH DEMİR
|% 0,42
|21
|DİĞER
|% 0,42
|21
|BTP
|GÜVEN GÖLE
|% 0,16
|8
|MİLLET
|YUSUF CESUR
|% 0,02
|1
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA SEVÜK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ ARSLAN
|% 47,1
|2.463
|MHP
|MUSTAFA TOKAT
|% 39,55
|2.068
|CHP
|OSMAN ZEKİ SARI
|% 5,56
|291
|SAADET
|MUHLİS DEMİRELLİ
|% 4,36
|228
|YENİDEN REFAH
|BEYTULLAH ŞENGÖZ
|% 1,32
|69
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ GEZ
|% 0,94
|49
|İYİ PARTİ
|ÖMER ERKAL
|% 0,61
|32
|ZAFER PARTİSİ
|SAMET BAŞ
|% 0,25
|13
|MİLLET
|MERAL ATLIAKIN
|% 0,15
|8
|BTP
|İRFAN SERVET ÖRPEK
|% 0,06
|3
|HÜDA PAR
|İBRAHİM BAKIŞĞAN
|% 0,06
|3
|VATAN PARTİSİ
|MEHLİKA HEPDİZDAR
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,83
|Katılım Oranı
|:
|% 75,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AVNİ KURT
|% 54,37
|5.882
|AK PARTİ
|NUMAN SOYER
|% 40,35
|4.365
|MHP
|LEYLA ZENGİN
|% 1,27
|138
|DEM PARTİ
|DOĞAN KESİCİ
|% 1,07
|116
|ZAFER PARTİSİ
|ESRA KÖSEDAĞ
|% 0,9
|97
|İYİ PARTİ
|ÖZGE YILMAZ
|% 0,85
|92
|YENİDEN REFAH
|TURAN ÖZEN
|% 0,52
|56
|HÜDA PAR
|AHMET SICAKKANLI
|% 0,16
|17
|BTP
|RAMAZAN GANİLER
|% 0,13
|14
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK YUMUK
|% 0,13
|14
|SAADET
|MUHARREM KOCADAĞ
|% 0,12
|13
|MİLLET
|NURCAN YILDIRIM
|% 0,06
|7
|VATAN PARTİSİ
|ŞADUMAN ÇAĞLAR
|% 0,05
|6
|BAĞIMSIZ
|YAVUZ ONAY
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,49
|Katılım Oranı
|:
|% 73,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ADİL YELE
|% 50,45
|10.473
|AK PARTİ
|RECEP HACI
|% 37,8
|7.847
|MHP
|YAŞAR BOZ
|% 2,71
|562
|YENİDEN REFAH
|ERKAN PELİTOĞLU
|% 2,09
|433
|ZAFER PARTİSİ
|ERSİN DOĞAN
|% 1,95
|404
|DEM PARTİ
|ERGİN PEKER
|% 1,6
|331
|DİĞER
|% 0,96
|199
|SAADET
|İSMAİL KARA
|% 0,63
|130
|İYİ PARTİ
|KEMAL CEVLAN
|% 0,58
|121
|HÜDA PAR
|BİLAL ŞİMŞEK
|% 0,42
|87
|TİP
|CEM TANKUT
|% 0,32
|66
|GELECEK PARTİSİ
|MEHTAP ENSARİOĞLU
|% 0,16
|34
|DEVA PARTİSİ
|İMRAN SERCAN SERTAŞAR
|% 0,14
|30
|BTP
|AYŞE TOP
|% 0,12
|25
|MİLLET
|İSHAK ÇELEBİ
|% 0,04
|8
|VATAN PARTİSİ
|MEFKÜRE NİHAL DEMİRCİOĞLU
|% 0,02
|5
|AB PARTİ
|SACİT ŞAHİN
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN SİNAN ACAR
|% 76,31
|1.359
|CHP
|SABRİYE SULTAN YALÇIN
|% 10,67
|190
|MHP
|SERKAN ERGEN
|% 9,26
|165
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ŞAHİN
|% 1,4
|25
|SAADET
|SERGEN DOĞRU
|% 0,84
|15
|ZAFER PARTİSİ
|KEMAL YİĞİT GÖKÇEK
|% 0,73
|13
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH HAZAR AK
|% 0,34
|6
|DEM PARTİ
|AYHAN ÖZMEN
|% 0,11
|2
|BTP
|YAĞMUR AKYÜZ
|% 0,11
|2
|MİLLET
|İBRAHİM ARSLANOĞLU
|% 0,11
|2
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILDIZ
|% 0,06
|1
|VATAN PARTİSİ
|ŞENEL BİLGİN
|% 0,06
|1
Son Dakika › Güncel › YALOVA SON - Son Dakika
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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