Yamaç Paraşütü Hayali Gerçekleşti

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ANTALYA'da aile hekimi Esra Kayseri (34), kendisinden yamaç paraşütü kursu için sağlık raporu isteyenlerin sayısının artması üzerine hekim arkadaşından rapor alarak başvurduğu kursu dereceyle tamamladı. Yamaç paraşütü pilotu Kayseri, "5-6 genç gelip benden sağlık raporu istedi. 'Nereye vereceksiniz bu raporu?' diye sordum. 'Yamaç paraşütü eğitimi için' dediler. Sonra düşündüm benim de bir sağlık sorunum yok. 'Neden ben de yapmayayım' dedim." dedi.

Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki 27 Nolu Ahmet A. Fatma Sönmez Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Esra Kayseri'nin, sağlık raporu almak için gelenlerin sayısının artması dikkatini çekti. Rapor için başvuranlara ne için istediklerini sorduğunda 'Yamaç paraşütü eğitimi için' cevabını alan Kayseri de hekim arkadaşından kendisi için sağlık raporu alarak, Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi'ne başvurdu. Uçuş eğitiminin verildiği Karain Havaalanı'nda kursa katılan Esra Kayseri, sınavdan da tam not aldı. Yer eğitimlerini tamamlayıp uçuş için lisansını alan Kayseri, Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Bademağacı bölgesindeki uçuş parkurundaki sınavı başarıyla geçti.

'KARADA HER ŞEY DAHA RİSKLİ'

Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanlığı koordinesinde hava araçlarının birçoğuyla ilgili yıl içerisinde düzenli verilen eğitimlerden biri olan yamaç paraşütü eğitimine katılan 10 kursiyerden biri olan Esra Kayseri, ailesinde havacılık aşkı olduğunu söyledi. Ağabeyinin pilot olduğunu anlatan Kayseri, "5-6 genç gelip benden sağlık raporu istedi. 'Nereye vereceksiniz bu raporu?' diye sordum. 'Yamaç paraşütü eğitimi için' dediler. Sonra düşündüm benim de bir sağlık sorunum yok. 'Neden ben de yapmayayım' dedim. Başvurdum ama çevremden hep 'Yapma. Nasıl güveneceksin?' diye karşı çıkanlar oldu. Karada her şey daha riskli bence. Türk Hava Kurumu da büyük bir şans bizim için. Sınavdan da 100 aldım" dedi.

Eğitmen pilot Arif Kemal Buhara, eğitimin yaklaşık 1 hafta sürdüğünü söyledi. Verilen sertifikanın da çok önemli olduğunu belirten Buhara, "Dünyada geçerli bir sertifika. Her yerde bir eğitmen gözetiminde uçabiliyorlar. Burada 10 kursiyerimiz var ve kursiyer kontenjanımız yok. İlgi oldukça yoğun. Türk Hava Kurumumuz halkımızın hayalini gerçekleştirmek için her zaman hazır" diye konuştu.

TURİSTLERDEN DAHİ EĞİTİM ALMAK İÇİN GELENLER VAR

Türk Hava Kurumu'ndan emekli 45 yıllık pilot Selami Altıokoğlu, havacılığın karaya göre riskinin çok daha az olduğunu söyledi. Altıokoğlu, "Türk Hava Kurumu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine havacılığı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla kuruldu" dedi.

Karain Havaalanı Eğitim Merkezi Sorumlusu Orhan Coşkun da ilginin giderek arttığını söyledi. 10 kursiyerin eğitimlerini tamamladığını anlatan Coşkun, "Kurslar bitti ama etkin alanında uzman pilot hocalarımız tarafından eğitimlerimiz devam edecek. Daha çok kursiyere hizmet vermek için elimizde imkanlar var. Turistlerden de gelip eğitim almak isteyenler oluyor" diye konuştu.

Türk Hava Kurumu, model uçak, paraşüt, yamaç paraşütü, planör ve yelkenkanat ve insansız hava aracı eğitimlerini yıl boyunca düzenledikleri takvime göre sürdürüyor. 99 yılda 51 bin 662 kişi paraşüt, 18 bin 321 kişi planör, 1304 kişi yelkenkanat, 604 bin 574 kişi model uçak, 17 bin 520 kişi yamaç paraşütü, 140 kişi de İHA eğitimi aldı.