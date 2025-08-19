Yamaç Paraşütü Pilotunun Traji Kaza

Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde yarışan paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu ile havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatı kesildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine paraşüt takımı ekipleri, GPS sinyalini takip ederek Helvadere Beldesi kırsalında Kalyoncu'yu yerde ağır yaralı halde buldu.

Sert iniş yaptığı değerlendirilen Kalyoncu, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalyoncu burada kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kalyoncu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Kalyoncu'nun cenazesi, öğle vakti Nakıboğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.