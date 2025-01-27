Yangında Bebeğini Kurtaran Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yangında Bebeğini Kurtaran Anne Hayatını Kaybetti

Yangında Bebeğini Kurtaran Anne Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu anne, iki çocuğunu kurtardıktan sonra 1 yaşındaki bebeğini pencereden battaniyeye atarak kurtardı. Ancak yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

27.01.2025 22:17  Güncelleme: 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir evde sobadan çıktığı değerlendirilen yangında Suriye uyruklu anne, önce iki çocuğunu evden çıkardı, ardından 1 yaşındaki bebeğini vatandaşların açtığı battaniyeye 4'üncü kat penceresinden atarak kurtardı. Üç çocuğunu kurtaran anne Esraa Alola yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana çıktı. İddiaya göre, 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan Suriye uyruklu 5 kişilik ailenin evinde sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Alevleri fark eden anne Esraa Alola (26), Kevser Jebbi (7) ve Fatıma Jebbi'yi (9), evden çıkarttı. İki kardeş aşağı inerek komşulardan yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine de sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevlerin sardığı odada uyuyan 1 yaşındaki Ayan Jebbi isimli bebeğini kucağına alan anne Esraa Alola, battaniyeye sarıp, apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden vatandaşların açtığı battaniyeye bıraktı. Ancak, yoğun dumandan etkilenerek bayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekibi, evde anne Alola'nın cesedini buldu. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi annesi tarafından aşağı atılarak kurtarılan Ayan Jebbi'nin vücudunda ise hafif yanıklar olduğunu belirleyip, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen anne Esraa Alola'nın cenazesini otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Pamukkale, Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Güncel, Suriye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında Bebeğini Kurtaran Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:05 Yer: İstanbul Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:27 Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı
23:25 Barış Pehlivan ve Halk TV’ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma
23:21 Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da görüştü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:12:00. #1.13#
SON DAKİKA: Yangında Bebeğini Kurtaran Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.