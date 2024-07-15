Yangının Çıkış Noktasında Kalan Kişi Aranıyor - Son Dakika
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Yangının Çıkış Noktasında Kalan Kişi Aranıyor

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Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangının başlangıç noktasında henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiye ait eşyalar bulundu. Polis, yangının çıktığı noktada kalan kişinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

15.07.2024 18:45
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YANGININ ÇIKIŞ NOKTASINDA KALAN KİŞİ ARANIYOR

Edirne'nin Keşan ilçesinde 50 dönüm anız, ot ve ağaçlık alanın zarar gördüğü yangının başlangıç noktasındaki arazide henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiye ait eşyalar bulundu. Polis, yaptığı araştırmada yangının çıktığı noktada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin kaldığını belirledi. Olay yerinde, yastık, battaniye, giyim eşyası ve gıda malzemeleri bulundu. Yangını çıkartmış olabileceği değerlendirilen kişinin eşyalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince parmak izi araştırması yapıldı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),

Yangının Çıkış Noktasında Kalan Kişi Aranıyor
Kaynak: DHA

Edirne, Keşan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangının Çıkış Noktasında Kalan Kişi Aranıyor - Son Dakika

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