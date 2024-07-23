Yapay Zeka Çağında Meslek Tercihleri Nasıl Şekilleniyor? - Son Dakika
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Yapay Zeka Çağında Meslek Tercihleri Nasıl Şekilleniyor?

Yapay Zeka Çağında Meslek Tercihleri Nasıl Şekilleniyor?

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için önerilerde bulunan Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, yapay zeka çağında meslek tercihlerinin değiştiğini ifade ederek, "Yapay zeka, rutin görevleri yerine getirmede çok başarılı ancak insanın duygusal zekasını ve yaratıcılığını henüz taklit edemiyor.

23.07.2024 10:37
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Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için önerilerde bulunan Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, yapay zeka çağında meslek tercihlerinin değiştiğini ifade ederek, "Yapay zeka, rutin görevleri yerine getirmede çok başarılı ancak insanın duygusal zekasını ve yaratıcılığını henüz taklit edemiyor. Ancak finans, hukuk, eğitim, sosyal bilimler ve tıp alanları gelecekte hızlı dönüşüme uğrayacak sektörler olarak görülüyor" dedi.

Yüzümüzü çevirdiğimiz her yönde yapay zekanın konuşulduğu günümüzde 'geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmek için nasıl tercihler yapmalıyım' sorusu üniversite tercihini yapacak öğrencilerin akıllarındaki en önemli sorulardan biri olarak öne çıkıyor. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, yapay zeka çağında meslek tercihlerinin nasıl şekillendiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

"ÜLKELER KENDİ YAPAY ZEKA EKOSİSTEMLERİNİ OLUŞTURUYOR"

Yapay zekanın pek çok sektörde daha fazla kullanılır olduğunu anımsatan Prof. Dr. Coşkun, "Yapay zeka, toplumda üretkenliğin artması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve eğitime erişimin artması dahil olmak üzere çok sayıda olumlu değişiklik yaratma potansiyeline sahiptir. İşletmeleri ileriye taşımak, üretim süreçlerini otomatikleştirmek ve ticari anlamda değerli bilgiler sunmak konusunda çok yardımcı oluyor. Başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere tüm dünyada ticaret, lojistik, üretim ve siber güvenlik dahil çeşitli sektörlerde giderek daha fazla kullanılıyor. Bu nedenle ülkeler kendi yapay zeka ekosistemlerini de oluşturuyor. Var olan mesleklerin yapay zekayla iş yapmasını destekliyorlar, böylece bu ekosistem gelişmiş hale gelecek. Dünyada yapay zeka ekosisteminde Japonya ve Çin, ön sıralarda yer alıyor. Ülkemizde de yapay zeka ekosistemi oluşturuluyor. Dolayısıyla bizde de iş alanlarında bir dönüşüm oluyor" dedi.

"MAVİ VE BEYAZ YAKALILARIN İŞ TANIMI DEĞİŞECEK"

Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, yapay zekanın dünya genelinde mavi yaka olarak adlandırılan işçi sınıfının yaptığı otomasyona dayalı işler öncelikli olmak üzere 300 milyon tam zamanlı işin yerini alabileceğinin öngörüldüğünü anımsatarak şunları kaydetti:

"Yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisi sanayi devriminden farklı olacak. Artık 'makinelerin' basit mekanik araçlar olmayıp, öğrenebilen ve düşünebilen insanlar gibi daha çok 'işçi' rolü üstlenmesi, robotlar, nesnelerin interneti ve kapsamlı veri analizine dayalı akıllı üretim faktörleri, işgücü arz ve talebinin dinamiklerini yeniden şekillendirecek. Yapay zeka belirli bir algoritması (kendine özgü sıralı bir mantığı) olan her işe ilişkin çalışma yapabilmektedir. Bu yeteneğini zamanla artıracağı ve analitik düşünmeye dayalı işleri yapan, nitelikli iş gücü olarak anılan beyaz yakalıların iş alanlarını da dönüştüreceği öngörülüyor. Dolayısıyla mavi ve beyaz yakalıların iş tanımı değişecek."

EĞİTİM PROGRAMLARI DÖNÜŞECEK

Tüm bu gelişmelere paralel olarak eğitim sistemlerinin de dönüşeceğinin altını çizen Coşkun, "Anaokulundan üniversiteye tüm eğitim kurumlarının bu işlerin gerektirdiği nitelikte insanlar yetiştirme süreci de dönüşüme girecek. Bu da kariyer planlaması yapacak olan adayların göz önünde bulundurması gereken önemli bir durum" diye konuştu.

DUYGUSAL ZEKA VE YARATICILIĞI TAKLİT EDEMİYOR

Üniversite adaylarına günümüzdeki mesleklerin yok olmayacağı ancak hızlı bir dönüşüm geçireceği mesajını veren Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun, "Örneğin finans, hukuk, eğitim, sosyal bilimler ve tıp alanları gelecekte hızlı dönüşüme uğrayacak sektörler olarak görülüyor. Yükseköğretim programları ders içeriklerini, uygulamalarını yaşam boyu öğrenme felsefesine uygun ve yapay zeka odaklı hale getirebilirse bu global dönüşüme uygun mezunlar yetiştirebilir. Yapay zeka, rutin görevleri yerine getirmede çok başarılı ancak insanın duygusal zekasını ve yaratıcılığını henüz taklit edemiyor" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTENİN PROGRAMLARININ GÜNCELLİĞİNİ KONTROL EDİN"

Coşkun, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Öncelikle mühendislik gibi teknik alanların alt uzmanlıklarının programlara entegre edilmesi, iletişim, problem çözme ve işbirliği gibi sosyal becerilerin kazandırılması için yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Alt uzmanlık alanlarının eğitiminin ortaöğretimde başlaması daha kritik öneme sahip olacak. Örneğin dijital beceriler, yeşil beceriler olarak adlandırılan sürdürülebilirlikle ilgili becerilerin yapay zeka ile entegre biçimde eğitime kazandırılması önce üniversite daha sonra ortaöğretim programlarındaki derslerde kendine yer bulması gerekir. Adaylar tercih döneminde üniversite ve programları bu bakış açısı ile değerlendirmeli. İlgi duydukları, yetenekleri olan alanla ilgili yükseköğretim programının güncel, yenilikçi teknik düzenlemeleri yapıp yapmadığı, uygulama becerilerini yapay zekaya uyumlu hale getirip getirmediği, soft beceriler denilen düşünme ve iletişim becerileri gibi becerileri iş alanında uygulama ile ilgili sunulan olanaklara dikkat etmeliler."

Kaynak: DHA

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