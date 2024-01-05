Yapay Zeka, Radyolojik Görüntülerde Hastalık Teşhisi Koymaya Yardımcı Oluyor

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Koç, radyolojik görüntülerde yapay zekayı kullanarak bazı hastalıklara tanı koyabildiklerini söyledi. Özellikle son 6 aydır bu alana yoğunlaştıklarını kaydeden Doç. Dr. Koç, "Üniversitemizin desteklediği bir proje sayesinde mühendislik fakültemizle birlikte akciğer tomografi görüntülerini işledik. Yazılımlar artık bir radyoloji uzmanına benzer oranda bunu tespit edebilir hale geldi. Bu yazılım sayesinde acil serviste çekilen bir akciğer tomografisi anında yorumlanabilmekte. Bu sayede Covid-19 hastalarının tanılarını da doğru ve hızlı şekilde koymuş oluyoruz" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyolojik görüntülerde yapay zeka kullanarak, bazı hastalıklara tanı koyduklarını söyleyen Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (JAIHS)'nin kurucusu ve baş editörü Doç. Dr. Ali Murat Koç, Covid-19, mamografi görüntülerinde tümör tespiti ve el grafilerinde hastalık derecesini saptayan yapay zeka yazılımları kullandıklarını dile getirdi. Sağlık alanında yapay zekanın özellikle son yıllarda daha fazla kullanılmaya başladığını söyleyen Doç. Dr. Ali Murat Koç, radyoloji alanının dijital bir alan olduğu için yapay zekaya oldukça açık olduğunu ifade etti. Mühendislik ve sağlık alanında yapay zeka çalışmalarının oldukça hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Doç. Dr. Koç, "Üç yıl önce kurduğum Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi kapsamında yapay zeka ve sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalara yer vermekteyiz. Güncel pratiğimizde, MR cihazlarda yapay zekayı kullanarak hem daha hızlı hem daha kaliteli görüntüler elde ediyoruz. Böylelikle çekim sürelerini de kısaltıyoruz. Bunun dışında yapay zekayla ilgili çok çalışma var. Biz de klinik olarak farklı disiplinlerle çalışmalar yürütüyoruz. Kadın hastalarımızın meme filmleri mamografide tümörleri otomatik olarak bulup, bunların iyi ya da kötü huylu olduklarını tespit eden çalışmamız mevcut. Bir diğer çalışmamızda da romatoloji hastalarında eklem hasarını otomatik olarak tespit edebiliyoruz. Covid-19 hastalığının akciğer tomografilerinde hastalığa ait bir tutulum var mı? Varsa bunun derecesi nedir? Bu konuda hızlı ve otomatik söyleyen bir yazılım üretip kullandık" ifadelerini kullandı.

'HIZLI VE DOĞRU TEŞHİS KOYMAYI AMAÇLIYORUZ'

Yapay zekayı kullanarak zamandan tasarruf sağladıklarını kaydeden Doç. Dr. Koç, bu yöntemle aynı zamanda daha doğru bilgiye ulaştıklarını anlattı. Yurt dışında daha yaygın olan bu sistemle ilgili Türkiye'de de birkaç adet yazılım bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Koç, şöyle devam etti: "Mamografide yapay zeka kullanılarak radyoloji uzmanlarına ikinci bir görüş sağlanabiliyor. Böylelikle atlanan lezyonlar tespit edilmiş oluyor. Yani kanser teşhisini daha doğru koyabilmek sağlanıyor. Aynı zamanda da çok hızlı çalışan bir sistem olduğu için tanı koymada bize süre avantajı sağlıyor. Radyoloji uzmanlarına erişimin zor olduğu bölgelerde bu tip yazılımlar kullanılarak meme filmlerinde hızlı ve doğru teşhis koymayı amaçlıyoruz. Bunlar ticari alanda da kullanılıyor. Biz son 6 aydır bu alanda yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların üzerine yoğunlaştık."

'BİRÇOK TANI RADYOLOJİK YÖNTEMLERLE KONULABİLİYOR'

Yerli yazılıma verilen destekler sayesinde üretime devam ettiklerini açıklayan Doç. Dr. Koç, dijital bir alan olan radyolojide bu teknolojilerin daha fazla kullanıldığını dile getirip, "Üniversitemizin desteklediği bir proje sayesinde mühendislik fakültemizle birlikte akciğer tomografi görüntülerini işledik. Yazılımlar artık bir radyoloji uzmanına benzer oranda bunu tespit edebilir hale geldi. Bu yazılım sayesinde acil serviste çekilen bir akciğer tomografisi anında yorumlanabilmekte. Bu sayede Covid-19 hastalarının tanılarını da doğru ve hızlı şekilde koymuş oluyoruz. Radyoloji dijital bir alan. Ama yapay zeka, bizim yerimizi almaktan çok işimizi kolaylaştıran ve daha doğru tanı koymamızı sağlayan yöntemler geliştiriyor. Bizim de amacımız birçok gözün değerlendirebilmesine imkan sağlayan bu yazılımları üreterek kliniğimizde de daha doğru tanı koyabilmek. Radyoloji uzmanları olarak bize olan ihtiyaç artıyor çünkü talep artıyor. Birçok branş artık tanılarını radyolojik yöntemler sayesinde koyabiliyor. Bizim de iş yükümüz artıyor. Yapay zeka tamamen mesleğimizi elimizden almaz. Her zaman bir pilota ihtiyaç olacak. Bu yüzden yapay zekayı destekliyoruz" diye konuştu.(DHA)