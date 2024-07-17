Yargıtay, 15 Temmuz davasında verilen mahkumiyet hükümlerini onadı

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İSMET KARAKAŞ/ABDULLAH SARİCA - Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında 158 sanığa verilen mahkumiyet hükümlerinin onanmasına karar verildi.

Daire, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmüne ilişkin 211 sanık yönünden temyiz incelemesini tamamladı.

Aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi orgeneral Akın Öztürk'ün de olduğu sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanık hakkındaki 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

Bu sanıklar dışında, daha önce "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından Muğla'daki mahkemece mahkum edilen eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e bu davada "kasten öldürmek" suçundan 137 defa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile diğer suçlardan verilen 540 yıl hapis cezalarının onanmasına karar verildi.

Daire, sanıklardan eski albay Muzaffer Düzenliye, "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 60 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan verilen 62 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Darbe girişiminde kullanılan helikopterlerin eski komutanları eski tuğgeneral Ünsan Coşkun ile Mehmet Şahin ve Halil Gül'e "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" verilen 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Özcan Karacan'a aynı suçların yanı sıra "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan da 1 kez olmak üzere verilen toplam 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygun bulundu.

Eski yaverlerin cezaları

Daire, olay tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaverliğini yapan eski kurmay albay Ali Yazıcı'ya "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsi uygun buldu.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri eski yarbay Levent Türkkan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da onandı.

Darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler'e giderek buranın yönetimini ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da uygun bulundu.

Sanıklardan eski yarbaylar Ertuğrul Terzi ile Savaş Kabaklı'ya verilen 17'şer kez ile 69 sanığa verilen 11'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan eski albay Osman Kardal ile eski korgeneral İlhan Talu'ya "anayasayı ihlal" suçundan verilen müebbet hapis cezasını da onadı.

Daire, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırılan diğer 39 sanık hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasına karar verdi.

Mahkemece, darbe girişimine "yardım eden" sıfatıyla katıldığı belirtilen sanık Ali Emre Eral'a verilen 12 yıl 6 ay hapis ile sanık Serkan Kılıç'a verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası onandı.

FETÖ üyeliği suçundan verilen mahkumiyetlere onama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan süreli hapse mahkum edilen sanıklar Fatih Okutur, Muhammet Uslu, Bayram Akpan, Lütfi Karaca, Yalçın Toker, Mustafa Akyıldız, Bayram Aydemir, Emrah Ilgaz, Halil İbrahim Karabal, İlyas Bilgiş, Mehmet Adıgüzel, Mehmet Arif Pazarlıoğlu, Mehmet Demir, Murat Bingül, Mustafa Sözer, Oğuz Serhad Habiboğlu, Veysel Tokmak ve Yalçın Gür hakkındaki cezaları da onadı.

Daire, 21 sanık hakkında verilen beraat hükümleri ile başka davada yargılanarak mahkumiyetlerine karar verilen sanıklar eski tümgeneral Murat Ünlü, eski tuğgeneraller Özkan Aydoğdu ve Murat Aygün hakkındaki beraat kararlarının onanmasına hükmetti.

29 sanık sanık yönünden bozma

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 29 sanık hakkındaki hükümleri ise çeşitli sebeplerle bozdu.

Buna göre, sözde Yurt Konseyi Üyesi Mustafa Barış Avıalan hakkında kurulan tüm hükümler, sanığın 15 Ekim 2020'de öldüğüne dair kayıt araştırılarak buna göre hukuki durumunun yeniden tayin edilmesi gerektiği gerekçesiyle bozuldu.

Sanıklar eski subay Ertan Özmen, 15 Temmuz 2016'da Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanlığı görevini yürüten eski korgeneral Mustafa Özsoy, sanık eski Genelkurmay Harekat Başkanı korgeneral Satı Bahadır Köse, eski binbaşı Abdulkadir İlhan, eski subay Metin Demir, eski yüzbaşı Fatih Üner ve eski binbaşı Yusuf Yedidağ hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri de eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu.

Sivil imama verilen cezaya eksik inceleme nedeniyle bozma

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, olay tarihinde örgütün sözde "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı" Birol Kurubaş'a "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe nedeniyle bozdu.

Sanık Cengiz Aydın hakkında, "anayasayı ihlale yardım etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmü de bozuldu. Olay gecesi albay rütbesiyle kışlanın güvenliğinden sorumlu Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanı olan sanığın, anayasayı ihlal suçuna, asli müşterek fail sıfatıyla katıldığı, bu kapsamda işlenen araç suçlardan da asli fail olarak sorumlu olduğu gözetilmeksizin, yardım eden sıfatı ile cezalandırılması bozma nedeni yapıldı.

"Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan ceza verilen sanıklar eski binbaşı Fatih Koç ve Hasan Hüseyin Sarıtarla hakkındaki hükümler de Anayasayı ihlal suçuna asli müşterek fail sıfatıyla katıldıkları gözetilmeksizin, yardım eden sıfatı ile cezalandırılmaları suretiyle eksik ceza tayini nedeniyle bozuldu.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraat kararı verilen sanıklar Kübra Yavuz ve Mehmet Uslu hakkında da eksik inceleme gerekçesiyle bozma kararı verildi.

Daire, sanıklar eski Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan ve Prensipler Başkanı korgeneral Salih Ulusoy, eski Genelkurmay Başkanlığı Personel İşleri Daire Başkanı tuğgeneral Uğur Şahin, eski TSK İstihbarat Okul Komutan Vekili albay Vural Akyıldırım, eski kurmay yarbay Özcan Kurt ve eski yarbay Özgür Solakoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hükmü bozdu. Daire, sanıklara, "anayasayı ihlal" veya "anayasayı ihlale yardım" suçlarından ceza verilip verilmeyeceğinin araştırılmasına karar verdi.

Yerel mahkemece haklarında tüm suçlardan beraat kararı verilen sanıklar eski binbaşı Ahmet Albayrak, eski üsteğmen Cihangir Şenlik, eski binbaşı Yusuf Akdemir, eski yüzbaşı Sedat Taşkın, eski astsubay Ersin Eker, Murat Mala, Murat Pekgüler ve Okan Kurt hakkındaki hükümler de eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu. Bu sanıklar hakkında da "anayasayı ihlale yardım", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarıyla ilgili araştırma yapılması gerektiği belirtildi.

Sanık Hüseyin Hakan Öcal hakkındaki "anayasayı ihlal" suçundan verilen hüküm ile eski binbaşı Nahsen Fıstıkcı hakkında, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan mahkumiyet hükmü de eksik inceleme nedeniyle bozuldu.

Genelkurmay Başkanının odasına dinleme cihazı koyulması

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan, Türkkan'ın örgüt abisi olduğu belirtilen ve olay tarihinde Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan sanık Muhammet Uslu ve Genelkurmay Başkanı ile İkinci Başkanının odasına dinleme cihazı koyduğu belirtilen sivil sanık Fatih Okutur'a "siyasal ve askeri casusluk" suçundan verilen beraat kararlarını da bozdu. Dairenin, gerekçesinde, sanıkların dosyaya yansıyan somut eylemlerinin siyasal ve askeri casusluk suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesinin bozmayı gerektirdiği belirtildi.

Daire, atılı suçların vasıf ve mahiyeti ve bozma gerekçeleri dikkate alınarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

(Bitti)