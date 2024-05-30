Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bütçe verilmesini eleştirdi - Son Dakika
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Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bütçe verilmesini eleştirdi

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Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Türkiye'deki yargı sisteminin doğru işlemediğini ve verilen kararların yüzde 99'unun geçersiz olduğunu söyledi. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bütçe verilmesini laiklik ilkesiyle bağdaşmadığını belirterek eleştirdi.

30.05.2024 14:44
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(ANKARA)- Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bütçe verilmesini "Devletin kasasından imama para vererek laik olduğunuzu iddia edemezsiniz " sözleriyle eleştirdi. Türkiye'de verilen yargı kararlarının yüzde 99'unun geçersiz olduğunu söyleyen Selçuk, "Ben bile hak arama özgürlüğünü kullanamıyorum" dedi.

Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Türk Demokrasi Vakfı'nın (TDV) yaptığı toplantıda konuştu. TDV Başkanı Baki Mert'in açılış konuşması ile başlayan TED Başkanı Selçuk Pehivanoğlu'nun yönettiği "Türkiye'de Özgürlük Üreten Bir Sistem Nasıl İnşa Edilir" başlıklı toplantı 27 Mayıs'ta yapıldı. TBMM'de düzenlenen toplantıya Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof.Dr.Serap Yazıcı, DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın da konuşmacı olarak katıldı. Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Türkiye'deki yargı sisteminin doğru işlemediğine şu sözlerle dikkati çekti:

"Türkiye'de bugün verilen kararların yüzde 99'u geçersizdir çünkü mahkeme Yargıcı değişmez, dünyanın hiçbir yerinde değişmez. Bu nedenle Yedek Yargıç Kurulu getirilmiştir. Yasa dün de vardı bugün de var ama hiç Yedek Yargıç Kurulu'nun işlediğini gördünüz mü. Ben bile hak arama özgürlüğünü kullanamıyorum. Diyorum ki 'Bunu şöyle yapsak da mahkemeye başvursak'  mahkemenin ne karar vereceğini bilmiyorum ne zaman karar vereceğini hiç bilmiyorum."

"Devletin kasasından imama para vererek laik olunmaz"

Sami Selçuk, Diyanet'e bütçe verildiğini hatırlatarak bunun laiklik ilkesi ile bağdaşmadığını söyledi ve Yargıtay'ın Can Atalay kararını eleştirdi

"Demokrasinin D'si bile yok . Ne yazıyor Anayasa'da, 'Türkiye demokratik…' demokratik mi? Yok. Laik diyor, laik mi? Yok. Laik bir devlette devletin kasasından imama para vererek laik olduğunuzu iddia edemezsiniz. Boş laflardır bunlar, kimse kusura bakmasın. 'Diyanet'in bütçesi 9 kat fazlaymış milli eğitimin bütçesinden.' Bir de övünüyorsunuz, ayıbınızla övünüyorsunuz farkında değilsiniz. O zaman laik kelimesini kaldırın, niye kullanıyorsunuz kaldırın."

Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Diyanet İşleri Başkanlığı\'na bütçe verilmesini eleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bütçe verilmesini eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bütçe verilmesini eleştirdi - Son Dakika
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