Yaşam Hakkı Savunucuları İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun Toplantı Yaptığı Bina Önünde Eylem Yaptı

Haber/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Yaşam hakkı savunucuları İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun toplantı yaptığı Hasdal'daki AFAD binası önünde eylem yaptı. Toplatmaya ve "ötenazi" seçeneğine karşı çıkılan eylemde "Sokakta yaşayan her bir hayvan dostumuza sözümüz, borcumuz var: Onları mutlaka ama mutlaka yaşatacağız!" denildi. ANKA'ya konuşan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil de "Bu toplantının konusu şu; zaten hayvanları tıkış tepiş hiçbir şarta uygun olmayan hapishanelere tıktılar. On binlerce, yüz binlerce hayvanı tıktılar bir yerlere. ve şimdi diyorlar ki 'biz bunları da öldüreceğiz.'" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve yaşam hakkı savunucuları, İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun, üniversite kampüslerinde yaşayan köpeklerin toplatılması ve bakımevlerindeki köpeklerin "ötenazi" adı altında öldürülmesini gündemine alacağı gerekçesiyle açıklama yaptı. yle toplanacağını savunarak açıklama yaptı. Yaşam hakkı savunucuları İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun toplantı yapacağı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) önünde gelişmeleri protesto etti.

Yaşam hakkı savunucuları, "Direne direne yaşatacağız", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz", "Barınaklar ölüm kampı" sloganları atarak "Sokak hayvanların yalnız değildir", "Yaşamak haktır oylanamaz" pankartları açtı. Yurttaşlara Türkiye İşçi Partisi sözcüsü, İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de destek verdi.

Kadıgil konuya ilişkin, ANKA'ya yaptığı açıklamada "İki sene önce bu katliam yasasını çıkartırken herkese yalan söylediler. Beni bizleri yalancı ilan ettiler. 'Biz hiçbir masum canlıya zarar vermeyeceğiz. Onları barınaklara alacağız. Orada mutlu mutlu yaşayacaklar' dediler. Bunun yalan olduğunu söyleyince bize yalancı dediler. ve bugün geldiğimiz noktada arkamda bir toplantı yapılacak" dedi. Kadıgil şöyle konuştu:

"Bu toplantının konusu şu; zaten hayvanları tıkış tepiş hiçbir şarta uygun olmayan hapishanelere tıktılar. On binlerce, yüz binlerce hayvanı tıktılar bir yerlere. ve şimdi diyorlar ki 'biz bunları da öldüreceğiz.' İstanbul'daki barınakların bu yükü taşımayacağını söyledik. Hayvanların yerinin barınak olmadığını sokaklar olduğunu defalarca söyledik. Dinlemediler. Bu hayvanları barınaklara alacaklar ve öldürecekler. Bugün burada bunun toplantısı yapılıyor. Niye burada yapılıyor bu toplantı? Çünkü İstanbul Valiliği korkak. Normalde iki gün önce Fatih'te yapılacaktı. Oluşan tepkiden korktukları için toplantıyı bugüne bu arkamda kampüsün içinde bir binaya aldılar. Şu an insanları o kampüsün içinde bile almıyorlar. Yani toplantı yapılacak yerin üç yüz metre önünde bir açıklama yapıyoruz. Çünkü bu kadar korkaklar çünkü bu kadar suçlular."

Katliam yapıyorlar ancak suçlulara mahsus bir utançla da buraya kaçmış durumdalar. Bütün İstanbulluları bu ülkede yaşayan herkese bu masum canlara hiçbir suçu olmayan bu masum canlara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu da bir soykırımdır. ve biraz vicdanı olan kendine insanım diyen herkesin bu rezilliğe, bu ahlaksızlığa karşı duysun"

AFAD binası önünde toplanan yaşam hakkı savunucuları adına yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Ölüm fermanı anlamına gelen gündem maddelerini kapalı kapılar ardında imzalamak istiyorlar"

"Bugün İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun halktan kaçırarak yapmak istediği toplantı nedeniyle buradayız."

28 Nisan Salı günü yapılması planlanan toplantı, 28 Nisan'da kulaktan kulağa yayılan bilgilerle, toplantı bileşenlerine hiçbir resmi yazı gönderilmeksizin ertelendi. Biz bu ertelemenin sebebini çok iyi biliyoruz. Halkın katliam yasasını ve yönetmeliğini istemediğini bildikleri için, biz hayvan hakkı savunucularının tepkisinden çekindikleri için hayvanların ölüm fermanı anlamına gelen gündem maddelerini kapalı kapılar ardında imzalamak istiyorlar. Tıpkı katliam yasası maddelerini hayvan hakkı savunucularının yokluğunda ama GÜSODER denen katliamsever derneğin temsilcilerinin bulunduğu görüşmelerle Meclis Komisyon'undan apar topar geçirdikleri gibi, İstanbul'da barınaklarda hapsedilen köpeklerin katledilmesi kararını da olduya bittiye getirmek istiyorlar. İşte bu yüzden toplantıyı bugüne ertelediler ve buraya, hayvan hakkı savunucularının ulaşamayacağını sandıkları bu binaya taşıdılar.

Barınaklara hapsedilmiş köpekleri 'salgın hastalık', 'kontrol edilemeyen olumsuz davranış' gibi bahanelerle katletmeyi, üniversite kampüslerinde yaşayan kedi ve köpekleri ise ölüm kampı barınaklara tıkmayı arzulayan Kurul, gündem maddelerinde yaptığı değişikliği 3 gün önceden duyurma yükümlülüğüne bile aykırı davrandı. İşine gelmeyen sivil toplum kuruluşlarını toplantıya davet etmedi. Şimdiden söylüyoruz: Bu hukuksuz toplantıdan çıkacak olan karar meşru değildir!

"Hayvanların katledilmesine de barınak denen toplama kamplarında tecrit edilmesine de izin vermeyeceğiz"

Biz, toplantının yapılacağı tarih olan 28 Nisan Salı gününden bu yana hayvanların yaşam hakkı için nöbetteyiz. 2026 yılında hala hayvanların yaşamaya hakkı var diye haykırmak ve hayvan katliamlarını engellemek için protestolar yapmak zorunda kaldığımıza inanamıyoruz. Ancak kararlıyız: Hayvanların katledilmesine de barınak denen toplama kamplarında tecrit edilmesine de izin vermeyeceğiz.

İstanbul'un sokaklarında hayvan kalmadı. Kedileri ve köpekleri yasa diye önümüze koydukları gayrimeşru metne dayanarak katlettiler. Öfkemiz tarifsiz. Ancak mücadeleyi bırakmaya niyetimiz yok. Katillerin ensesindeyiz. Katledilen tüm dostlarımızın hesabını soracağız.

Bugün buradan çıkacak karara muhalefet şerhi koyacak yaşam hakkı yanlısı belediyeler ve kurumlar olduğunu biliyoruz. Kurul'un gündem maddelerine evet oyu vermesi beklenen bazı belediyelerin ise katliam yasasının kendilerine dayattığı yaptırımlardan çekindiğini biliyoruz. O belediyelere sesleniyoruz: Korkmayın, halk arkanızda, biz arkanızdayız! Bir avuç azgın azınlığın katliam planına ortak olmayın!

"Sokakta yaşayan her bir hayvan dostumuza sözümüz, borcumuz var: Onları mutlaka ama mutlaka yaşatacağız!"

Tarih bugün bu Kurul kararına evet diyenleri unutmayacak. Biz de unutturmayacağız. Evet oyu veren belediyeleri bir bir ifşa edecek, belediye binaları önünde eylem yapacağız. Evet oyu veren belediyeleri rahat bırakmayacağız. Çünkü sokakta yaşayan her bir hayvan dostumuza sözümüz, borcumuz var: Onları mutlaka ama mutlaka yaşatacağız!"