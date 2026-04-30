Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşam Hakkı Savunucuları İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun Toplantı Yaptığı Bina Önünde Eylem Yaptı

30.04.2026 15:54  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşam hakkı savunucuları İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun toplantı yaptığı Hasdal'daki AFAD binası önünde eylem yaptı. Toplatmaya ve "ötenazi" seçeneğine karşı çıkılan eylemde "Sokakta yaşayan her bir hayvan dostumuza sözümüz, borcumuz var: Onları mutlaka ama mutlaka yaşatacağız!" denildi. ANKA'ya konuşan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil de "Bu toplantının konusu şu; zaten hayvanları tıkış tepiş hiçbir şarta uygun olmayan hapishanelere tıktılar. On binlerce, yüz binlerce hayvanı tıktılar bir yerlere. Ve şimdi diyorlar ki ‘biz bunları da öldüreceğiz.'" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber/Kamera: Hakan KAYA

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve yaşam hakkı savunucuları, İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun, üniversite kampüslerinde yaşayan köpeklerin toplatılması ve bakımevlerindeki köpeklerin "ötenazi" adı altında öldürülmesini gündemine alacağı gerekçesiyle açıklama yaptı. yle toplanacağını savunarak açıklama yaptı. Yaşam hakkı savunucuları İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun toplantı yapacağı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) önünde gelişmeleri  protesto etti.

Yaşam hakkı savunucuları, "Direne direne yaşatacağız", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz", "Barınaklar ölüm kampı" sloganları atarak "Sokak hayvanların yalnız değildir", "Yaşamak haktır oylanamaz" pankartları açtı. Yurttaşlara Türkiye İşçi Partisi sözcüsü, İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de destek verdi.

Kadıgil konuya ilişkin, ANKA'ya yaptığı açıklamada "İki sene önce bu katliam yasasını çıkartırken herkese yalan söylediler. Beni bizleri yalancı ilan ettiler. 'Biz hiçbir masum canlıya zarar vermeyeceğiz. Onları barınaklara alacağız. Orada mutlu mutlu yaşayacaklar' dediler. Bunun yalan olduğunu söyleyince bize yalancı dediler. ve bugün geldiğimiz noktada arkamda bir toplantı yapılacak" dedi. Kadıgil şöyle konuştu:

"Bu toplantının konusu şu; zaten hayvanları tıkış tepiş hiçbir şarta uygun olmayan hapishanelere tıktılar. On binlerce, yüz binlerce hayvanı tıktılar bir yerlere. ve şimdi diyorlar ki 'biz bunları da öldüreceğiz.' İstanbul'daki barınakların bu yükü taşımayacağını söyledik. Hayvanların yerinin barınak olmadığını sokaklar olduğunu defalarca söyledik. Dinlemediler. Bu hayvanları barınaklara alacaklar ve öldürecekler. Bugün burada bunun toplantısı yapılıyor. Niye burada yapılıyor bu toplantı? Çünkü İstanbul Valiliği korkak. Normalde iki gün önce Fatih'te yapılacaktı. Oluşan tepkiden korktukları için toplantıyı bugüne bu arkamda kampüsün içinde bir binaya aldılar. Şu an insanları o kampüsün içinde bile almıyorlar. Yani toplantı yapılacak yerin üç yüz metre önünde bir açıklama yapıyoruz. Çünkü bu kadar korkaklar çünkü bu kadar suçlular."

Katliam yapıyorlar ancak suçlulara mahsus bir utançla da buraya kaçmış durumdalar. Bütün İstanbulluları bu ülkede yaşayan herkese bu masum canlara hiçbir suçu olmayan bu masum canlara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu da bir soykırımdır. ve biraz vicdanı olan kendine insanım diyen herkesin bu rezilliğe, bu ahlaksızlığa karşı duysun"

AFAD binası önünde toplanan yaşam hakkı savunucuları adına yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Ölüm fermanı anlamına gelen gündem maddelerini kapalı kapılar ardında imzalamak istiyorlar"

"Bugün İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun halktan kaçırarak yapmak istediği toplantı nedeniyle buradayız."

28 Nisan Salı günü yapılması planlanan toplantı, 28 Nisan'da kulaktan kulağa yayılan bilgilerle, toplantı bileşenlerine hiçbir resmi yazı gönderilmeksizin ertelendi. Biz bu ertelemenin sebebini çok iyi biliyoruz. Halkın katliam yasasını ve yönetmeliğini istemediğini bildikleri için, biz hayvan hakkı savunucularının tepkisinden çekindikleri için hayvanların ölüm fermanı anlamına gelen gündem maddelerini kapalı kapılar ardında imzalamak istiyorlar. Tıpkı katliam yasası maddelerini hayvan hakkı savunucularının yokluğunda ama GÜSODER denen katliamsever derneğin temsilcilerinin bulunduğu görüşmelerle Meclis Komisyon'undan apar topar geçirdikleri gibi, İstanbul'da barınaklarda hapsedilen köpeklerin katledilmesi kararını da olduya bittiye getirmek istiyorlar. İşte bu yüzden toplantıyı bugüne ertelediler ve buraya, hayvan hakkı savunucularının ulaşamayacağını sandıkları bu binaya taşıdılar.

Barınaklara hapsedilmiş köpekleri 'salgın hastalık', 'kontrol edilemeyen olumsuz davranış' gibi bahanelerle katletmeyi, üniversite kampüslerinde yaşayan kedi ve köpekleri ise ölüm kampı barınaklara tıkmayı arzulayan Kurul, gündem maddelerinde yaptığı değişikliği 3 gün önceden duyurma yükümlülüğüne bile aykırı davrandı. İşine gelmeyen sivil toplum kuruluşlarını toplantıya davet etmedi. Şimdiden söylüyoruz: Bu hukuksuz toplantıdan çıkacak olan karar meşru değildir!

"Hayvanların katledilmesine de barınak denen toplama kamplarında tecrit edilmesine de izin vermeyeceğiz"

Biz, toplantının yapılacağı tarih olan 28 Nisan Salı gününden bu yana hayvanların yaşam hakkı için nöbetteyiz. 2026 yılında hala hayvanların yaşamaya hakkı var diye haykırmak ve hayvan katliamlarını engellemek için protestolar yapmak zorunda kaldığımıza inanamıyoruz. Ancak kararlıyız: Hayvanların katledilmesine de barınak denen toplama kamplarında tecrit edilmesine de izin vermeyeceğiz.

İstanbul'un sokaklarında hayvan kalmadı. Kedileri ve köpekleri yasa diye önümüze koydukları gayrimeşru metne dayanarak katlettiler. Öfkemiz tarifsiz. Ancak mücadeleyi bırakmaya niyetimiz yok. Katillerin ensesindeyiz. Katledilen tüm dostlarımızın hesabını soracağız.

Bugün buradan çıkacak karara muhalefet şerhi koyacak yaşam hakkı yanlısı belediyeler ve kurumlar olduğunu biliyoruz. Kurul'un gündem maddelerine evet oyu vermesi beklenen bazı belediyelerin ise katliam yasasının kendilerine dayattığı yaptırımlardan çekindiğini biliyoruz. O belediyelere sesleniyoruz: Korkmayın, halk arkanızda, biz arkanızdayız! Bir avuç azgın azınlığın katliam planına ortak olmayın!

"Sokakta yaşayan her bir hayvan dostumuza sözümüz, borcumuz var: Onları mutlaka ama mutlaka yaşatacağız!"

Tarih bugün bu Kurul kararına evet diyenleri unutmayacak. Biz de unutturmayacağız. Evet oyu veren belediyeleri bir bir ifşa edecek, belediye binaları önünde eylem yapacağız. Evet oyu veren belediyeleri rahat bırakmayacağız. Çünkü sokakta yaşayan her bir hayvan dostumuza sözümüz, borcumuz var: Onları mutlaka ama mutlaka yaşatacağız!"

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı
Putin Trump’ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez Putin Trump'ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı
Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti
ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı
Orta Doğu’daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:06
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
16:04
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:41
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan “öpücük“ savunması
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:06
İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için adres verdi
İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için adres verdi
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 17:09:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.